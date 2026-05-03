    Pawan Kalyan Health: పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యంపై భార్య అన్నా లెజ్నెవా కీలక అప్‌డేట్.. ఫ్యాన్స్‌కు ఊరటనిచ్చే వార్త

    Pawan Kalyan Health: ప్రముఖ నటుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై గత కొద్దిరోజులుగా వస్తున్న వార్తలకు తెరపడింది. ఆయన భార్య అన్నా లెజ్నెవా స్వయంగా పవన్ కోలుకుంటున్న తీరుపై స్పందించడంతో మెగా అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు.

    May 3, 2026, 21:41:58 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Pawan Kalyan Health: ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ప్రచారాలు జరిగాయి. అయితే నిన్న తెలుగుదేశం అధినేత, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతో పవన్ భేటీ అయిన ఫోటోలు బయటకు రావడంతో అభిమానుల్లో ధైర్యం పెరిగింది. ఆ ఫోటోల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యంగానే కనిపిస్తుండటం విశేషం.

    "ఆయనకు కాస్త సమయం ఇవ్వండి" - అన్నా లెజ్నెవా

    తాజాగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా జరిగిన 'ప్రశ్నోత్తరాల' (Q&A) సెషన్‌లో అభిమానులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి అన్నా లెజ్నెవాను ప్రశ్నించారు. దీనికి ఆమె స్పందిస్తూ.. "పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉన్నారు. ఆయన వేగంగా కోలుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు తగినంత విశ్రాంతి, ప్రశాంతత అవసరం. కోలుకోవడానికి ఆయనకు కొంత సమయం, వ్యక్తిగత వెసులుబాటు ఇద్దాం" అని కోరారు.

    సెలబ్రిటీ హోదాలో ఉంటూనే ఒక భార్యగా ఆమె కోరిన ఈ 'ప్రైవసీ' అభ్యర్థన పట్ల నెటిజన్ల నుంచి సానుకూల స్పందన వస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు పవన్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సందేశాలు పంపారు.

    రాజకీయాలు, సినిమాలపై ప్రభావం ఎంత?

    ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. డాక్టర్ల సూచన మేరకు మరికొన్ని రోజులు ఆయన విశ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆయన పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే తిరిగి తన రాజకీయ బాధ్యతలను స్వీకరించనున్నారు. అటు సినిమాల విషయానికి వస్తే.. పవన్ ప్రస్తుతానికి షూటింగ్‌లకు తాత్కాలిక విరామం ఇచ్చారు.

    ప్రస్తుతానికి జనసేనాని తన ఆరోగ్యంపైనే పూర్తి దృష్టి సారించారు. ఆయన మళ్ళీ ప్రజాక్షేత్రంలోకి ఎప్పుడు వస్తారా అని అటు రాజకీయ వర్గాలు, ఇటు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ తన నెక్ట్స్ మూవీలో సురేందర్ రెడ్డి డైరెక్షన్ లో నటించనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్రీప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఏమైంది?

    పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల ఒక చిన్న సర్జరీ చేయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు.

    2. ఆయన ఆరోగ్యంపై భార్య అన్నా లెజ్నెవా ఏమని చెప్పారు?

    ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, కోలుకోవడానికి ఆయనకు కొంత సమయం ఇవ్వాలని అన్నా లెజ్నెవా సోషల్ మీడియా ద్వారా కోరారు.

    3. పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ షూటింగ్‌లలో ఎప్పుడు పాల్గొంటారు?

    ప్రస్తుతానికి ఆయన సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చారు. పూర్తిస్థాయిలో కోలుకున్న తర్వాతే కొత్త సినిమాల షూటింగ్‌లపై స్పష్టత వస్తుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

