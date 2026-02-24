Edit Profile
    Mahesh Babu Rajamouli: కొట్టుకున్న మహేష్ బాబు, రాజమౌళి.. ఏఐ వీడియో వైరల్.. సినిమా చచ్చిపోయిందన్న రామ్ గోపాల్ వర్మ

    మహేష్ బాబు, రాజమౌళి (Mahesh Babu Rajamouli) ఫైట్ వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఏఐ సాయంతో ఈ వీడియోను క్రియేట్ చేయగా.. దీనిని షేర్ చేస్తూ సినిమా చచ్చిపోయిందంటూ ఆర్జీవీ ట్వీట్ చేయడం విశేషం.

    Published on: Feb 24, 2026 5:26 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టెక్నాలజీ ఇప్పుడు నిజానికి, ఫ్యాంటసీకి మధ్య ఉన్న గీతను చెరిపేస్తోంది. ముఖ్యంగా సినీ పరిశ్రమలో ఏఐ సృష్టించిన సెలబ్రిటీల డీప్‌ఫేక్ వీడియోలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఒక కేఫ్‌లో దారుణంగా కొట్టుకుంటున్నట్లుగా ఉన్న ఒక ఏఐ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ తీవ్రంగా స్పందించాడు.

    రాజమౌళి - మహేష్ బాబు ఫైట్.. ఆర్జీవీ ఏమన్నాడంటే..

    మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 24) నాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో ఈ ఏఐ వీడియోను పంచుకున్నాడు. అందులో మహేష్ బాబు, రాజమౌళి ఒక కేఫ్‌లో తీవ్రంగా పిడిగుద్దులు కురిపించుకుంటూ ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఎలాంటి గందరగోళం తలెత్తకుండా.. ఆ వీడియోను క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి ఇది ఏఐతో సృష్టించినదని స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. అయినప్పటికీ ఈ వీడియోను చూసిన వర్మ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ.. "సినిమా చచ్చిపోయింది" అంటూ ఒకే ఒక్క ముక్కలో సంచలన ట్వీట్ చేశాడు.

    నెటిజన్ల ఆందోళన

    ఈ వీడియోపై నెటిజన్ల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. "ఈ ఏఐ కంటెంట్‌ను ఆపండి.. ఇది చాలా ప్రమాదకరం" అని కొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "రాజా సాబ్ వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) కంటే ఇదే బాగుంది" అని ఒకరు.. "ఉచితంగా చూపించినా ఇలాంటి చెత్తను నేను చూడను" అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.

    అయితే కొందరు నెటిజన్లు మాత్రం సరదాగా స్పందించారు. "కనీసం ఏఐ అయినా మహేష్ బాబు ఫేస్‌లో ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ పలికించింది," అని ఒకరు.. "వారణాసి సినిమాలో మాకు ఇలాంటి ఫైట్ కావాలి" అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.

    'వారణాసి' కోసం తొలిసారి..

    ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్‌లో తొలిసారిగా 'వారణాసి' (Varanasi) అనే భారీ పాన్-వరల్డ్ మూవీ తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం నిర్మాణ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ క్వీన్ ప్రియాంకా చోప్రా హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా.. మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్‌గా కనిపించనున్నాడు. భారీ తారాగణంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై ఇప్పటికే విపరీతమైన క్రేజ్ నెలకొంది.

    'వారణాసి' సినిమా విశేషాలు

    ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) లాంటి గ్లోబల్ హిట్ తర్వాత రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా ఒక లార్జ్-స్కేల్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్‌గా రాబోతోంది. ఎనిమిదేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత ప్రియాంకా చోప్రా ఈ సినిమాతో ఇండియన్ సినిమాలోకి రీ-ఎంట్రీ ఇస్తోంది. గతేడాది విడుదలైన టీజర్ అభిమానుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీని పెంచింది. ఇది ఒక టైమ్-ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్‌తో ఉండబోతోందని హింట్ ఇచ్చింది.

    టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో రాజమౌళి మాట్లాడుతూ.. సినిమాలో ఒక సీక్వెన్స్‌లో మహేష్ బాబు సాక్షాత్తూ శ్రీరాముడి అవతారంలో కనిపిస్తాడని, అది ఒక అద్భుతమైన సినిమాటిక్ మూమెంట్ అని వెల్లడించాడు. ప్రకాష్ రాజ్ కూడా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో, విలన్ పాత్ర వీల్‌చైర్‌లో ఉంటుందని సమాచారం. ఈ ప్రతిష్టాత్మక మూవీ ఏప్రిల్ 7, 2027లో థియేటర్లలోకి రానుంది.

