Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈమెకు 52 ఏళ్లా.. వయసు పెరుగుతోందా.. తగ్గుతోందా? మంట పుట్టిస్తున్న మలైకా అరోరా లేటెస్ట్ ఫొటోలు

    బాలీవుడ్ బ్యూటీ మలైకా అరోరా తన కొత్త హెయిర్ స్టైల్‌తో సోషల్ మీడియాలో సెగలు పుట్టిస్తోంది. 52 ఏళ్ల వయసులోనూ 20 ఏళ్ల అమ్మాయిలా కనిపిస్తోందంటూ నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆమె లేటెస్ట్ ఫొటోలు, కొత్త లుక్‌పై ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Feb 05, 2026 9:08 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వయసు పెరుగుతున్నా తరగని అందం మలైకా అరోరా సొంతం. ఐటెం సాంగ్స్ క్వీన్ అయిన ఈమె గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. ఎప్పుడూ తన ఫిట్‌నెస్, ఫ్యాషన్‌తో వార్తల్లో నిలిచే ఈ భామ.. తాజాగా తన కొత్త హెయిర్ స్టైల్‌తో దర్శనమిచ్చింది. గురువారం (ఫిబ్రవరి 5) ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

    ఈమెకు 52 ఏళ్లా.. వయసు పెరుగుతోందా.. తగ్గుతోందా? మంట పుట్టిస్తున్న మలైకా అరోరా లేటెస్ట్ ఫొటోలు
    ఈమెకు 52 ఏళ్లా.. వయసు పెరుగుతోందా.. తగ్గుతోందా? మంట పుట్టిస్తున్న మలైకా అరోరా లేటెస్ట్ ఫొటోలు

    "కొత్త ఏడాది.. కొత్త జుట్టు"

    ప్రముఖ సెలబ్రిటీ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ అమిత్ యశ్వంత్ తాజాగా మలైకా అరోరాకు ఓ కొత్త హెయిర్ స్టైల్ సెట్ చేశాడు. ఈ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ.. "చాప్ చాప్.. నయా సాల్, నయా బాల్ (కొత్త సంవత్సరం, కొత్త జుట్టు)" అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టింది.

    ఈ లేటెస్ట్ ఫొటోల్లో మలైకా నలుపు రంగు డీప్ నెక్ బాడీసూట్, హై-వెస్ట్ లెదర్ ప్యాంట్‌ ధరించి స్టైలిష్‌గా పోజులిచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆమె కొత్తగా చేయించుకున్న 'కర్టెన్ బ్యాంగ్స్' (Curtain Bangs - నుదుటిపైకి జుట్టు కత్తిరించుకోవడం) ఆమె ముఖానికి మరింత వన్నె తెచ్చాయి. బ్రూనెట్ రంగులో ఉన్న ఆమె కురులు చూపర్లను కట్టిపడేస్తున్నాయి.

    "అసలు ఈమెకు వయసవుతోందా?"

    మలైకా కొత్త లుక్ చూసి ఆమె సోదరి అమృత అరోరా "లవ్స్ ఇట్" అని కామెంట్ చేయగా, నటి రియా చక్రవర్తి హార్ట్, ఫైర్ ఎమోజీలతో స్పందించింది. ఇక నెటిజన్లు అయితే ఆమె అందాన్ని చూసి నోరెళ్లబెడుతున్నారు. చాలామంది ఆమె వయసును, అందాన్ని పోల్చుతూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

    "రోజురోజుకూ మీరు చిన్నపిల్లలా మారుతున్నారు".. "ఈమెకు అసలు వయసు పెరగదా? నిజంగా దేవతలా ఉంది".. "చూడటానికి అచ్చం 20 ఏళ్ల అమ్మాయిలా ఉంది".. "50 ఏళ్ల వయసులో ఇలా మెయింటైన్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు.. గోల్స్".. "నేను ఆమె వయసుకి వచ్చేసరికి బామ్మలా అయిపోతానేమో" అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేయడం విశేషం.

    ఫిట్‌నెస్ ఫ్రీక్.. ఐటెం సాంగ్స్ స్పెషలిస్ట్

    మలైకా అరోరా తన ఫిట్‌నెస్ విషయంలో ఎంత కఠినంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. ప్రతి రోజూ యోగా, జిమ్ వర్కౌట్ వీడియోలను షేర్ చేస్తూ అభిమానులకు స్ఫూర్తినిస్తుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లే తన అందం వెనుక ఉన్న రహస్యం అని ఆమె చాలాసార్లు చెప్పింది.

    వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికొస్తే.. సల్మాన్ ఖాన్ సోదరుడు అర్భాజ్ ఖాన్‌తో 19 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితం తర్వాత విడిపోయింది. వీరికి అర్హాన్ ఖాన్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత అర్జున్ కపూర్‌తో కొన్నాళ్లు డేటింగ్ చేసిన మలైకా.. కొన్నేళ్ల క్రితం అతనితోనూ విడిపోయింది.

    కెరీర్ పరంగా 'చయ్య చయ్య', 'మున్నీ బద్నామ్', 'అనార్కలి డిస్కో చలి', 'పాండే జీ సీటీ' వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ ఐటెం సాంగ్స్‌తో అలరించిన మలైకా.. ప్రస్తుతం 'ఝలక్ దిఖ్లా జా', 'ఇండియాస్ గాట్ టాలెంట్' వంటి పలు రియాలిటీ షోలకు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తోంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/ఈమెకు 52 ఏళ్లా.. వయసు పెరుగుతోందా.. తగ్గుతోందా? మంట పుట్టిస్తున్న మలైకా అరోరా లేటెస్ట్ ఫొటోలు
    News/Entertainment/ఈమెకు 52 ఏళ్లా.. వయసు పెరుగుతోందా.. తగ్గుతోందా? మంట పుట్టిస్తున్న మలైకా అరోరా లేటెస్ట్ ఫొటోలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes