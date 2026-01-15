ఓటీటీలోకి రెండున్నరేళ్ల తర్వాత వచ్చిన మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. రబ్బరు తోటలో అమ్మాయి ఆత్మహత్య మిస్టరీ
ఓటీటీలోకి రెండున్నరేళ్ల తర్వాత మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. రబ్బరు తోటలో ఓ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చుట్టూ తిరిగే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ అప్పట్లో తెలుగులోనూ రిలీజైంది. కానీ పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాలేదు.
మలయాళ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. ఇప్పుడు అలాంటి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ క్రైమ్ డ్రామా ‘కిర్క్కన్’ (Kirkkan) డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పైకి వచ్చేసింది. రెండున్నరేళ్ల కిందట అంటే 2023 జులైలో థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా.. పెద్దగా ప్రమోషన్లు లేకపోవడంతో ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు. కానీ కంటెంట్ పరంగా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇప్పుడు సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT), ఓటీటీ ప్లే ప్రీమియం వేదికగా జనవరి 15 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
కిర్క్కన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ప్రముఖ మలయాళ నటి కని కుస్రుతి నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఇది. ఈ సినిమా సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి వచ్చినా కేవలం మలయాళం ఆడియోనే అందుబాటులో ఉంది. నిజానికి అప్పట్లో తెలుగులోనూ రిలీజైనా.. ఇప్పుడు ఓటీటీలో మాత్రం ఆ వెర్షన్ అందుబాటులోకి రాలేదు.
కిర్క్కన్ మూవీ కథేంటంటే?
ఇదొక ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ. 2005లో కేరళలోని కొట్టాయం జిల్లా సమీపంలో జరిగిన ఒక వాస్తవ సంఘటన ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఒక చిన్న గ్రామంలో ఒక యువతి అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణిస్తుంది. మొదట ఇది ఆత్మహత్య అని భావించినా, పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ ద్వారా అది హత్య అని తేలుతుంది. ఆ తర్వాత స్థానిక పోలీసులు జరిపే విచారణ, అందులో బయటపడే షాకింగ్ నిజాలే ఈ సినిమా కథాంశం.
కిర్క్కన్ మూవీని జోష్ డైరెక్ట్ చేయగా.. ఇందులో విజయరాఘవన్, సలీం కుమార్, కని కుస్రుతి, జానీ ఆంటోనీ, అనార్కలి మరికార్, అప్పాని శరత్, మీరా వాసుదేవ్, మక్బూల్ సల్మాన్ లాంటి వాళ్లు నటించారు. వీరితో పాటు దాదాపు 25 మంది కొత్త నటులు ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించడం విశేషం. మ్యూజిక్ కూడా ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్గా నిలిచింది.
ఇతర మలయాళ ఓటీటీ రిలీజ్లు..
‘కిర్క్కన్’ మూవీతో పాటు ఈ వారం మరికొన్ని మలయాళ సినిమాలు ఓటీటీలో అలరించనున్నాయి. అందులో కలంకావల్ (Kalamkaval) ఒకటి. మమ్ముట్టి విలన్గా నటించిన ఈ చిత్రం సోనీ లివ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇది తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంది. ఇక మరో మూవీ భ భ బా జీ5 ఓటీటీలోకి రానుంది. దిలీప్, మోహన్లాల్ నటించిన మూవీ ఇది. ఇక ఇత్తిరి నేరమ్, నిధియుమ్ భూతవుమ్ లాంటి మలయాళం మూవీస్ కూడా రానున్నాయి. క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, మర్డర్ మిస్టరీలను ఇష్టపడే వారికి ‘కిర్క్కన్’ కచ్చితంగా ఒక మంచి ఛాయిస్.