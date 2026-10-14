Malayalam OTT: ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లో తెలుగులో వస్తున్న మలయాళం డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్.. కుర్రాడికి వింత శక్తులు
Malayalam OTT: ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లో ఓ మలయాళ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ మూవీ పేరు ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్. ఈ సినిమా విశేషాలు, ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి.
Malayalam OTT: రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి రెండేళ్లు కోమాలో ఉన్న యువకుడు అకస్మాత్తుగా మేల్కొంటే ఎలా ఉంటుంది? అది కూడా సాధారణంగా కాకుండా అసాధారణమైన వినికిడి శక్తితో (Super-hearing) కళ్ళు తెరిస్తే ఊహించని పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి? సరికొత్త సూపర్ నేచురల్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మలయాళ సినిమా 'ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్' (It's a Medical Miracle) ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది.
తెలుగులోనూ రెండు ఓటీటీల్లోకి..
మలయాళ యంగ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ష్యామిన్ గిరీష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి నీలిన్ సంద్ర కథ అందించారు. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికలు మనోరమా మాక్స్ (ManoramaMax), సింప్లీ సౌత్ (SimplySouth) స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లలో ఈ రోజు అర్ధరాత్రి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. థియేట్రికల్ రన్లో భిన్నమైన జోనర్తో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీ ఆడియన్స్ను అలరించడానికి సిద్ధమైంది.
ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్ విశేషాలు
మూవీ పేరు : It's a Medical Miracle (ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్)
ఓటీటీ : ManoramaMax & SimplySouth (మనోరమా మాక్స్, సింప్లీ సౌత్)
భాషలు : మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళం
జానర్ : సూపర్ నేచురల్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్
డైరెక్టర్ : ష్యామిన్ గిరీష్
నటీనటులు : సంగీత్ ప్రతాప్, షరాఫుద్దీన్, అఖిలా భార్గవన్
మ్యూజిక్ : ముజీబ్ మజేద్
రూబెన్ పాత్రలో సంగీత్ ప్రతాప్ అద్భుతమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్
ఈ చిత్రంలో రూబెన్ అనే పాత్రలో వర్ధమాన నటుడు సంగీత్ ప్రతాప్ అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్తో అదరగొట్టాడు. రీసెంట్గా బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచిన 'ప్రేమలు' సినిమాలో తన కామెడీ టైమింగ్తో నవ్వులు పూయించిన సంగీత్.. ఈ చిత్రంలో పూర్తిగా సీరియస్ అండ్ ఇంటెన్స్ రోల్లో కనిపించి అందరినీ ఆశ్చర్య పరిచాడు. ప్రమాదం తర్వాత బ్రెయిన్ డెడ్ అనుకుని రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అకస్మాత్తుగా లేచిన రూబెన్ పాత్రలో ఆయన ఒదిగిపోయిన తీరు సినిమాకు పెద్ద అసెట్ అని చెప్పవచ్చు.
ఆయనతో పాటు మరో కీలక పాత్రలో కనిపించిన వర్సటైల్ యాక్టర్ షరాఫుద్దీన్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లింది. ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చే సీన్లు ఆడియన్స్ని కట్టిపడేస్తాయి. అఖిల భార్గవన్ హీరోయిన్గా నటించి తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేసింది.
టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్ హైలైట్
ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ హైలైట్ 'పాయింట్ ఆఫ్ హియరింగ్' (POH) సౌండ్ డిజైన్. కోమా నుంచి బయటపడిన హీరోకి అతి సూక్ష్మమైన శబ్దాలు కూడా స్పష్టంగా వినిపించే ఆ అసాధారణ మానసిక స్థితిని టెక్నికల్ టీమ్ చాలా గ్రిప్పింగ్గా డిజైన్ చేసింది. ముజీబ్ మజేద్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమా మూడ్ను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది.
డాక్టర్ పాల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్, డ్రీమ్ బిగ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై భారీ నిర్మాణ విలువలతో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. ఫస్ట్ హాఫ్ స్క్రీన్ ప్లే పరుగులు పెట్టినా, సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని చోట్ల వేగం తగ్గినా ఓవరాల్గా ఈ డిఫరెంట్ థ్రిల్లర్ వీకెండ్లో పర్ఫెక్ట్ బింజ్ వాచ్ ఆప్షన్ అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More