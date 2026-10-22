Suriya Scene: సీరియల్ కిల్లర్గా వస్తున్న మలయాళ లవర్ బాయ్.. సూర్య ‘సీన్’లో ఈశ్వరన్గా నస్లేన్
Suriya Scene: 'ప్రేమలు' చిత్రంతో సౌత్ ఇండియా వ్యాప్తంగా యూత్ హృదయాలను కొల్లగొట్టిన మలయాళ యంగ్ స్టార్ నస్లేన్ కే గఫూర్ తమిళ చిత్రసీమలోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. సూర్య, నజ్రియా నజీమ్ ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక యాక్షన్ మూవీ 'సీన్' (Scene)లో నస్లేన్ భయంకరమైన విలన్గా కనిపించనున్నారు.
Suriya Scene: మలయాళంలో వచ్చిన లవ్ అండ్ కామెడీ డ్రామా 'ప్రేమలు' (Premalu) సినిమాతో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ నస్లేన్ (Naslen) తన కెరీర్లో ఊహించని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు పక్కింటి కుర్రాడు, లవర్ బాయ్ పాత్రలతో, అమాయకపు నటనతో ప్రేక్షకులను నవ్వించిన నస్లేన్.. ఇప్పుడు కోలీవుడ్ ఎంట్రీలోనే అత్యంత భయంకరమైన నెగెటివ్ పాత్రలో అలరించడానికి సిద్ధమయ్యారు.
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya), హీరోయిన్ నజ్రియా నజీమ్ జంటగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'సీన్' (Scene). ఈ సినిమాతోనే నస్లేన్ తమిళ తెరకు పరిచయమవుతుండగా, ఈ విషయాన్ని సూర్య స్వయంగా అధికారికంగా వెల్లడించారు. నస్లేన్ క్యారెక్టర్ ప్రోమోను హీరో సూర్య స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, "కోలీవుడ్లోకి గ్రాండ్ వెల్కమ్" అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
సూర్య ట్వీట్ వైరల్.. 'ఈశ్వరన్'గా నస్లేన్ మాస్ అవతార్
గురువారం (అక్టోబర్ 22) సూర్య తన అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ద్వారా నస్లేన్ క్యారెక్టర్ ప్రోమోను విడుదల చేస్తూ.. "కొన్ని పరిచయాలు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి. ఎంతో ప్రతిభావంతుడైన నస్లేన్ 'సీన్' సినిమా ద్వారా తమిళ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం కావడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. 'ఈశ్వరన్' పాత్రను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం.. తమిళ సినిమాలోకి హృదయపూర్వక స్వాగతం!" అని రాసుకొచ్చారు.
ఈ క్యారెక్టర్ ప్రోమోలో నస్లేన్ నటన చూసి సినీ ప్రియులు, అభిమానులు షాక్కు గురవుతున్నారు. ఒక వ్యక్తిని అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసిన తర్వాత, ఏమీ తెలియనట్లు నస్లేన్ చాలా ప్రశాంతంగా ఫోన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తూ తదుపరి హత్యకు ప్లాన్ చేస్తుంటాడు. మరోవైపు పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటించిన సూర్య (ఇన్బరాజ్) "మనం వెతుకుతున్నది అసలు మానవత్వమే లేని, ఎమోషన్స్ లేని ఒక రాక్షసుడి కోసం" అని చెప్పే డైలాగ్ నస్లేన్ క్యారెక్టర్ ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉందో స్పష్టం చేస్తోంది.
రఫ్ అండ్ టఫ్ పోలీస్గా సూర్య.. 'ఆవేశం' డైరెక్టర్ మ్యాజిక్
'సీన్' చిత్రానికి 'ఆవేశం' (Aavesham) ఫేమ్ జితూ మాధవన్ (Jithu Madhavan) దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఫహద్ ఫాసిల్తో తెరకెక్కించిన 'ఆవేశం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 150 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఆ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత జితూ మాధవన్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో ఈ సినిమాపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్లో సూర్య ఒక పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపించి మెప్పించారు. జైల్లో ఉన్న నేరస్థుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించే క్రూరమైన కేస్ను ఛేదించడానికి ఇన్బరాజ్ రంగంలోకి దిగుతాడు. ఆ కేస్లో సైకో కిల్లర్ 'ఈశ్వరన్' (నస్లేన్) కు సూర్యకు మధ్య జరిగే మైండ్ గేమ్లు, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
ఈ దీపావళికి బాక్సాఫీస్ వద్ద రచ్చ
2019లో 'తన్నీర్ మథన్ దినంగల్' సినిమాతో చైల్డ్/యంగ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ ప్రారంభించిన నస్లేన్.. 'సూపర్ శరణ్య', 'జో అండ్ జో', 'అలప్పుళ జింఖానా' వంటి వరుస హిట్లతో మలయాళంలో లీడింగ్ యంగ్ హీరోగా ఎదిగారు. ఇప్పుడు నేరుగా సూర్య లాంటి గ్లోబల్ స్టార్ సినిమాలో మెయిన్ విలన్గా నటిస్తుండటంతో ఆయన కెరీర్ మరో మలుపు తిరగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
అన్ని కార్యక్రమాలను వేగంగా పూర్తి చేసుకుంటున్న 'సీన్' చిత్రం ఈ ఏడాది దీపావళి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ మైండ్ బ్లాకింగ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులను సృష్టిస్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More