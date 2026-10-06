OTT Trending: అక్కడ అన్న.. ఇక్కడ తమ్ముడు.. ఓటీటీని దున్నేస్తున్న సూర్య, కార్తీ.. ఒకేసారి టాప్ ట్రెండింగ్ లో సినిమాలు
OTT Trending: తమిళ స్టార్ హీరోలు సూర్య, కార్తీ ఓటీటీని దున్నేస్తున్నారు. ఈ బ్రదర్స్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్నారు. సూర్య హీరోగా వచ్చిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్, అలాగే కార్తీ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన సర్దార్ 2 సినిమాలు ఒకే సారి రెండు ఓటీటీల్లో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా ఉండటం విశేషం.
OTT Trending: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో విలక్షణ నటనతో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అన్నదమ్ములు సూర్య, కార్తీలు ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లపై సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నారు. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించిన వీరి లేటెస్ట్ చిత్రాలు ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నాయి. అటు అన్న సూర్య, ఇటు తమ్ముడు కార్తీ ఇద్దరూ ఒకేసారి వేర్వేరు ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికలపై నంబర్ వన్ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతూ టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా నిలిచారు.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఓటీటీ
కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య హీరోగా, మమితా బైజు హీరోయిన్ గా వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో వచ్చిన క్లాసిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా "విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్". థియేటర్లలో భారీ విజయాన్ని సాధించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.260 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో సూర్య కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది ఈ సినిమా. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్
నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చిన కొద్దిరోజుల్లోనే విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ ఇండియాలో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ ప్లేసుకు వచ్చింది. గ్లోబల్ వైడ్ గానూ నాన్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ లో టాప్ ప్లేస్ సాధించింది. కానీ ఆ తర్వాత కిందకు పడింది. మళ్లీ ఇప్పుడు నంబర్ వన్ మూవీగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఏజ్ గ్యాప్ ఉన్న ఇద్దరు సరోగసీ ద్వారా ఓ బిడ్డకు జన్మనిస్తారు. వీళ్ల మధ్య లవ్ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ సాగుతుంది.
సర్దార్ 2 ఓటీటీ
మరోవైపు వర్సటైల్ యాక్టర్ కార్తీ హీరోగా, పి.ఎస్. మిత్రన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ స్పై థ్రిల్లర్ సీక్వెల్ "సర్దార్ 2". థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయిన ఈ చిత్రం ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీలోకి వచ్చాక అసలైన ఊచకోత మొదలుపెట్టింది. డిజిటల్ స్క్రీన్పై స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైన కొన్ని గంటల్లోనే ఏకంగా నంబర్ వన్ ట్రెండింగ్ స్లాట్ను కైవసం చేసుకుంది.
ఏజెంట్ సర్దార్గా కార్తీ నటన, గ్లోబల్ థ్రెట్ చుట్టూ తిరిగే ఉత్కంఠభరితమైన కథాంశం డిజిటల్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారంతా ఇప్పుడు ప్రైమ్లో ఎగబడి చూస్తుండటంతో వ్యూవర్షిప్ రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతోంది.
ఒకేసారి బ్రదర్స్
ఇలా ఒకే సమయంలో నెట్ఫ్లిక్స్లో అన్న సూర్య, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తమ్ముడు కార్తీ ఇద్దరూ నంబర్ వన్ ట్రెండింగ్లో నిలవడం ఇండియన్ ఓటీటీ చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన రికార్డుగా సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు బలమైన కథలతో వచ్చిన ఈ రెండు సినిమాలు డిజిటల్ వినోదాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తూ, ఈ ఇద్దరు సోదరుల బాక్సాఫీస్ స్టామినాను, డిజిటల్ మార్కెట్ క్రేజ్ను మరోసారి ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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