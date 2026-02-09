జీతూ జోసెఫ్ నుంచి మరో మైండ్ బ్లోయింగ్ థ్రిల్లర్.. మీనా నటించిన 'రోస్లిన్' ఓటీటీ డేట్ ఫిక్స్.. ఆ పీడకలల వెనుక రహస్యమేంటి?
ఓటీటీలోకి మలయాళం సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రోస్లిన్ రాబోతోంది. ఇందులోపాటు సీనియర్ మీనాతోపాటు ప్రేమదేశం హీరో వినీత్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించడం విశేషం. తాజాగా ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ బయటకు వచ్చేసింది.
మలయాళం థ్రిల్లర్ కంటెంట్ లవర్స్ కు గుడ్ న్యూస్. ఆ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఓ అదిరిసోయే సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ వస్తోంది. గతంలోనే ఈ సిరీస్ గురించి జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో అనౌన్స్ చేసింది. అయితే తాజాగా మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్ ను రివీల్ చేశారు. అయితే దీనిపై హాట్స్టార్ నుంచి కూడా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
రోస్లిన్ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ డేట్
సీనియర్ నటి మీనా, ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల కిందట ప్రేమదేశం మూవీతో తెలుగు వారికి కూడా దగ్గరైన నటుడు వినీత్ నటించిన ఈ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ పేరు రోస్లిన్: సీక్రెట్ స్టోరీస్. కొన్ని రోజుల కిందటే ఈ సిరీస్ జియోహాట్స్టార్ లోకి రానుందని అనౌన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 27 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు సిద్ధమైంది. వినాయక్ శశికుమార్ కథను అందించగా, సుమేష్ నందకుమార్ దీనికి దర్శకత్వం వహించాడు.
రోస్లిన్ వెబ్ సిరీస్ కథేంటంటే?
‘రోస్లిన్’ అనే టీనేజ్ అమ్మాయి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఆ అమ్మాయికి పదే పదే పీడకలలు వస్తుంటాయి. ఆ కలల్లో ఆకుపచ్చ కళ్ళు ఉన్న ఒక ఆగంతకుడు ఆమెను వెంబడిస్తుంటాడు. ఆ అమ్మాయి భయాలు, ఆందోళనలు, వాటి ప్రభావం ఆమె కుటుంబంపై, చుట్టూ ఉన్నవారిపై ఎలా పడిందన్నదే ఈ వెబ్ సిరీస్ కథాంశం. ఇది ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గా ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది.
రోస్లిన్ వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు
రోస్లిన్ వెబ్ సిరీస్ లో సంజన దిపు, హకీమ్ షా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇక సీనియర్ నటి మీనా, వినీత్ కూడా ఇందులో భాగం కావడం విశేషం. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా 'దృశ్యం' సిరీస్ తో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలను అందించిన ప్రముఖ దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్ ఈ సిరీస్కు షోరన్నర్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
మీనా ఇప్పటికే జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో 'దృశ్యం' సిరీస్లో మోహన్లాల్ భార్యగా నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు వీరి కాంబినేషన్ వెబ్ సిరీస్ కోసం రిపీట్ కావడం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. త్వరలో రాబోయే 'దృశ్యం 3' కోసం కూడా ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇతర వెబ్ సిరీస్లు
జియోహాట్స్టార్లో మలయాళ కంటెంట్కు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇటీవల నివిన్ పాలీ నటించిన 'ఫార్మా' అనే వెబ్ సిరీస్ గతేడాది డిసెంబర్ లో విడుదలైంది. పి.ఆర్. అరుణ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్లో నివిన్ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా కనిపించాడు.
అలాగే 'కేరళ క్రైమ్ ఫైల్స్' సీజన్ 1, 2 అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయి. ఇప్పుడు మూడో సీజన్కు కూడా పచ్చజెండా ఊపారు. వీటితో పాటు 'అనలి', 'కజిన్స్ & కళ్యాణమ్స్' అనే మరో రెండు సిరీస్లు కూడా జియోహాట్స్టార్లో రానున్నాయి.