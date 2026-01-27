ఓటీటీలోకి మీనా నటించిన మలయాళ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. షో రన్నర్గా దృశ్యం డైరెక్టర్
మలయాళం నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ‘రోస్లిన్’ డిజిటల్ రిలీజ్ కు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ నటి మీనా, నటుడు వినీత్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సిరీస్ జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ‘దృశ్యం’ దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్ దీనికి షోరన్నర్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
ఈ ఏడాది మలయాళం నుంచి రాబోతున్న మొదటి వెబ్ సిరీస్గా ‘రోస్లిన్: సీక్రెట్ స్టోరీస్ అన్ఫోల్డ్’ (Roslin) నిలవనుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ ద్వారా ఈ వెబ్ సిరీస్ డిజిటల్ అరంగేట్రం చేయనుందని అధికారికంగా ధృవీకరించారు. సీనియర్ నటి మీనా, ప్రముఖ నటుడు వినీత్ ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. రిలీజ్ డేట్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయనప్పటికీ ఈ సిరీస్ త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
రోస్లిన్ ఎప్పుడు చూడొచ్చు?
గతేడాది డిసెంబరులో జరిగిన 'సౌత్ అన్బౌండ్' ఈవెంట్లో జియోహాట్స్టార్ అనౌన్స్ చేసిన ఐదు మలయాళ వెబ్ సిరీస్లలో ‘రోస్లిన్’ కూడా ఒకటి. ఇప్పుడు ఆ జాబితా నుంచి విడుదలవుతున్న మొదటి వెబ్ సిరీస్ ఇదేనని ప్లాట్ఫామ్ ఖరారు చేసింది. నిర్మాతలు అధికారిక తేదీని వెల్లడించకపోయినా.. ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి నెలలో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. వినాయక్ శశికమార్ కథను అందించగా, సుమేష్ నందకుమార్ దీనికి దర్శకత్వం వహించాడు.
రోస్లిన్ వెబ్ సిరీస్ కథేంటంటే?
‘రోస్లిన్’ అనే టీనేజ్ అమ్మాయి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఆ అమ్మాయికి పదే పదే పీడకలలు వస్తుంటాయి. ఆ కలల్లో ఆకుపచ్చ కళ్ళు ఉన్న ఒక ఆగంతకుడు ఆమెను వెంబడిస్తుంటాడు. ఆ అమ్మాయి భయాలు, ఆందోళనలు, వాటి ప్రభావం ఆమె కుటుంబంపై, చుట్టూ ఉన్నవారిపై ఎలా పడిందన్నదే ఈ వెబ్ సిరీస్ కథాంశం. ఇది ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గా ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది.
రోస్లిన్ వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు
రోస్లిన్ వెబ్ సిరీస్ లో సంజన దిపు, హకీమ్ షా ఇందులో ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇక సీనియర్ నటి మీనా, వినీత్ కూడా ఇందులో భాగం కావడం విశేషం. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా 'దృశ్యం' సిరీస్ తో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలను అందించిన ప్రముఖ దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్ ఈ సిరీస్కు షోరన్నర్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
మీనా ఇప్పటికే జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో 'దృశ్యం' సిరీస్లో మోహన్లాల్ భార్యగా నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు వీరి కాంబినేషన్ వెబ్ సిరీస్ కోసం రిపీట్ కావడం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. త్వరలో రాబోయే 'దృశ్యం 3' కోసం కూడా ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇతర వెబ్ సిరీస్లు
జియోహాట్స్టార్లో మలయాళ కంటెంట్కు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇటీవల నివిన్ పాలీ నటించిన 'ఫార్మా' అనే వెబ్ సిరీస్ గతేడాది డిసెంబర్ లో విడుదలైంది. పి.ఆర్. అరుణ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్లో నివిన్ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా కనిపించాడు.
అలాగే 'కేరళ క్రైమ్ ఫైల్స్' సీజన్ 1, 2 అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయి. ఇప్పుడు మూడో సీజన్కు కూడా పచ్చజెండా ఊపారు. వీటితో పాటు 'అనలి', 'కజిన్స్ & కళ్యాణమ్స్' అనే మరో రెండు సిరీస్లు కూడా జియో హాట్స్టార్లో రానున్నాయి.