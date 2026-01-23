Edit Profile
    OTT: థియేటర్లలో రిలీజ్ కానున్న తెలుగు సూపర్ హిట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ మూడో సీజన్.. అదిరిపోయిన గ్లింప్స్ వీడియో

    ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ అయిన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ కానిస్టేబుల్ కనకం మూడో సీజన్ థియేటర్లలోకి రానుండటం విశేషం. ఇదే విషయాన్ని చెబుతూ ఈటీవీ విన్ రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తోంది.

    Published on: Jan 23, 2026 9:20 AM IST
    By Hari Prasad S
    ఓటీటీలో వచ్చిన వెబ్ సిరీస్ లను సినిమాల రూపంలో థియేటర్లలోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఈ మధ్య పలువురు మేకర్స్ చేస్తున్నారు. అయితే సూపర్ హిట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ అయిన కానిస్టేబుల్ కనకం మూడో సీజన్ మాత్రం ఓటీటీలో కాకుండా థియేటర్లలోకి వస్తుండటం విశేషం.

    కానిస్టేబుల్ కనకం ఛాప్టర్ 3

    ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ తీసుకొచ్చిన అద్భుతమైన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ లలో ఒకటి కానిస్టేబుల్ కనకం. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్ రెండు సీజన్లు పూర్తి చేసుకుంది. మొదటి సీజన్ కంటే ఈ మధ్యే వచ్చిన రెండో సీజన్ కు మరింత మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అదే ఊపులో ఇప్పుడు మూడో సీజన్ తీసుకురానున్నారు. అయితే దీనిని థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని నిర్ణయించడమే ఇక్కడ అసలు విశేషం.

    ఇదే విషయాన్ని చెబుతూ ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ గురువారం (జనవరి 22) రాత్రి ట్వీట్ చేసింది. “స్టోరీ మరింత పెద్దదైంది. మిస్టరీ మరింత తీవ్రంగా మారింది. ఈ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మరో స్థాయికి చేరింది. కానిస్టేబుల్ కనకం ఛాప్టర్ 3 గ్లింప్స్ ను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ అయిన ఇది త్వరలోనే థియేటర్లలోకి రానుంది. నెక్ట్స్ బిగ్ ఛాప్టర్ కోసం సిద్ధంగా ఉండండి” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.

    గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న గ్లింప్స్ వీడియో

    ఈ కానిస్టేబుల్ కనకం ఛాప్టర్ 3 గ్లింప్స్ వీడియో గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. ఖాల్ ఘాట్ అనే ప్రాంతంలో జరిగే స్టోరీగా దీనిని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. దేవుడిని నమ్మేవాళ్లకు, అదే దేవుడిని ద్వేషించేవాళ్లకు మధ్య జరిగే పోరులో అమాయకులను కాపాడేందుకు ఆ దేవుడే ఓ మనిషిని పంపిచాడంటూ ఇందులోని లీడ్ క్యారెక్టర్ కానిస్టేబుల్ కనకంను పరిచయం చేశారు. ఈసారి వర్ష బొల్లమ్మ మరింత ఇంటెన్స్ లుక్‌లో కనిపించనున్నట్లు గ్లింప్స్ చేస్తే స్పష్టమవుతోంది.

    ఈ కానిస్టేబుల్ కనకం వెబ్ సిరీస్ లో వర్షతోపాటు రాజీవ్ కనకాల, శ్రీనివాస్ అవసరాల, రమణ భార్గవ్, కంచరపాలెం కిశోర్, రాకేందు మౌళిలాంటి వాళ్లు నటించారు. కోవెలమూడి సత్య సాయిబాబా, వేమూరి హేమంత్ నిర్మించారు. ప్రశాంత్ కుమార్ దిమ్మల డైరెక్ట్ చేశాడు.

    కానిస్టేబుల్ కనకం వెబ్ సిరీస్ కథ ఇదీ

    కానిస్టేబుల్ కనకం ఓ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. 1990ల్లో శ్రీకాకుళంలోని రేపల్లెలో ఉన్న ఓ రహస్య ప్రదేశం అడవి గుట్టలో జరిగిన కథగా తెరకెక్కింది. అక్కడి మహిళలు కనిపించకుండాపోతుంటారు. ఆ కేసును స్థానిక కానిస్టేబుల్ అయిన కనక మహాలక్ష్మి (వర్ష బొల్లమ్మ) ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నప్పుడు కథ మలుపు తిరుగుతుంది.

    తన స్నేహితురాలు చంద్రిక కనిపించకుండా పోవడంతో కనకం రంగంలోకి దిగుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆ అమ్మాయిలందరూ ఏమయ్యారు అన్నదే ఈ వెబ్ సిరీస్ కథ. ఇప్పటికే రెండు సీజన్లు ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మూడో ఛాప్టర్ వచ్చే ముందే ఈ రెండు సీజన్లను చూసేయండి.

