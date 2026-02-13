Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేస్తోంది.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. దృశ్యం డైరెక్టర్, మీనా కాంబినేషన్‌లో..

    జియోహాట్‌స్టార్ వేదికగా మరో ఆసక్తికరమైన మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'రోస్లిన్: సీక్రెట్ స్టోరీస్ అన్‌ఫోల్డ్' (Roslin) విడుదలకు సిద్ధమైంది. 'దృశ్యం' దర్శకుడు జీతు జోసెఫ్ షో రన్నర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ట్రైలర్ ఈరోజు (ఫిబ్రవరి 13) విడుదలైంది.

    Published on: Feb 13, 2026 8:52 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మలయాళ వెబ్ సిరీస్‌లకు ఓటీటీలో మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఆ క్రేజ్‌ను కొనసాగిస్తూ జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar) మరో ఉత్కంఠభరితమైన వెబ్ సిరీస్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తెస్తోంది. అదే 'రోస్లిన్: సీక్రెట్ స్టోరీస్ అన్‌ఫోల్డ్'. ఈ సిరీస్ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 13) విడుదల చేశారు. ట్రైలర్ ఆద్యంతం మిస్టరీగా సాగుతూ సిరీస్ పై ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

    మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేస్తోంది.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. దృశ్యం డైరెక్టర్, మీనా కాంబినేషన్‌లో..
    మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేస్తోంది.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. దృశ్యం డైరెక్టర్, మీనా కాంబినేషన్‌లో..

    రోస్లిన్ వెబ్ సిరీస్ కథేంటంటే..

    మలయాళం వెబ్ సిరీస్ రోస్లిన్ ట్రైలర్ గమనిస్తే.. రోస్లిన్ (సంజన దీపు) అనే యువతి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఆమె మానసికంగా కాస్త ఆందోళనలో ఉంటుంది. ఒక ఆకుపచ్చ కళ్ళు ఉన్న ఆగంతకుడు తనను వెంటాడుతున్నట్లు ఆమెకు తరచూ పీడకలలు వస్తుంటాయి. ఈ విషయాన్ని తన డాక్టర్‌తో చెప్పి భయపడుతుంటుంది.

    అయితే ఆమె తల్లిదండ్రులు (వినీత్, మీనా) మాత్రం ఆమె మాటలను సీరియస్‌గా తీసుకోరు. రాత్రిపూట దెయ్యాల పుస్తకాలు చదవడం వల్లే ఇలాంటి భ్రమలు కలుగుతున్నాయని కొట్టిపారేస్తారు. కానీ కథలో ఊహించని ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. రోస్లిన్ కలలో భయపెట్టిన ఆ వ్యక్తి (హకీమ్ షాజహాన్), నిజజీవితంలో ఒక అతిథిలా వారి ఇంటికి వస్తాడు. తన మాటలతో, ప్రవర్తనతో రోస్లిన్ తల్లిదండ్రులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటాడు. కానీ రోస్లిన్ మాత్రం అతన్ని చూసి భయపడుతుంది.

    అసలు అతను ఎవరు? రోస్లిన్ కలలోకి అతను ఎందుకు వస్తున్నాడు? తన తల్లిదండ్రులను కాపాడుకోవడానికి రోస్లిన్ ఏం చేసింది? అనే ఉత్కంఠభరితమైన అంశాలతో ఈ వెబ్ సిరీస్ సాగనుంది. ఇందులో ఎక్కువ పాత్రలు కూడా లేవు.

    జీతు జోసెఫ్ మార్క్..

    ఈ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్‌కు ప్రధాన ఆకర్షణ మలయాళ స్టార్ డైరెక్టర్ జీతు జోసెఫ్ (Jeethu Joseph). 'దృశ్యం', 'నేరు' వంటి సినిమాలతో సంచలనం సృష్టించిన అతడు.. ఈ సిరీస్‌కు షో రన్నర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. సుమేష్ నందకుమార్ దర్శకత్వం వహించగా, వినాయక్ శశికుమార్ కథ అందించారు. శంకర్ రామకృష్ణన్, టి.జి. రవి తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.

    రోస్లిన్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

    ఈ ఏడాది జియోహాట్‌స్టార్‌లో విడుదలవుతున్న మొదటి మలయాళ వెబ్ సిరీస్ ఇదే. ఫిబ్రవరి 27 నుంచి ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. విశేషమేమిటంటే.. ఇది మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మరాఠీ, బెంగాలీ భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది.

    జియోహాట్‌స్టార్ రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని మలయాళ సిరీస్‌లను ప్లాన్ చేస్తోంది. సూపర్ హిట్ సిరీస్ 'కేరళ క్రైమ్ ఫైల్స్' సీజన్ 3, సంచలనం సృష్టించిన కూడత్తాయి సైనైడ్ హత్యల ఆధారంగా నిఖిలా విమల్ నటిస్తున్న 'అనలి' (Anali), అలాగే రహ్మాన్ నటించిన '1000 బేబీస్' సీజన్ 2 కూడా త్వరలో రానున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేస్తోంది.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. దృశ్యం డైరెక్టర్, మీనా కాంబినేషన్‌లో..
    News/Entertainment/మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేస్తోంది.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. దృశ్యం డైరెక్టర్, మీనా కాంబినేషన్‌లో..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes