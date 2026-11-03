OTT Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి మరో మలయాళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఐసీయూలో మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులు.. ఎక్కడంటే?
OTT Malayalam Thriller: మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన మరో ఉత్కంఠభరితమైన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ICU' ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన ఈ హాస్పిటల్ డ్రామా థ్రిల్లర్ మూవీ నవంబర్ 6 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'సన్ నెక్స్ట్' (Sun NXT)లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Malayalam Thriller: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్, రియలిస్టిక్ డ్రామాలను తెరకెక్కించడంలో మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ శైలే వేరు. చిన్న బడ్జెట్తో తెరకెక్కినప్పటికీ, బలమైన కథాంశంతో ప్రేక్షకుల మనసులను దోచుకోవడంలో అక్కడి సినిమాలు ఎప్పుడూ ముందుంటాయి. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 27న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులను అలరించిన 'ICU' (Intensive Care Unit) మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీ బాట పట్టింది.
నవంబర్ 6 నుంచి ఈ మూవీ సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానుంది. కేవలం ఒక గంట 51 నిమిషాల నిడివితో ఉండే ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్కు యు/ఎ (U/A) సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ లభించింది. బిబిన్ జార్జ్, బాబూరాజ్, మురళీ గోపి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా వివరాలు ఇవే.
'ICU' కథాంశం ఏమిటంటే?
మలయాళం థ్రిల్లర్ సినిమాలంటే ఓ చిన్న స్టోరీని చివరి వరకూ ఉత్కంఠ రేపే విధంగా ఉంటాయి. అలాంటి స్టోరీతోనే వచ్చిన మూవీ ఈ ఐసీయూ. ఫిబ్రవరిలోనే థియేటర్లలోకి రాగా.. సుమారు 10 నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ అవుతోంది.
హాస్పిటల్ ఐసీయూ (Intensive Care Unit) నేపథ్యంలో అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా ఈ చిత్రం సాగుతుంది. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న రోగులు, వారిని కాపాడటానికి పోరాడే వైద్యులు, ఆందోళనలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యుల చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. అత్యంత ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితుల్లో మోరల్, ఎమోషనల్ నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురయ్యాయనేదే ఈ చిత్ర ముఖ్య కథాంశం.
దర్శకుడు జార్జ్ వర్గీస్ కథను నడిపించిన తీరు, స్క్రీన్ప్లే మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులతో సాగడం ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. భయం, భావోద్వేగం, సస్పెన్స్ కలగలిపిన కథాంశంతో కథనాన్ని వేగంగా ముందుకు నడిపించారు.
ఐసీయూ నటీనటులు, క్రూ పనితీరు ఎలా ఉందంటే?
ఈ ఐసీయూ చిత్రంలో నటీనటుల పనితీరుకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇందులో ముఖ్య పాత్రలు పోషించిన బిబిన్ జార్జ్ (ఉన్ని), బాబూరాజ్ (మైఖేల్), మురళీ గోపి (ఫ్రాన్సిస్), విస్మయ అనీష్ (ఇందు), శ్రీకాంత్ మురళి, మీరా వాసుదేవన్, నవాస్ వల్లిక్కున్ను తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు.
ఇక 'మినిస్టూడియో' బ్యానర్పై జైన్ పాల్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, జోస్ ఫ్రాంక్లిన్ సంగీతాన్ని అందించారు. లోగనాథన్ శ్రీనివాసన్ సినిమాటోగ్రఫీ, లిజో పాల్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
సగటు రివ్యూ ప్లాట్ఫామ్లలో 3.52/5 రేటింగ్తో ఆకట్టుకున్న ఈ చిత్రం.. రొటీన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు భిన్నంగా కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ స్థాయిలో ఉంటుందని విమర్శకులు సైతం ప్రశంసించారు. క్రైమ్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ను అభిమానించే ఓటీటీ ప్రియులకు నవంబర్ 6 నుంచి సన్ నెక్స్ట్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న 'ICU' ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More