OTT: ఓటీటీ డీల్తోనే రూ.450 కోట్లు.. ఆల్ టైమ్ రికార్డు.. టాప్ 6 ఇండియన్ మూవీస్ ఇవే.. మూడు తెలుగు సినిమాలే
OTT: ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో డిజిటల్ ఓటీటీ (OTT) హక్కుల వ్యాపారం మునుపెన్నడూ లేని స్థాయిలో ఆల్టైమ్ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. థియేట్రికల్ విడుదలకు ముందే డిజిటల్ వేదికలపై ఏకంగా వందల కోట్ల భారీ డీల్స్ సొంతం చేసుకుంటున్నాయి. రామాయణ 450 కోట్ల డీల్ నుంచి పుష్ప 2 వరకు టాప్ 6 మూవీస్ ఇవే.
OTT: ఓటీటీయే కదా అని తీసిపారేయడానికి లేదు. ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం దీని చుట్టే తిరుగుతోంది. థియేట్రికల్ హక్కుల రికార్డులను కూడా ఓటీటీ బ్రేక్ చేస్తోంది. తాజాగా జియోహాట్స్టార్ తో రామాయణ ఏకంగా రూ.450 కోట్ల డీల్ కుదుర్చుకుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఇండియన్ సినిమాలో అత్యధిక ఓటీటీ ధర పలికిన టాప్ 6 సినిమాల లిస్ట్ ఇక్కడ చూడండి. వీటిలో మూడు తెలుగు సినిమాలే ఉండట విశేషం. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్ లాంటివి ఇండియన్ మూవీస్ హక్కుల కోసం తెగ పోటీ పడుతున్నాయి.
1. రామాయణ (Ramayana: Part 1) — రూ. 450 కోట్లు
'దంగల్' ఫేమ్ నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సౌత్ క్వీన్ సాయి పల్లవి సీతాదేవిగా, రాకింగ్ స్టార్ యశ్ రావణాసురుడిగా నటిస్తున్న మైథలాజికల్ విజువల్ ఎపిక్ 'రామాయణ'. నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానున్న ఈ తొలి భాగానికి సంబంధించి డిజిటల్, శాటిలైట్ హక్కులు ఏకంగా రూ. 450 కోట్ల మైండ్ బ్లాకింగ్ ధరకు జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar / Star Group) దక్కించుకుంది. ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే ఇది అత్యంత ఖరీదైన ఓటీటీ డీల్గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
2. కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD) — రూ. 375 కోట్లు
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ (Prabhas), వైజయంతీ మూవీస్ కాంబినేషన్లో నాగ్ అశ్విన్ తెరకెక్కించిన గ్లోబల్ సైన్స్ ఫిక్షన్ బ్లాక్బస్టర్ 'కల్కి 2898 ఏడీ'. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అన్ని భాషల డిజిటల్ హక్కులు ఏకంగా రూ. 375 కోట్లకు బిజినెస్ అయ్యాయి. హిందీ వెర్షన్ డిజిటల్ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ దక్కించుకోగా, సౌత్ లాంగ్వేజెస్ (తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ) హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సొంతం చేసుకుంది.
3. ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) — రూ. 325 - 330 కోట్లు
దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి (S.S. Rajamouli) దర్శకత్వంలో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోలుగా వచ్చి ఆస్కార్ సాధించిన విజువల్ వండర్ 'ఆర్ఆర్ఆర్'. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లోబల్ డిజిటల్ హక్కులు రూ. 325 నుంచి 330 కోట్ల మధ్య భారీ ధర పలికాయి. హిందీ వెర్షన్ను నెట్ఫ్లిక్స్ స్ట్రీమింగ్ చేయగా, సౌత్ భాషలను ప్రైమ్ వీడియో, జీ5 ప్లాట్ఫామ్లు దక్కించుకున్నాయి.
4. కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 2 (KGF: Chapter 2) — రూ. 320 కోట్లు
కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ (Yash) హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కించిన ఇండస్ట్రీ హిట్ 'కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 2'. బాక్సాఫీస్ వద్ద వెయ్యి కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సుమారు రూ. 320 కోట్లకు దక్కించుకుంది.
5. పుష్ప 2: ద రూల్ (Pushpa 2: The Rule) — రూ. 275 కోట్లు
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun), మాస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్లో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ గ్లోబల్ సెన్సేషన్ 'పుష్ప 2: ద రూల్'. ఈ సినిమా ఆల్-లాంగ్వేజ్ ఓటీటీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఏకంగా రూ. 275 కోట్ల ధరకు సొంతం చేసుకుంది.
6. జవాన్ (Jawan) — రూ. 250 కోట్లు
బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ (Shah Rukh Khan), కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్లో వచ్చి వెయ్యి కోట్ల వసూళ్లతో చరిత్ర సృష్టించిన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'జవాన్'. ఈ చిత్రానికి చెందిన హిందీ, ఇతర ప్రాంతీయ భాషల డిజిటల్ హక్కులు నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా రూ. 250 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. హిందీ చిత్రసీమలో ఇది ఇప్పటికీ అత్యున్నత ఓటీటీ రికార్డులలో ఒకటిగా నిలిచింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More