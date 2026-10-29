Ramayana Brahma AI: రామాయణ ఇంగ్లిష్ డబ్బింగ్ వెనుక రూ.19 కోట్ల ‘బ్రహ్మ ఏఐ’ మ్యాజిక్.. అసలు ఇదేంటో తెలుసా?
Ramayana Brahma AI: రామాయణం మూవీ ఇంగ్లిష్ వెర్షన్ ను అకాడమీ మ్యూజియమ్లో ప్రదర్శించగా.. అందులో వాడిన సరికొత్త 'బ్రహ్మ AI' (Brahma AI) టెక్నాలజీపై తీవ్ర చర్చ నడిచింది. ఈ సినిమాలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వాడకంపై వస్తున్న విమర్శలకు నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా, దర్శకుడు నితేష్ తివారీ వివరణ ఇచ్చారు.
Ramayana Brahma AI: ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతమైన అంచనాలతో రాబోతున్న బిగ్గెస్ట్ పీరియాడిక్ విజువల్ వండర్ 'రామాయణ' (Ramayana). అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఏఐ వాడకంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
లాస్ ఏంజెల్స్లోని అకాడమీ మ్యూజియం ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్స్లో నిర్వహించిన ఈ రామాయణ ఇంగ్లీష్ ప్రదర్శన (World Premiere)లోని కంటెంట్ చూసి హాలీవుడ్ దిగ్గజాలు సైతం అవాక్కయ్యారు. అయితే ఈ సినిమాలో పాత్రల ఇంగ్లీష్ డబ్బింగ్, లిప్ సింక్ (Lip-Sync) కోసం ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారనే వార్త నెట్టింట వైరల్ కావడంతో, దీనిపై మేకర్స్ స్పందించి అసలు సాంకేతిక రహస్యాన్ని వెల్లడించారు.
అసలు ఏంటి ఈ 'బ్రహ్మ AI' టెక్నాలజీ?
'రామాయణ' పార్ట్-1 చిత్రంలో అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులకు సహజమైన అనుభూతిని అందించడం కోసం 'బ్రహ్మ AI' (Brahma AI) అనే అత్యంత ఆధునిక ఏఐ-ఆధారిత కంటెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను ఉపయోగించారు. ఆస్కార్ గ్రహీత, 'రామాయణ' నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రాకు చెందిన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కంపెనీ 'ప్రైమ్ ఫోకస్' (Prime Focus) ఈ టెక్నాలజీని స్వయంగా అభివృద్ధి చేసింది.
2026 ప్రారంభంలో ఈ బ్రహ్మ AI ప్లాట్ఫామ్ వాల్యూయేషన్ ఏకంగా $2 మిలియన్ డాలర్లకు (యూనికార్న్ AI హోదా) చేరడం విశేషం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ భాషల్లో ఈ సినిమాను ప్రదర్శించేటప్పుడు నటీనటుల పెదవుల కదలికలు (Lip Movements) ఆయా భాషల ఉచ్చారణకు సరిగ్గా సరిపోయేలా చేయడం ఈ టెక్నాలజీ ప్రధాన ఉద్దేశం.
సినిమాను రెండుసార్లు తీయకుండా ఏఐతో మ్యాజిక్
సాధారణంగా ఒక భారతీయ సినిమాను హాలీవుడ్ కోసం ఇంగ్లీష్లో తీయాలంటే.. హిందీలో ఒకసారి, ఇంగ్లీష్లో మరోసారి నటీనటులతో రీ-షూట్ (Re-shoot) చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదా డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు నటుల ముఖ కదలికలకు, డబ్బింగ్ వాయిస్కు పొంతన లేక వీక్షకులకు అసహజంగా అనిపిస్తుంది.
ఈ ఇబ్బందిని అధిగమించడానికి 'రామాయణ' టీమ్ హిందీలో మాత్రమే షూటింగ్ పూర్తి చేసి, VAANI అనే వాయిస్ అండ్ లిప్-సింక్ ఏఐ మాడ్యూల్ ద్వారా నటుల పెదవుల కదలికలను ఇంగ్లీష్ భాషా ఉచ్చారణకు తగినట్లుగా డిజిటల్గా మార్చారు.
ఏఐ నటులు లేరు.. అంతా హ్యూమన్ ఆర్టిస్టులే: డైరెక్టర్ క్లారిటీ
'రామాయణ' సినిమాలో ఏఐ టెక్నాలజీ వాడకంపై విమర్శలు రావడంతో దర్శకుడు నితేష్ తివారీ, నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా స్పష్టతనిచ్చారు.
దర్శకుడు నితేష్ తివారీ మాట్లాడుతూ: "మేము సినిమాలో ఏఐతో ఎలాంటి పాత్రలను లేదా వాయిస్లను క్రియేట్ చేయలేదు. ప్రతీ ఒక్క పాత్రకు మనుషులే (Human Voice Artists) డబ్బింగ్ చెప్పారు. కేవలం ఇతర భాషల ఆడియెన్స్ తమ సొంత భాషలో సినిమా చూస్తున్నట్లు భావించడానికి, పెదవుల కదలికలు మార్చడానికి మాత్రమే ఏఐ టెక్నాలజీని ఒక టూల్లా వాడాం" అని తెలిపారు.
నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ.. "ముందుగా ఇంగ్లీష్పై మంచి పట్టు ఉన్న వాయిస్ ఆర్టిస్టులతో భావోద్వేగాలు తగ్గకుండా డబ్బింగ్ చెప్పించాం. ఆ తర్వాత సదరు వాయిస్కు తగినట్లుగా ముఖ కదలికలు ఉండేలా హ్యూమన్ డ్రైవర్ల సహాయంతో ఫ్రేమ్స్ సిద్ధం చేశాం. ఆపై ఈ బ్రహ్మ AI టూల్ ద్వారా స్క్రీన్ పై ఉన్న రణబీర్ లేదా ఇతర నటుల ముఖాలకు ఆ లిప్ మూవ్మెంట్ను పర్ఫెక్ట్గా స్టిచ్ చేశాం. దీనివల్ల సబ్టైటిల్స్ చూసే పనిలేకుండా, స్వయంగా ఆ హీరోయే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నంత సహజంగా అనిపిస్తుంది" అని వివరించారు.
నమిత్ మల్హోత్రా, రాకింగ్ స్టార్ యశ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ మైథలాజికల్ విజువల్ వండర్లో సన్నీ డియోల్ (హనుమంతుడు), రవి దూబే (లక్ష్మణుడు), కాజల్ అగర్వాల్ (మండోదరి) కీలక పాత్రలు పోషిస్తుండగా, ఆస్కార్ విజేతలు ఏఆర్ రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రం రాబోయే నవంబర్ 5న (దీపావళి కానుకగా) ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More