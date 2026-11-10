OTT Review: ఊపిరి బిగపట్టి చూసే మూవీ.. ఓటీటీలోకి వచ్చిన మలయాళం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే?
OTT Review: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ మరో సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్తో ఆకట్టుకుంటోంది. దర్శకుడు జార్జ్ వర్గీస్ తెరకెక్కించిన పవర్-ప్యాక్డ్ మెడికల్ డ్రామా థ్రిల్లర్ 'ఐసీయూ' (ICU). ఆసుపత్రిలోని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ లో నరాలు తెగే ఉత్కంఠ మధ్య సాగే ఈ సినిమా ఎలా ఉందో ఈ రివ్యూలో చూడండి.
OTT Review: సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మలయాళం నుంచి వచ్చే పక్కా థ్రిల్లర్ చిత్రాలకు ప్రత్యేకమైన ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. అత్యంత వైవిధ్యమైన కాన్సెప్ట్లతో ప్రేక్షకులలో ఉత్కంఠను నింపడంలో మాలీవుడ్ దర్శకులు ఎప్పుడూ ముందుంటారు. ఆ వరుసలోనే ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 27న థియేటర్లలోకి వచ్చి ప్రశంసలు అందుకున్న సరికొత్త సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ఐసీయూ' (ICU). ఈ మూవీ తాజాగా సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది.
ప్రముఖ దర్శకుడు జార్జ్ వర్గీస్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం పూర్తి స్థాయిలో ఆసుపత్రిలోని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ICU) నేపథ్యంగా సాగుతుంది. కేవలం 1 గంట 51 నిమిషాల నిడివితో సాగే ఈ సినిమా.. ప్రేక్షకులను ఊపిరిబిగపట్టి చూసేలా చేస్తూ సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్ను అందిస్తుంది.
ఐసీయూ స్టోరీ, ట్విస్టులు
ఈ ఐసీయూ మూవీ సినిమా కథ అంతా ఆసుపత్రిలోని అత్యవసర విభాగం ఐసీయూ చుట్టూనే తిరుగుతుంది. చావు బతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్న రోగుల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు వైద్యులు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది, రోగుల కుటుంబ సభ్యులు పడే మానసిక వేదన ఈ చిత్రంలో ప్రధాన ఇతివృత్తం.
అత్యంత ఒత్తిడితో కూడిన వాతావరణంలో డాక్టర్లు, సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు తీసుకునే క్లిష్టమైన నిర్ణయాలు కథను మలుపులు తిప్పుతాయి. స్టోరీ సాగే కొద్దీ సాధారణ హాస్పిటల్ డ్రామాగా కనిపించే సన్నివేశాలు.. ఒక డార్క్ విలనిజం, ఊహించిన ట్విస్టులతో అదిరే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీగా మారతాయి.
మనిషికి ఉండాల్సిన నైతిక విలువలు, భయం, స్వార్థం మధ్య నడిచే ఈ ఉత్కంఠభరిత ఫైట్ క్లైమాక్స్ వరకు ఆడియెన్స్ ను కట్టిపడేస్తుంది.
ఐసీయూ.. ఎవరెలా చేశారంటే?
ఈ ఐసీయూ సినిమాలో అనుభవజ్ఞులైన నటీనటుల ప్రతిభ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. బిబిన్ జార్జ్, బాబురాజ్, మురళి గోపి తమ అద్భుతమైన నటనతో సినిమాకు ప్రాణం పోశారు. ముఖ్యంగా మురళి గోపి తన ఇంటెన్స్ యాక్టింగ్ తో సీరియస్ మూడ్ను అలా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. విస్మయ అనీష్, సురేష్ మీనన్ తమ పాత్రల పరిధి మేరకు చక్కగా మెప్పించారు.
సంగీత దర్శకుడు జోస్ ఫ్రాంక్లిన్ అందించిన బీజీఎం ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలమని చెప్పవచ్చు. ఐసీయూ లోపల ఉండే నిశ్శబ్దం, వైద్య పరికరాల బీప్ల మధ్య ఉత్కంఠభరితమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో భయాన్ని, సస్పెన్స్ను ఆయన ఎంతో సమర్థవంతంగా ఆవిష్కరించారు.
పరిమితమైన బడ్జెట్, లొకేషన్లలో ఈ మూవీ తీసినా.. డైరెక్టర్ జార్జ్ వర్గీస్ ఇంటెన్స్ స్క్రీన్ప్లే సినిమాను నిలబెట్టింది. మైండ్ గేమ్స్, మెడికల్ క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ , సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కథాంశాలను ఇష్టపడే సినీ ప్రియులకు 'ఐసీయూ' చిత్రం ఒక గొప్ప అనుభూతిని అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో మలయాళంలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More