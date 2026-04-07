    Matka King Trailer: మట్కా కింగ్ విజయ్ వర్మ.. అదిరిపోయిన ప్రైమ్ వీడియో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్..

    Matka King Trailer: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో తన లేటెస్ట్ ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ 'మట్కా కింగ్' ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. విజయ్ వర్మ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. ఏప్రిల్ 17 నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    Apr 7, 2026, 13:20:50 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ముంబై మాఫియా, జూదం, అధికారం.. ఈ మూడింటి కలయికతో వచ్చే కథలు ఎప్పుడూ ఆసక్తికరంగానే ఉంటాయి. తాజాగా అదే కోవలో రూపొందిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'మట్కా కింగ్' (Matka King). గ్లోబల్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ట్రైలర్‌ను మంగళవారం (ఏప్రిల్ 7) నాడు విడుదల చేసింది. 'సైరాట్' వంటి అద్భుతమైన చిత్రాలను అందించిన దర్శకుడు నాగరాజ్ మంజులే ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను తెరకెక్కించడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. విజయ్ వర్మ ఇందులో మట్కా కింగ్ గా నటించాడు.

    Matka King Trailer: మట్కా కింగ్ విజయ్ వర్మ.. అదిరిపోయిన ప్రైమ్ వీడియో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్..
    Matka King Trailer: మట్కా కింగ్ విజయ్ వర్మ.. అదిరిపోయిన ప్రైమ్ వీడియో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్..

    సామాన్యుడి నుంచి సామ్రాజ్యం వరకు..

    మట్కా కింగ్ వెబ్ సిరీస్ కథ 1960వ దశకంలో ముంబై (అప్పటి బొంబాయి) నేపథ్యంలో సాగుతుంది. బ్రిజ్ భట్టీ (విజయ్ వర్మ) అనే ఒక తెలివైన పత్తి వ్యాపారి.. తన జీవితాన్ని మార్చుకోవాలని కలలు కంటాడు. అప్పట్లో కేవలం ధనవంతులకు మాత్రమే పరిమితమైన జూదాన్ని, సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చి 'మట్కా' అనే కొత్త సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా సృష్టించాడు? ఈ క్రమంలో అతనికి ఎదురైన సవాళ్లు ఏంటి? అనేదే ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రధానాంశం. దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో బొంబాయిలో జరిగిన సామాజిక మార్పులను కూడా ఈ సిరీస్ లో ఎంతో సహజంగా చూపించారు.

    విజయ్ వర్మ విశ్వరూపం

    ట్రైలర్ చూస్తుంటే విజయ్ వర్మ మరోసారి తన నటనా విశ్వరూపాన్ని చూపించినట్లు అర్థమవుతోంది. 'దహాద్', 'మీర్జాపూర్' వెబ్ సిరీస్ ల తర్వాత ప్రైమ్ వీడియోలో అతడు నటిస్తున్న మరో పవర్‌ఫుల్ రోల్ ఇది. తన పాత్ర గురించి విజయ్ మాట్లాడుతూ.. "బ్రిజ్ భట్టీ పాత్రను పోషించడం చాలా సవాలుగా అనిపించింది. 1960ల నాటి ప్రపంచంలోకి వెళ్లి నటించడం ఒక మర్చిపోలేని అనుభవం" అని చెప్పుకొచ్చాడు. అతనితో పాటు కృతికా కమ్రా, సయీ తమ్హంకర్, సిద్ధార్థ్ జాదవ్, వెటరన్ నటుడు గుల్షన్ గ్రోవర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

    ఏప్రిల్ 17న గ్రాండ్ ప్రీమియర్

    రాయ్ కపూర్ ఫిల్మ్స్, ఆట్‌పాట్, ఎస్ఎంఆర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ఏప్రిల్ 17 నుంచి ఇండియాతో పాటు 240 దేశాల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    "మట్కా కింగ్ అనేది కేవలం ఒక పీరియడ్ డ్రామా మాత్రమే కాదు, గౌరవం కోసం ఒక వ్యక్తి చేసిన పోరాటం" అని దర్శకుడు నాగరాజ్ మంజులే పేర్కొన్నాడు. అభయ్ కోరాన్నే ఈ వెబ్ సిరీస్ కు అద్భుతమైన కథను అందించాడు. ముంబై బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు 'మట్కా కింగ్' ఒక పర్ఫెక్ట్ ట్రీట్ అని చెప్పవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: 'మట్కా కింగ్' వెబ్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీలో విడుదల అవుతుంది?

    జవాబు: ఈ వెబ్ సిరీస్ ఏప్రిల్ 17న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లో విడుదల కానుంది.

    ప్రశ్న: మట్కా కింగ్ వెబ్ సిరీస్‌కు దర్శకత్వం వహించింది ఎవరు?

    జవాబు: 'సైరాట్' సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన దర్శకుడు నాగరాజ్ మంజులే ఈ సిరీస్‌కు దర్శకత్వం వహించారు.

    ప్రశ్న: మట్కా కింగ్ కథా నేపథ్యం ఏమిటి?

    జవాబు: ఇది 1960ల నాటి బొంబాయి నేపథ్యంలో, ఒక సామాన్య పత్తి వ్యాపారి జూదం సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా నిర్మించాడు అనే అంశంపై సాగే క్రైమ్ డ్రామా.

    • Hari Prasad S
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Matka King Trailer: మట్కా కింగ్ విజయ్ వర్మ.. అదిరిపోయిన ప్రైమ్ వీడియో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్..
    Home/Entertainment/Matka King Trailer: మట్కా కింగ్ విజయ్ వర్మ.. అదిరిపోయిన ప్రైమ్ వీడియో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ట్రైలర్..
