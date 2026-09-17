Maya Lady Teaser: తెలుగులో మరో బోల్డ్ క్రేజీ లవ్ స్టోరీ.. మాయ లేడీ టీజర్ రిలీజ్.. అమ్మాయి ఎంట్రీతో జీవితం తలకిందులు
Maya Lady Teaser: తెలుగులో మరో బోల్డ్, క్రేజీ రొమాంటిక్ మూవీ వస్తోంది. మాయ లేడీ అనే టైటిల్ తో వస్తున్న ఈ సినిమా టీజర్ ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. యువతను ఆకట్టుకునేలా ఈ మూవీ స్టోరీ ఉన్నట్లు టీజర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.
Maya Lady Teaser: 'బాహుబలి 2' సినిమాలో సేతుపతి క్యారెక్టర్తో గుర్తింపు తెచ్చుకుని, ఆ తర్వాత 'ఎవరికీ చెప్పొద్దు' లాంటి క్లీన్ రొమాంటిక్ కామిడీతో హీరోగా, ప్రొడ్యూసర్గా హిట్ కొట్టిన రాకేష్ వర్రే మళ్లీ బిగ్ స్క్రీన్ పై సందడి చేయడానికి రెడీ అయ్యారు. ఆయన కథానాయకుడిగా నటిస్తూ స్వయంగా నిర్మించిన లేటెస్ట్ లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'మాయ లేడీ' టీజర్ గురువారం (సెప్టెంబర్ 17) గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
పెళ్లి ఈడుకొచ్చిన ఒక సగటు కుర్రాడు మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు, ఈ క్రమంలో కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్ వేసే సెటైర్లు, వెటకారాలు టీజర్లో చాలా హిలేరియస్గా చూపించారు. అయితే ఆ కుర్రాడి లైఫ్లోకి ఊహించని విధంగా ఒక క్రేజీ మైండ్ ఉన్న అమ్మాయి ఎంటర్ అవ్వడంతో అతని పక్కా ప్లానింగ్ మొత్తం తలకిందులవుతుంది.
సత్య కామెడీ పంచ్లు.. మధుమిత వైల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్
ఈ సినిమాలో హీరోగా నటిస్తున్న రాకేష్ వర్రే చాలా చార్మింగ్ గా, మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాడిలా ఎంతో నేచురల్గా కనిపిస్తున్నారు. తన లైఫ్లో జరిగే గందరగోళాన్ని, ఎమోషన్స్ను చాలా ఈజీగా పండించారు. ఇక హీరోయిన్గా నటిస్తున్న మధుమిత సర్కార్ తన ఎనర్జిటిక్ క్యారెక్టర్తో టీజర్లోనే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా నిలిచారు.
సరికొత్త కామెడీ టైమింగ్తో బాక్సాఫీస్ దగ్గర వరుస హిట్లు కొడుతున్న స్టార్ కమెడియన్ సత్య ఈ టీజర్లో వేసిన టైమింగ్ పంచ్లు, వన్ లైనర్స్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా నవ్విస్తున్నాయి. రాకేష్ వర్రే, మధుమిత మధ్య ఉండే రొమాంటిక్ కెమిస్ట్రీ, మరోవైపు సత్య కామెడీ ట్రాక్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసాయి.
'సీతారామం' మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యాజిక్.. వైజాగ్ అందాలు
డైరెక్టర్ ప్రశాంకర్ ఈ చిత్రాన్ని రొమాన్స్, కామెడీకి తోడు కొద్దిగా సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ జోడించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కించినట్లు టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. 'సీతారామం' చిత్రంతో దేశవ్యాప్తంగా సంగీత ప్రియులను మైమరిపించిన విశాల్ చంద్రశేఖర్ ఈ సినిమాకు అందిస్తున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ టీజర్కు బిగ్గెస్ట్ హైలైట్గా నిలిచింది.
విశాఖపట్నం (వైజాగ్) సముద్ర తీరం, అక్కడి లొకేషన్లలో విజువల్స్ చాలా గ్రాండ్గా, ఐ ఫీస్ట్లా కనిపించాయి. సీనియర్ నటి ఇంద్రజ, మైసూర్ సురేష్ ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. వి డి జగన్ మోహన్ రావు సమర్పణలో 'క్రేజీ యాంట్స్ ప్రొడక్షన్స్' బ్యానర్పై వస్తున్న ఈ డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ అక్టోబర్ 2026లో థియేటర్లలోకి రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More