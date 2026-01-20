మీరు వేసే విజిల్స్, కొట్టే చప్పట్లే నన్ను నడిపించే శక్తి.. రికార్డులు కాదు మీ ప్రేమే శాశ్వతం: చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్
మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీ బ్లాక్బస్టర్ కావడంతోపాటు అన్ని రికార్డులు తిరగరాయడంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అతడు చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. రికార్డులు కాదు మీ ప్రేమే శాశ్వతమంటూ అభిమానులను ఉద్దేశించి కామెంట్ చేశాడు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతార లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీ బ్లాక్బస్టర్ అయిన విషయం తెలుసు కదా. సంక్రాంతి సినిమాల్లో అతిపెద్ద హిట్ గా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం (జనవరి 20) సాయంత్రం చిరంజీవి ఓ ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశాడు. సినిమా విజయానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికీ అతడు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు.
మీరు లేనిదే నేను లేను
చిరంజీవి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ద్వారా అభిమానులు, ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు. తెలుగు, ఇంగ్లిష్ లలో ఓ పోస్ట్ చేశాడు. “మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమాకు ప్రేక్షక దేవుళ్లు చూపిస్తున్న ఆదరణ, అపూర్వమైన విజయాన్ని చూస్తుంటే నా మనసు కృతజ్ఞత భావనతో నిండిపోతోంది. నేను ఎప్పుడూ చెప్పేది నమ్మేది ఒక్కటే - నా జీవితం మీ ప్రేమాభిమానాలతో ముడిపడింది. మీరు లేనిదే నేను లేను. ఈ రోజు మళ్లీ అదే నిజమని మీరు నిరూపించారు" అని చిరు అన్నాడు.
మీ ప్రేమే శాశ్వతం
“ఈ విజయం పూర్తిగా నా ప్రియమైన తెలుగు ప్రేక్షకులది, నా ప్రాణసమానమైన అభిమానులది, నా డిస్ట్రిబ్యూటర్లది, సినిమాకు ప్రాణం పెట్టి పనిచేసిన ప్రతీ ఒక్కరిది. ముఖ్యంగా దశాబ్దాలుగా నా వెంట నిలబడి ఉన్నవారందరిది. వెండితెర మీద నన్ను చూడగానే మీరు వేసే విజిల్స్, చప్పట్లే నన్ను నడిపించే నా శక్తి. రికార్డులు వస్తుంటాయి – పోతుంటాయి, కానీ మీరు నాపై కురిపించే ప్రేమ మాత్రం శాశ్వతం” అని చిరంజీవి అన్నాడు.
హిట్ మెషీన్ అనిల్ రావిపూడి
"ఈ బ్లాక్బస్టర్ విజయం వెనుక ఎంతో కృషి చేసిన మా దర్శకుడు హిట్ మెషీన్ అనిల్ రావిపూడికి, నిర్మాతలు సాహు, సుస్మితలకు, అలాగే మొత్తం టీమ్ అందరికీ, నాపై మీరందరూ చూపిన అచంచలమైన నమ్మకానికి ధన్యవాదాలు.. ఈ సంబరాన్ని అలాగే కొనసాగిద్దాం. మీ అందరికీ ప్రేమతో... లవ్ యూ ఆల్.. మీ చిరంజీవి” అని మెగాస్టార్ రాసుకొచ్చాడు.
మన శంకరవరప్రసాద్ గారు బాక్సాఫీస్
అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ లో చిరంజీవి, నయనతార నటించిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీ జనవరి 12న రిలీజైన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా రూ.300 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు సాధించి అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత అందుకున్న ఓ రీజినల్ మూవీగా నిలిచింది. గతేడాది సంక్రాంతికి వస్తున్నాంతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టిన అనిల్ రావిపూడి.. ఈసారి చిరంజీవితో అదే మ్యాజిక రిపీట్ చేశాడు.