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Mega 158: మెగా ఫ్యాన్స్‌కు చిరు బర్త్‌డే గిఫ్ట్.. మెగా 158 టైటిల్ లాంచ్ గ్లింప్స్‌కు రెడీగా ఉన్నారా?

Mega 158: మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే గిఫ్ట్ రెడీ అయిపోయింది. శనివారం (ఆగస్ట్ 22) చిరు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మెగా 158 టైటిల్ లాంచ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. దీంతో అభిమానుల్లో ఒక్కసారిగా ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది.

Published on: Aug 20, 2026, 21:45:55 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Mega 158: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యాన్స్‌కు అఫీషియల్‌గా పూనకాలు తెప్పించే క్రేజీ న్యూస్ వచ్చేసింది. దర్శకుడు బాబీ కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ Mega158 టైటిల్ గ్లింప్స్‌ను ఆగస్టు 22న మెగాస్టార్ బర్త్‌డే కానుకగా గ్రాండ్‌గా రివీల్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. "బ్లడీ బెంచ్‌మార్క్" ట్యాగ్‌లైన్‌తో వస్తున్న ఈ ఊరమాస్ అప్‌డేట్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

Mega 158: మెగా ఫ్యాన్స్‌కు చిరు బర్త్‌డే గిఫ్ట్.. మెగా 158 టైటిల్ లాంచ్ గ్లింప్స్‌కు రెడీగా ఉన్నారా?
Mega 158: మెగా ఫ్యాన్స్‌కు చిరు బర్త్‌డే గిఫ్ట్.. మెగా 158 టైటిల్ లాంచ్ గ్లింప్స్‌కు రెడీగా ఉన్నారా?

మెగా 158 ప్రీలుక్ పోస్టర్

'వాల్తేరు వీరయ్య' లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మాస్ డైరెక్టర్ బాబీ కలయికలో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. 2023 సంక్రాంతి విన్నర్‌గా నిలిచి వందల కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన ఈ కాంబో మళ్లీ రిపీట్ అవుతుండటంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ హైప్ నెలకొంది. KVN ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది.

మేకర్స్ గురువారం (ఆగస్ట్ 20) రిలీజ్ చేసిన ప్రీ-లుక్ పోస్టర్ ఇంటర్నెట్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇందులో బాస్ మాస్ యాటిట్యూడ్, పవర్‌ఫుల్ లుక్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. "ఓ కొత్త అవతారం.. ఓ కొత్త ఆటిట్యూడ్" అంటూ మేకర్స్ ఇచ్చిన క్యాప్షన్ సినిమాపై అంచనాలను రెట్టింపు చేసింది.

కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ టాలీవుడ్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ

కన్నడ చిత్రసీమలో భారీ బడ్జెట్ సినిమాలను నిర్మించిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌తో టాలీవుడ్‌లోకి నేరుగా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాతోనే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెడుతుండటం విశేషం. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ విషయంలో ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ కాకుండా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు.

భారీ తారాగణం.. తమన్ మ్యూజిక్

ఈ మెగా 158 సినిమాలో మలయాళ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్, గ్లామరస్ నటి నివేథా థామస్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరి నటన ఈ యాక్షన్ డ్రామాకి అదనపు ఆకర్షణగా నిలవనుంది. యంగ్ సెన్సేషన్ అనస్వర రాజన్ ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో పెద్ద బ్రేక్ సాధించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ ఎస్. తమన్ ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌కి సంగీతం అందిస్తున్నారు. మెగాస్టార్ మాస్ ఎనర్జీకి తగ్గట్టుగా తమన్ పవర్‌ఫుల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, చార్ట్‌బస్టర్ సాంగ్స్ సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. విజయ్ కార్తీక్ సినిమాటోగ్రఫీ, ఆంటోనీ ఎల్. రూబెన్ ఎడిటింగ్ ఈ సినిమాకి మెయిన్ అసెట్స్ కానున్నాయి.

బాస్ బర్త్‌డే వేడుకలకు మెగా అప్‌డేట్స్

ఆగస్టు 22న మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్‌డే సందర్భంగా మెగా 158 టైటిల్ గ్లింప్స్‌తో పాటు మరికొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అప్‌డేట్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మెగా అభిమానులు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున కామన్ డీపీలు, హ్యాష్‌ట్యాగ్స్‌తో సందడి మొదలుపెట్టారు.

బాబీ మార్క్ పక్కా మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ కోసం ఆగస్టు 22 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Mega 158: మెగా ఫ్యాన్స్‌కు చిరు బర్త్‌డే గిఫ్ట్.. మెగా 158 టైటిల్ లాంచ్ గ్లింప్స్‌కు రెడీగా ఉన్నారా?
Home/Entertainment/Mega 158: మెగా ఫ్యాన్స్‌కు చిరు బర్త్‌డే గిఫ్ట్.. మెగా 158 టైటిల్ లాంచ్ గ్లింప్స్‌కు రెడీగా ఉన్నారా?
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