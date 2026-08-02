Hrudayam Murali OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న లేటెస్ట్ ఫీల్ గుడ్ తమిళ మూవీ.. తమన్ యాక్టింగ్.. ఎక్కడ చూడాలంటే?
Hrudayam Murali OTT: తమిళ యంగ్ హీరో అథర్వ హీరోగా తెరకెక్కిన కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ రొమాంటిక్ డ్రామా 'ఇదయం మురళి' ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. తెలుగులో ఈ మూవీ హృదయం మురళి పేరుతో థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ చిత్రం ఏ ఓటీటీలోకి, ఎప్పుడు వస్తుందో చూసేయండి.
Hrudayam Murali OTT: తమిళ చిత్రసీమలో తనదైన నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యంగ్ హీరో అథర్వ నటించిన సరికొత్త చిత్రం 'ఇదయం మురళి' (Idhayam Murali). థియేటర్లలో విడుదలయ్యి విమర్శకుల ప్రశంసలు, ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందిన ఈ కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ రొమాంటిక్ డ్రామా ఇప్పుడు డిజిటల్ వినోదానికి సిద్ధమైంది. తెలుగులో హృదయం మురళిగా వచ్చిన ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది.
హృదయం మురళి ఓటీటీ
హృదయం మురళి సినిమా ఓటీటీ డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ గ్లోబల్ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా ఆగస్టు 7, 2026 నుంచి ఈ చిత్రాన్ని స్ట్రీమింగ్కు తీసుకురాబోతున్నట్లు నెట్ఫ్లిక్స్ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. తమిళ్, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
స్పెషల్ అట్రాక్షన్లు
కేవలం రొటీన్ లవ్ స్టోరీగా కాకుండా, విభిన్నమైన నటీనటుల కాంబినేషన్తో ఈ హృదయం మురళి సినిమాను తీర్చిదిద్దారు. ఇందులో ప్రీతి ముకుందన్, కాయదు లోహార్, జోనితా గాంధీ, మాళవికా మోహనన్, అంజు కురియన్ నిహారిక ఎన్ఎం తదితర భామలు నటించారు.
మలయాళ వర్సటైల్ నటుడు ఫహద్ ఫాజిల్ (Fahadh Faasil) ఈ చిత్రంలో ఒక కీలకమైన పాత్రలో కనిపించడం సినిమాకు అతిపెద్ద అసెట్గా నిలిచింది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన పాటలు, నేపథ్య సంగీతాన్ని అందించడమే కాకుండా, సినిమాలో ఒక ముఖ్య పాత్రలో నటించడం విశేషం.
స్టోరీ ఏంటంటే?
హృదయం మురళి సినిమాలో హీరో హృదయకు చాలా లవ్ స్టోరీలు ఉంటాయి. స్కూల్లో టీచర్, ట్యూషన్ లో అమ్మాయి, కాలేజీలో మరొకరు.. ఇలా హీరో అమ్మాయిలను గాఢంగా ప్రేమిస్తాడు. కానీ ఆ ప్రేమను మాత్రం బయటకు చెప్పడు. ఇక మరో హీరోయిన్ తో పెళ్లికి ముందు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి తన ప్రేమను తెలిపేందుకు హీరో న్యూయార్క్ వెళ్తాడు. మరి అక్కడ ఏం జరిగింది? అసలు న్యూయార్క్ ఎందుకు వెళ్లాడు? అనేది సినిమాలో చూడాల్సిందే.
ఎందుకు చూడాలంటే?
ఇటీవలి కాలంలో నెట్ఫ్లిక్స్ దక్షిణాదికి చెందిన 'కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్' రొమాంటిక్ అండ్ ఫీల్ గుడ్ సినిమాలకు పెద్దపీట వేస్తోంది. 'ఇదయం మురళి' చిత్రానికి థియేటర్లలో లభించిన పాజిటివ్ టాక్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ మ్యూజిక్ ప్లస్ యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఫహద్ ఫాజిల్ స్పెషల్ క్యామియో అప్పీల్ ఓటీటీలో ఈ సినిమాకు భారీ వ్యూయర్షిప్ను తెచ్చిపెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా డిజిటల్ స్పేస్లో యూత్ఫుల్ లవ్ డ్రామాలను కోరుకునే ఆడియన్స్కు ఇది పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ చాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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