Chiranjeevi Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి చిరంజీవి మెగా ఎంట్రీ.. ఓటీటీ హిస్టరీలోనే బిగ్ సర్ప్రైజ్.. కూతురితో కలిసి..
Chiranjeevi Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్ తో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారన్న వార్త అభిమానుల్లో ఆసక్తి రేపుతోంది. ఓ పాడ్ కాస్ట్ ద్వారా చిరు అభిమానులకు దగ్గర కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
Chiranjeevi Netflix: మెగాస్టార్ చిరంజీవి డిజిటల్ వరల్డ్లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. గ్లోబల్ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్తో కలిసి ఒక క్రేజీ మల్టీ ఎపిసోడ్ పాడ్కాస్ట్ షో చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. దశాబ్దాల సినిమా ప్రయాణంలో బయట ప్రపంచానికి తెలియని రియల్ లైఫ్ సీక్రెట్స్, బయటి ప్రపంచానికి తెలియని విషయాలు ఈ షో ద్వారా ఫ్యాన్స్తో పంచుకోబోతున్నారు. స్ట్రీమింగ్ వరల్డ్లో చిరంజీవి రాకతో ఓటీటీ స్పేస్ మునుపెన్నడూ లేనంత హీటెక్కడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
డాక్యుమెంటరీ వద్దనుకుని పాడ్కాస్ట్ వైపే మొగ్గు
నిజానికి నెట్ఫ్లిక్స్ యాజమాన్యం మెగాస్టార్ లైఫ్ బయోపిక్ తరహాలో ఒక భారీ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ ప్లాన్ చేసింది. అయితే బోర్ కొట్టే డాక్యుమెంటరీ కన్నా, డైరెక్ట్గా ఆడియన్స్తో మనసు విప్పి మాట్లాడే పాడ్కాస్ట్ ఐడియా అయితేనే బాగుంటుందని చిరు సూచించారు.
ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్న ఇంటర్వ్యూ కాన్సెప్ట్కు అనుగుణంగా ఈ సరికొత్త డిజిటల్ జర్నీ డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో చిరంజీవి తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మునుపెన్నడూ చెప్పని విషయాలను ఓపెన్గా మాట్లాడనున్నారు.
కూతురితో కలిసి మెగా ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్
ఈ ప్రతిష్టాత్మక పాడ్కాస్ట్ షోను చిరంజీవి కుమార్తె సుస్మిత కొణిదెల తన గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై నిర్మించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పలు క్రేజీ వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలతో సక్సెస్ సాధించిన సుస్మిత.. తన తండ్రి డిజిటల్ డెబ్యూను అత్యంత వైభవంగా డిజైన్ చేసే పనిలో పడ్డారు.
నెట్ఫ్లిక్స్ భారీ బడ్జెట్తో గ్లోబల్ ఆడియన్స్ కోసం ఈ టాక్ షోను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుండటం విశేషం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగువారితో పాటు ఇండియన్ సినిమా లవర్స్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఎపిసోడ్లు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
150 ప్లస్ మూవీస్.. నెవర్ బిఫోర్ సీక్రెట్స్
150కి పైగా సినిమాల్లో నటించి టాలీవుడ్ రారాజుగా ఎదిగిన చిరంజీవి ప్రయాణం ఒక అద్భుతం. మొదట్లో విలన్ పాత్రలతో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, స్వయంకృషితో సుప్రీమ్ హీరోగా, ఆపై తిరుగులేని మెగాస్టార్గా మారిన వైనం ఒక హిస్టరీ.
ఈ పాడ్కాస్ట్లో ఆయన ఇండస్ట్రీ బ్లాక్బస్టర్ హిట్లు, పొలిటికల్ ఎంట్రీ, సినీ రంగంలో ఎదుర్కొన్న ఒత్తిళ్లు, బాక్సాఫీస్ గొడవలు, తోటి నటులతో ఉన్న అనుబంధం గురించి నిర్మొహమాటంగా పంచుకుంటారు.
'విశ్వంభర' షూటింగ్ బిజీలో మెగాస్టార్
ప్రస్తుతం చిరంజీవి యంగ్ డైరెక్టర్ వశిష్ట దర్శకత్వంలో వస్తున్న సోషియో ఫాంటసీ బిగ్గీ 'విశ్వంభర' షూటింగ్లో ఎంతో బిజీగా ఉన్నారు. అటు బాబీ కొల్లితో కలిసి కాకా మూవీ కూడా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే సంక్రాంతికి రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ మూవీ శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది.
ఒకవైపు వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తూనే.. మరోవైపు నెట్ఫ్లిక్స్ పాడ్కాస్ట్తో వరల్డ్ వైడ్ ఫ్యాన్స్ను అలరించబోతున్నారు. త్వరలోనే ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More