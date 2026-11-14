Pankaj Tripathi: ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా నాకు ఆ కిక్కు ఉంటేనే చేస్తాను.. డబ్బు ఉత్సాహం ఇవ్వడం లేదు: మీర్జాపూర్ నటుడు
Pankaj Tripathi: పంకజ్ త్రిపాఠి సినిమాల ఎంపిక విషయంలో తన ఆలోచనా విధానం పూర్తిగా మారిపోయిందని వెల్లడించారు. తాజాగా హిందుస్థాన్ టైమ్స్ కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో 50 ఏళ్ల ఈ విలక్షణ నటుడు మాట్లాడుతూ.. ఇప్పుడు తనకు భారీ చెక్కులు (డబ్బు) గానీ, అవార్డులు గానీ ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వడం లేదని స్పష్టం చేశారు.
Pankaj Tripathi: బాలీవుడ్ విలక్షణ నటడు పంకజ్ త్రిపాఠి తాజా ఇంటర్వ్యూ వైరల్ అవుతోంది. తన రెమ్యునరేషన్, సినిమాల ఎంపిక విషయంలో ఆయన స్పందించిన తీరు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. కేవలం కళాత్మక సంతృప్తి, సమాజానికి ఏదైనా మంచి సందేశం ఇచ్చే కథలు మాత్రమే తనను నడిపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఇటీవలే ‘మీర్జాపూర్: ది మూవీ’తో రూ. 350 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్ అందుకున్న ఆయన, ప్రస్తుతం ‘పరివారిక్ మనోరంజన్’ చిత్రంతో ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. ఆయన పంచుకున్న ఆసక్తికర విశేషాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
ఆ ఉత్సాహం ఉంటేనే చేస్తా
సినిమా ఎంపిక విషయంలో తన సూత్రాన్ని పంకజ్ త్రిపాఠి ఒక్క మాటలో తేల్చి చెప్పారు. “ఉత్సాహం (Excitement) లేకుండా నేను ఏ సినిమా చేయలేను. నాకు ఆనందం దొరికేది అక్కడే. ముందుగా ఆ కథ చేయడానికి నాలో ఉత్సాహం కలగాలి. ఎవరు ఎంత డబ్బు ఆఫర్ చేసినా సరే, ఇప్పుడు చెక్కులు నాకు ఎలాంటి ప్రేరణను గానీ, ఉత్సాహాన్ని గానీ ఇవ్వడం లేదు” అని ఆయన కుండబద్దలు కొట్టారు.
కథ విన్నప్పుడు.. “అవును, ఈ పాత్ర చేయడం చాలా సరదాగా, సవాల్గా ఉంటుంది” అనిపించాలి లేదా ఆ కథలో సమాజానికి తిరిగి ఏదైనా ఇచ్చే అంతర్లీన సందేశం ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
భారీ రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ చేసినా, కథ నచ్చకపోతే నిర్మొహమాటంగా 'నో' చెప్పడం నేర్చుకున్నానని పంకజ్ తెలిపారు. అయితే అది అంత సులభం కాదని చెబుతూ.. “నాలోని మానవతా కోణం ఆలోచిస్తుంది. 'ఆ దర్శకుడు లేదా నిర్మాత ఎన్నో ఆశలతో నా దగ్గరకు వచ్చారు. వారి కెరీర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పైనే ఆధారపడి ఉండొచ్చు' అని అనిపిస్తుంది. కానీ అంతిమంగా, ఆ ప్రాజెక్ట్ నాకు ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వకపోతే తిరస్కరించక తప్పదు” అని వివరించారు.
ఒకప్పుడు కారు కొనాలనే ఆశతో సినిమాలు చేశా
గతంలో సినిమాలు వద్దని చెప్పడానికి డేట్స్ ఖాళీ లేవని సాకులు చెప్పేవాడినని, కానీ నిర్మాతలు అంత సులభంగా వదిలిపెట్టేవారు కాదని పంకజ్ నవ్వుతూ గుర్తుచేసుకున్నారు.
"ఏడాదిన్నర వరకు నా దగ్గర డేట్స్ లేవని చెప్పేవాడిని. దానికి వారు 'పర్వాలేదు సర్, వచ్చే ఏడాది వరకు వేచి చూస్తాం' అనేవారు! దాంతో ఆ పాత పద్ధతి పనిచేయడం మానేసింది. అందుకే ఇప్పుడు చాలా మర్యాదగా.. 'సర్, ఈ కథ నాకు ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వడం లేదు. ఉత్సాహం లేకుండా నేను సెట్లోకి వచ్చి ఎలా నటించగలను?' అని నిజాయితీగా చెప్పేస్తున్నాను"* అన్నారు.
రెండు దశాబ్దాలకు పైగా సినీ ప్రయాణంలో తన ఆలోచనలు ఎలా పరిణతి చెందాయో వివరిస్తూ.. "కెరీర్ ఆరంభంలో ఉత్సాహానికి కారణాలు వేరుగా ఉండేవి. అప్పుడు పని దొరకడం, డబ్బు రావడమే పెద్ద మోటివేషన్. 'ఈ సినిమా చేస్తే ఇల్లు గడుస్తుంది, నాకున్న చిన్న కారు కొనుక్కోవాలనే కోరిక నెరవేరుతుంది' అనుకునేవాడిని. ఆ కాలాన్ని నేను 'సర్వైవల్ ఫేజ్' (మనుగడ కోసం పోరాడే దశ) అంటాను. ఆ దశలో ప్రతి చిన్న విషయమూ ఆనందాన్నిస్తుంది. కానీ జీవితం మనుగడ స్థాయిని దాటిన తర్వాత, మనసుకు కళాత్మక సంతృప్తి అవసరం. ఆ కళాత్మక ఆనందం లేకపోతే నేను నటించలేను" అని అన్నారు.
రూ. 350 కోట్ల ‘మీర్జాపూర్’ జోరు..
పంకజ్ త్రిపాఠి ఇటీవలే ‘మీర్జాపూర్: ది మూవీ’తో భారీ విజయాన్ని అందుకున్నారు. పాపులర్ వెబ్ సిరీస్కు స్పిన్-ఆఫ్గా వచ్చిన ఈ చిత్రం విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది.
ప్రస్తుతం ఆయన బాలీవుడ్ అందాల తార అదితి రావ్ హైదరీ (Aditi Rao Hydari) సరసన నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం ‘పరివారిక్ మనోరంజన్’తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. వరుణ్ శర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 13న ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక సోనీ లివ్ (Sony LIV)లో విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందుతోంది.
డబ్బు, స్టార్డమ్ కంటే మంచి కథకే అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ పంకజ్ త్రిపాఠి తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు నేటి తరం నటులకు గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More