Mohanlal Drishyam 3: హిందీ దృశ్యం 3పై ఒరిజినల్ జార్జ్ కుట్టి ప్రశంసల వర్షం.. అద్భుతంగా తీశారంటూ వీడియో రిలీజ్
Mohanlal Drishyam 3: దృశ్యం ఫ్రాంఛైజీకి ముగింపు పలుకుతూ హిందీలో వచ్చిన దృశ్యం 3పై ఒరిజినల్ జార్జ్ కుట్టి అయిన మోహన్ లాల్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. హిందీలో చాలా అద్భుతంగా తీశారని అన్నారు.
Mohanlal Drishyam 3: మలయాళంలో సంచలన విజయం సాధించి, ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్గా నిలిచిన 'దృశ్యం' ఫ్రాంచైజీకి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఒరిజినల్ వెర్షన్లో జార్జ్ కుట్టి పాత్రతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసిన లెజెండరీ యాక్టర్ మోహన్ లాల్ (Mohanlal), తాజాగా బాలీవుడ్ స్టార్ అజయ్ దేవగన్ (Ajay Devgn) లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కిన హిందీ వెర్షన్ 'దృశ్యం: ది కన్క్లూజన్' (Drishyam: The Conclusion) సినిమాను చూసి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
మోహన్ లాల్ ఏమన్నారంటే..?
దృశ్యం 3 సినిమా చూసిన తర్వాత ఆయన తన అమూల్యమైన ప్రశంసలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. మలయాళ మూల కథకు భిన్నంగా, హిందీ ఫ్రాంచైజీ కోసం మేకర్స్ ఎంచుకున్న సరికొత్త ముగింపు పట్ల మోహన్ లాల్ తీవ్రంగా ఆకట్టుకోవడం విశేషం.
తాను 'దృశ్యం ది కన్క్లూజన్' సినిమా చూశానని, ఈ సుదీర్ఘమైన అద్భుత ప్రయాణాన్ని ఎంతో చక్కటి ముగింపుకు తీసుకువచ్చిన విధానం తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని మోహన్ లాల్ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఒక స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. డైరెక్టర్ అభిషేక్ పాఠక్, ప్రొడ్యూసర్ కుమార్ మంగత్ పాఠక్, హీరో అజయ్ దేవగన్ తో పాటు మొత్తం టీమ్ కు ఆయన ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు.
మలయాళం మూడో భాగంతో సంబంధం లేకుండా, హిందీ నేటివిటీకి తగినట్లుగా దర్శకుడు ఓ సరికొత్త స్క్రిప్ట్ను రెడీ చేయడంపై సినీ వర్గాల్లో ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. అక్షయ్ ఖన్నా పాత్రతో మొదలై, ఇప్పుడు జైదీప్ అహ్లావత్ ఎంట్రీతో కథ మరింత ఇంటెన్స్గా మారడం ప్రేక్షకులకు థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని ఇస్తోంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 480 కోట్ల సునామీ
థియేట్రికల్ రన్లో ఈ సినిమా సృష్టిస్తున్న సంచలనాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. విడుదలైన అతి తక్కువ రోజుల్లోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 479.80 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లను సాధించి రూ. 500 కోట్ల మైలురాయి వైపు దూసుకెళ్తోంది. ఇక ఇండియా నెట్ కలెక్షన్లు ఇప్పటికే రూ. 310 కోట్లు దాటగా, ఓవర్సీస్ మార్కెట్లోనూ ఈ సినిమా అద్భుతమైన వసూళ్లను రాబడుతోంది.
అజయ్ దేవగన్ (విజయ్ సాల్గాన్కర్), టబు (మీరా దేశ్ముఖ్), శ్రియా శరణ్ (నందిని)తో పాటు పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన జైదీప్ అహ్లావత్ నటన సినిమాను మరో లెవెల్కి తీసుకెళ్లాయి. అభిషేక్ పాఠక్ దర్శకత్వ ప్రతిభ, ఆమిల్ కీయన్ ఖాన్, పర్వేజ్ షేక్ అందించిన పకడ్బందీ స్క్రీన్ప్లే ఈ భారీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More