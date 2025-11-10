Edit Profile
    ఓటీటీలో ఆ రెండు సినిమాల హవా.. ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చిన టాప్ 5 మూవీస్‌లో తొలి రెండు స్థానాల్లో..

    ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది చూసిన టాప్ 5 సినిమాల జాబితా వచ్చేసింది. గత వారం అంటే నవంబర్ 3 నుంచి 9 వరకు వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చిన మూవీస్ లిస్టును ఆర్మాక్స్ మీడియా రిలీజ్ చేసింది.

    Published on: Nov 10, 2025 9:00 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఓటీటీలో కన్నడ, మలయాళ భాషలకు చెందిన రెండు సినిమాలు తమ హవా కొనసాగిస్తున్నాయి. వరుసగా రెండో వారం కూడా ఈ మూవీసే టాప్ 2లో నిలిచాయి. అందులో ఒకటి కాంతార ఛాప్టర్ 1 కాగా.. మరొకటి లోకా ఛాప్టర్ 1 చంద్ర. గత వారం అత్యధిక వ్యూస్ సంపాదించిన టాప్ 5 సినిమాల్లో ఇవి తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

    ఓటీటీలో ఆ రెండు సినిమాల హవా.. ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చిన టాప్ 5 మూవీస్‌లో తొలి రెండు స్థానాల్లో..
    కాంతార ఛాప్టర్ 1 - ప్రైమ్ వీడియో

    ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న కాంతార ఛాప్టర్ 1 మూవీ గత వారం అత్యధిక వ్యూస్ సంపాదించిన సినిమాగా నిలిచింది. ఈ మూవీకి ఏకంగా 4.1 మిలియన్ వ్యూస్ రావడం విశేషం. గత వారం రెండో స్థానంలో ఉన్న ఈ సినిమా తొలి స్థానానికి దూసుకొచ్చింది.

    లోకా ఛాప్టర్ 1 చంద్ర - జియోహాట్‌స్టార్

    ఇక మలయాళ సూపర్ హీరో మూవీ లోకా ఛాప్టర్ 1 చంద్ర రెండో స్థానానికి పడిపోయింది. అయితే ఈ సినిమాకు కూడా 4 మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. జియోహాట్‌స్టార్ లో ఏడు భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో వచ్చినదాని కంటే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఓటీటీలో వస్తోంది.

    మిరాయ్ - జియోహాట్‌స్టార్

    తెలుగు మూవీ మిరాయ్ మూడో స్థానంలో ఉంది. తేజ సజ్జా నటించిన ఈ సినిమాకు గత వారం 3.1 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. థియేటర్లలోనూ రూ.100 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు సాధించిన ఈ మూవీకి ఓటీటీలోనూ అదే స్థాయిలో ఆదరణ లభిస్తోంది.

    ఇడ్లీ కడాయ్ - నెట్‌ఫ్లిక్స్

    ఇక ధనుష్ నటించిన మూవీ ఇడ్లీ కడాయ్. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగులో ఇడ్లీ కొట్టు పేరుతోనూ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు 2.4 మిలియన్ వ్యూస్ నమోదయ్యాయి.

    భాగీ 4 - ప్రైమ్ వీడియో

    అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న హిందీ మూవీ భాగీ 4. ఇది గతవారం ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చిన సినిమాల్లో ఐదో స్థానంలో ఉంది. దీనికి గత వారం 2 మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చాయి.

