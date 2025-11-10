ఓటీటీలో కన్నడ, మలయాళ భాషలకు చెందిన రెండు సినిమాలు తమ హవా కొనసాగిస్తున్నాయి. వరుసగా రెండో వారం కూడా ఈ మూవీసే టాప్ 2లో నిలిచాయి. అందులో ఒకటి కాంతార ఛాప్టర్ 1 కాగా.. మరొకటి లోకా ఛాప్టర్ 1 చంద్ర. గత వారం అత్యధిక వ్యూస్ సంపాదించిన టాప్ 5 సినిమాల్లో ఇవి తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
కాంతార ఛాప్టర్ 1 - ప్రైమ్ వీడియో
ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న కాంతార ఛాప్టర్ 1 మూవీ గత వారం అత్యధిక వ్యూస్ సంపాదించిన సినిమాగా నిలిచింది. ఈ మూవీకి ఏకంగా 4.1 మిలియన్ వ్యూస్ రావడం విశేషం. గత వారం రెండో స్థానంలో ఉన్న ఈ సినిమా తొలి స్థానానికి దూసుకొచ్చింది.
లోకా ఛాప్టర్ 1 చంద్ర - జియోహాట్స్టార్
ఇక మలయాళ సూపర్ హీరో మూవీ లోకా ఛాప్టర్ 1 చంద్ర రెండో స్థానానికి పడిపోయింది. అయితే ఈ సినిమాకు కూడా 4 మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. జియోహాట్స్టార్ లో ఏడు భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో వచ్చినదాని కంటే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఓటీటీలో వస్తోంది.
మిరాయ్ - జియోహాట్స్టార్
తెలుగు మూవీ మిరాయ్ మూడో స్థానంలో ఉంది. తేజ సజ్జా నటించిన ఈ సినిమాకు గత వారం 3.1 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. థియేటర్లలోనూ రూ.100 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు సాధించిన ఈ మూవీకి ఓటీటీలోనూ అదే స్థాయిలో ఆదరణ లభిస్తోంది.
ఇడ్లీ కడాయ్ - నెట్ఫ్లిక్స్
ఇక ధనుష్ నటించిన మూవీ ఇడ్లీ కడాయ్. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగులో ఇడ్లీ కొట్టు పేరుతోనూ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు 2.4 మిలియన్ వ్యూస్ నమోదయ్యాయి.
భాగీ 4 - ప్రైమ్ వీడియో
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న హిందీ మూవీ భాగీ 4. ఇది గతవారం ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చిన సినిమాల్లో ఐదో స్థానంలో ఉంది. దీనికి గత వారం 2 మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చాయి.
