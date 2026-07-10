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    MRP Trailer: శవాన్ని కిడ్నాప్ చేసే గ్యాంగ్.. దొంగలతో కలిసే పోలీస్.. తెగ నవ్విస్తున్న ఎంఆర్‌పీ మూవీ ట్రైలర్

    MRP Trailer: శవాన్ని కిడ్నాప్ చేసే గ్యాంగ్.. వాళ్లతో చేతులు కలిపే పోలీస్.. తాజాగా వచ్చిన ఎంఆర్‌పీ మూవీ ట్రైలర్ తెగ నవ్విస్తోంది. నీకెంత నాకెంత అనే ట్యాగ్‌లైన్ తో ఈ సినిమా వస్తోంది. నరేష్ అగస్త్య లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నాడు.

    Published on: Jul 10, 2026, 22:02:02 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    MRP Trailer: టాలీవుడ్ యంగ్ టాలెంట్ నరేష్ అగస్త్య, వెన్నెల కిషోర్ కాంబోలో రాబోతున్న లేటెస్ట్ క్రైమ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'ఎంఆర్‌పీ: నీకెంత నాకెంత'. రీసెంట్‌గా రిలీజైన ఈ మూవీ ట్రైలర్ యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తోంది. కిడ్నాప్ డ్రామాలు మనం థియేటర్లలో చాలా చూశాం. కానీ ఏకంగా ఒక శవాన్ని కిడ్నాప్ చేసి రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు అయిపోవాలనుకునే ఒక పిచ్చి గ్యాంగ్ కథ ఇది. అసలు ఈ డార్క్ కామెడీ వెనుక ఉన్న స్టోరీ ఏంటి?

    MRP Trailer: శవాన్ని కిడ్నాప్ చేసే గ్యాంగ్.. దొంగలతో కలిసే పోలీస్.. తెగ నవ్విస్తున్న ఎంఆర్‌పీ మూవీ ట్రైలర్
    MRP Trailer: శవాన్ని కిడ్నాప్ చేసే గ్యాంగ్.. దొంగలతో కలిసే పోలీస్.. తెగ నవ్విస్తున్న ఎంఆర్‌పీ మూవీ ట్రైలర్

    ఎంఆర్‌పీ ట్రైలర్ ఇలా

    శ్రవణ్ జెస్తా డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇంటెన్స్ యాక్షన్, సిచువేషనల్ కామెడీతో ఆడియన్స్‌ను కట్టిపడేసింది. ఈ జనరేషన్ ఆడియన్స్‌కి డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్స్ బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. 'మత్తు వదలరా' లాంటి సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర తనకంటూ ఒక స్పెషల్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న నరేష్ అగస్త్య.. ఈ సినిమాలో మరోసారి తన నేచురల్ యాక్టింగ్‌తో రెచ్చిపోయాడు. తన కామెడీ టైమింగ్, సీరియస్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ట్రైలర్ అంతటా హైలైట్‌గా నిలిచాయి.

    అసలు కథ విషయానికి వస్తే, ఒక ఆస్పత్రిలోని మార్చురీ సెక్షన్‌లో పనిచేసే కొందరు కుర్రాళ్లు.. ఈజీ మనీ కోసం అడ్డదారులు తొక్కుతారు. ఏకంగా ఒక గుర్తుతెలియని శవాన్ని కిడ్నాప్ చేసి డబ్బులు డిమాండ్ చేయాలని ప్లాన్ గీస్తారు. వీళ్ల టార్గెట్ మొదట 50 లక్షలు అని ట్రైలర్‌లో క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది.

    అసలు ఆ శవం ఎవరిది? వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్ లాంటి కమెడియన్స్ ఈ కిడ్నాప్ ప్లాన్‌లో ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు? అనే పాయింట్స్ ఆడియన్స్‌లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఒకవైపు ప్రాణాలు పోయే టెన్షన్, మరోవైపు నాన్-స్టాప్ నవ్వులు.. ఈ పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ ట్రైలర్‌లో అద్భుతంగా వర్కౌట్ అయింది.

    ఎంఆర్‌పీ నీకెంత నాకెంత మూవీ విశేషాలు

    బాలీవుడ్ టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా పాపులర్ అయిన బ్యూటీ డోనాల్ బిష్ట్ ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. గ్లామర్ డోస్‌తో పాటు పెర్ఫార్మెన్స్‌కు స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ తను దక్కించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక కిడ్నాపర్లతో కలిసే అవినీతి పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా సీనియర్ నటుడు హర్షవర్దన్ మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్. మొత్తంగా ఈ మూవీ థియేటర్లలో ఫుల్లుగా నవ్వులు పంచబోతున్నట్లు ట్రైలర్ చూస్తేనే స్పష్టమవుతోంది.

    పాంచజన్య ఫీచర్స్ బ్యానర్‌పై శ్రవణ్ జెస్తా స్వయంగా ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తుండటం విశేషం. టెక్నికల్ వాల్యూస్ పరంగా సినిమా చాలా రిచ్‌గా కనిపిస్తోంది. అజయ్ అరసాడ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ కిడ్నాప్ సీన్స్‌లో థ్రిల్‌ను అమాంతం పెంచేసింది. దాదాపు 2 గంటల 2 నిమిషాల రన్ టైమ్‌తో ఫుల్ ఆన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ సినిమాకి సెన్సార్ బోర్డ్ 'UA' సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది.

    ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ కామెడీలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. రొటీన్ ఫార్ములా సినిమాలు కాకుండా.. థియేట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం యూత్ ఇలాంటి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కాన్సెప్ట్స్ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నారు. నరేష్ అగస్త్య కెరీర్‌కు ఈ 'ఎంఆర్‌పీ' సినిమా ఒక సాలిడ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుందని ట్రేడ్ వర్గాల్లో గట్టి టాక్ నడుస్తోంది.

    సీనియర్ ఎడిటర్ మార్తాండ్ కె వెంకటేష్ ఈ సినిమాకు పనిచేయడం వల్ల లాగ్ లేకుండా సీన్స్ చాలా క్రిస్ప్‌గా సెట్ అయ్యాయి. మంచి కంబ్యాక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న చాలా మంది నటులకు ఈ క్రేజీ కిడ్నాప్ డ్రామా సాలిడ్ బూస్ట్ ఇస్తుందని కచ్చితంగా చెప్పొచ్చు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/MRP Trailer: శవాన్ని కిడ్నాప్ చేసే గ్యాంగ్.. దొంగలతో కలిసే పోలీస్.. తెగ నవ్విస్తున్న ఎంఆర్‌పీ మూవీ ట్రైలర్
    Home/Entertainment/MRP Trailer: శవాన్ని కిడ్నాప్ చేసే గ్యాంగ్.. దొంగలతో కలిసే పోలీస్.. తెగ నవ్విస్తున్న ఎంఆర్‌పీ మూవీ ట్రైలర్
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