OTT Comedy: ఓటీటీలోకి సూపర్ హిట్ తెలుగు కామెడీ సిరీస్ 3వ సీజన్- వెన్నెల కిషోర్ ఓటీటీ ఎంట్రీ- ట్విస్టులతో సర్ప్రైజ్!
Save The Tigers Season 3 OTT Vennela Kishore Poster Released: ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ అయిన తెలుగు ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ సేవ్ ది టైగర్స్ నుంచి మూడో సీజన్ త్వరలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తాజాగా సేవ్ ది టైగర్స్ 3లో అనూహ్య మలుపులు తిప్పేల వెన్నెల కిషోర్ పాత్ర ఉండనున్నట్లు పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.
Save The Tigers Season 3 OTT Vennela Kishore Poster Released: సీజన్ 1, సీజన్ 2లతో తెలుగు ప్రేక్షకులను నవ్వుల్లో ముంచెత్తి భారీ విజయాలు సాధించిన అతి పెద్ద ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనింగ్ కామెడీ ఓటీటీ సిరీస్ ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ నుంచి ఇప్పుడు సీజన్ 3 రానుంది. మొదటి రెండు సీజన్లలో సరదా, హాస్యం, చురుకైన డైలాగులు, రిలేషన్షిప్ డ్రామాతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ ఓటీటీ సిరీస్ మూడో సీజన్ రానుండటంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఆసక్తికరమైన ట్విస్టులు
2023లో వచ్చిన ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ ఫ్రాంచైజీ ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్కు బాగా కనెక్ట్ అయింది. ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. తాజాగా రూపొందుతోన్న సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3కి మహి వి.రాఘవ్, ప్రదీప్ అద్వైతం షో రన్నర్స్. ఈ సీజన్ మరింత ఆసక్తికరమైన ట్విస్టులు, కొత్త పాత్రలతో ప్రేక్షకులను అలరించటానికి సన్నద్ధమవుతోంది.
ఆసక్తికరమైన కాస్మిక్ ట్విస్ట్తో
తాజాగా ‘సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3’ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ చూస్తుంటే కథలో ఆసక్తికరమైన కాస్మిక్ ట్విస్ట్ ఉండనుందనే విషయం తెలుస్తోంది. రెండు వైవిధ్యమైన ప్రపంచాల మధ్య జరిగే ప్రత్యేకమైన సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చనుంది. ఈ అంశం మొత్తం కథను సరికొత్త పంథాలో ప్రేక్షకులను అందించనుంది.
మూడు జంటలు.. అందులోని భర్తలు పడే ఇబ్బందులు.. వారి చుట్టూ తిరిగే కామెడీ డ్రామాకు కాస్మిక్ ట్విస్ట్ అనేది ఎగ్జయిటింగ్ కాన్సెప్ట్గా మారింది. ఇది కథను సరికొత్త విధానం చూపించటంతో పాటు సమాజంపై అర్థవంతమైన వ్యాఖ్యానానికి కూడా అవకాశం దక్కనుంది. దీంతో ప్రేక్షకులు మరోసారి నవ్వులు, రిలేషన్షిప్ సమస్యలు, సరదా, కామెడీ డ్రామా ఇలా అన్నీ అంశాలు కలిసున్న ఆల్ ఇన్ వన్ ప్యాకేజ్గా సీజన్3ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
సీజన్3లో సరికొత్త సర్ప్రైజ్గా వెన్నెల కిషోర్
మొదటి రెండు సీజన్లలో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ప్రియదర్శి-జోర్దార్ సుజాత, కృష్ణ చైతన్య-దేవియాని శర్మ, అభినవ్ గోమటం-పావని గంగిరెడ్డి జంటలు సీజన్ 3లోనూ అలరించనున్నారు. ఇక ఈ సీజన్3లో అందరికీ పెద్ద సర్ప్రైజ్గా వెన్నెల కిషోర్ తనదైన కామెడీతో నవ్వించనున్నాడు. ఈ సిరీస్తోనే వెన్నెల కిషోర్ ఓటీటీ తెరపై ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు.
పోస్టర్ చూస్తుంటే ఆయన పాత్ర చాలా ఆసక్తికరంగా కనిపిస్తోంది. వెన్నెల కిషోర్ పాత్ర కథలో అనూహ్యమైన మలుపులు తీసుకురావటమే కాకుండా, అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్తో పాటు గుర్తుండిపోయేలా డ్రామటిక్ పెర్ఫామెన్స్తో ఓటీటీ సిరీస్ను మరింత ఎంటర్టైనింగ్గా మార్చనున్నారని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో
కాగా అతిపెద్ద ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3’ జియోస్టార్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సేవ్ ది టైగర్స్ 3 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఇప్పటికే జియో హాట్స్టార్లో సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 1, 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి.