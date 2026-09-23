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OTT Thriller: ఓటీటీలోకి మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. నాలుగేళ్ల తర్వాత.. ప్రేమ పిచ్చిగా మారితే.. రేపే ట్రైలర్ రిలీజ్

OTT Thriller: ఓటీటీలోకి ఓ థ్రిల్లర్ మూవీ నాలుగేళ్ల తర్వాత నేరుగా స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. మృణాల్ ఠాకూర్ నటించిన ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీలో అక్టోబర్ 2న అడుగు పెట్టనుండగా.. రేపు అంటే సెప్టెంబర్ 24న ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయనున్నారు.

Published on: Sep 23, 2026, 21:32:45 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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OTT Thriller: సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్, హుమా ఖురేషి కాంబినేషన్లో దాదాపు నాలుగేళ్లుగా ఆగిపోయిన క్రేజీ థ్రిల్లర్ 'పూజా మేరీ జాన్' ఎట్టకేలకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అయింది. జీ5 వేదికగా ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అక్టోబర్ 2న నేరుగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కి రాబోతున్నట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేశారు.

OTT Thriller: ఓటీటీలోకి మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. నాలుగేళ్ల తర్వాత.. ప్రేమ పిచ్చిగా మారితే ఎంత ప్రమాదమో..
OTT Thriller: ఓటీటీలోకి మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. నాలుగేళ్ల తర్వాత.. ప్రేమ పిచ్చిగా మారితే ఎంత ప్రమాదమో..

పూజా మేరీ జాన్ విశేషాలు

నటీనటులు: మృణాల్ ఠాకూర్, హుమా ఖురేషీ, విక్రమ్ సింగ్ చౌహాన్, విజయ్ రాజ్

డైరెక్టర్: నవజోత్ గులాటీ, విపాషా అరవింద్

ప్రొడ్యూసర్: దినేష్ విజన్, అమర్ కౌశిక్, శ్రద్ధా కర్కి (Maddock Films)

ఓటీటీ: ZEE5 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

జానర్: సైకలాజికల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్

ట్రైలర్ రిలీజ్: సెప్టెంబర్ 24, 2026

స్ట్రీమింగ్ డేట్: అక్టోబర్ 2, 2026

4 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర.. డైరెక్ట్ ఓటీటీలో ల్యాండింగ్

బాలీవుడ్ ప్రముఖ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ పూజా మేరీ జాన్ సినిమా 2022లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల థియేట్రికల్ రిలీజ్ వాయిదా పడుతూ వచ్చి, చివరికి నాలుగేళ్ల తర్వాత నేరుగా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

ప్రేమ, మోహం, సైకో మేనియా చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో మృణాల్ ఠాకూర్ టైటిల్ రోల్ ప్లే చేస్తుండగా, హుమా ఖురేషి అత్యంత కీలకమైన పాత్రలో కనిపించనుంది. విక్రమ్ సింగ్ చౌహాన్, విజయ్ రాజ్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

'ప్రేమ పిచ్చిగా మారితే'.. రొమాంటిక్ సైకలాజికల్ డ్రామా

మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ నుంచి వస్తున్న ఈ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ చాలా యూనిక్‌గా ఉండబోతోంది. "ప్రేమ అబ్సెషన్‌గా మారినప్పుడు, ఆ అబ్సెషన్ నిందలుగా రూపాంతరం చెందినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది?" అనే ఇంట్రెస్టింగ్ లైన్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పోస్టర్లు ఆడియన్స్‌లో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేశాయి. సెప్టెంబర్ 24న ఈ మూవీ అఫీషియల్ ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు జీ5 అనౌన్స్ చేసింది. మైండ్ బెండింగ్ ట్విస్టులు, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఈ సినిమాలో నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఉంటాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

మృణాల్ ఠాకూర్ కెరీర్‌లో డిఫరెంట్ అటెంప్ట్

తెలుగులో సీతారామం, హాయ్ నాన్న, ఫ్యామిలీ స్టార్ సినిమాలతో హోమ్‌లీ అండ్ రొమాంటిక్ ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్న మృణాల్ ఠాకూర్.. ఇందులో పూర్తి డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చేసింది. అలాగే 'మహారాణి' వెబ్ సిరీస్‌తో ఓటీటీలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన హుమా ఖురేషి కాంబినేషన్ ఈ సినిమాకి మెయిన్ హైలైట్ కానుంది.

'స్త్రీ 2', 'ముంజ్యా' లాంటి వరుస బ్లాక్‌బస్టర్లతో దూసుకుపోతున్న దినేష్ విజన్, అమర్ కౌశిక్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మించడం వల్ల బిజినెస్ పరంగా కూడా భారీ క్రేజ్ నెలకొంది. గాంధీ జయంతి కానుకగా అక్టోబర్ 2న డిజిటల్ లవర్స్‌కి ఇది పర్ఫెక్ట్ సర్ప్‌రైజ్ ట్రీట్ కానుంది.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/OTT Thriller: ఓటీటీలోకి మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. నాలుగేళ్ల తర్వాత.. ప్రేమ పిచ్చిగా మారితే.. రేపే ట్రైలర్ రిలీజ్
Home/Entertainment/OTT Thriller: ఓటీటీలోకి మృణాల్ ఠాకూర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. నాలుగేళ్ల తర్వాత.. ప్రేమ పిచ్చిగా మారితే.. రేపే ట్రైలర్ రిలీజ్
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