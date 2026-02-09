మంత్రులు, వాళ్ల సెక్రటరీల సిఫారసులు నా దగ్గర పని చేయవు.. ఆ మంత్రినే బ్లాక్ చేసేశా: మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మాస్ వార్నింగ్
బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, సింగర్ విశాల్ దద్లానీ చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఓ మంత్రి సిఫారసుతో పని కోసం తన దగ్గరికి వచ్చిన ఓ సింగర్ గురించి చెబుతూ అలాంటి వాళ్లను తాను బ్లాక్ చేస్తానని, ఆ సిఫారసులు పని చేయవని అతడు స్పష్టం చేశాడు.
ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు, సింగర్ విశాల్ దద్లానీ కొత్తగా వచ్చే గాయకులకు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. పాటలు పాడే అవకాశం కోసం మంత్రులు, రాజకీయ నాయకులతో ఫోన్ చేయించే కల్చర్ తనకు అస్సలు నచ్చదని, అలా చేస్తే వారి నంబర్లను బ్లాక్ చేస్తానని ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా సీరియస్ పోస్ట్ పెట్టాడు. ఇప్పుడా పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.
"ఆ మంత్రిని, నిన్ను ఇద్దరినీ బ్లాక్ చేశా.."
సినిమా ఇండస్ట్రీలో నెపోటిజం, సిఫార్సుల గురించి తరచుగా చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. తాజాగా బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఇండియన్ ఐడల్ జడ్జి విశాల్ దద్లానీ (Vishal Dadlani) దీనిపై ఘాటుగా స్పందించాడు. సోమవారం (ఫిబ్రవరి 9) తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్ట్ పెడుతూ.. పని కోసం రాజకీయ నాయకులను వాడేవారిని తాను సహించనని తేల్చిచెప్పాడు.
కొత్తగా వచ్చే సింగర్లకు సలహా ఇస్తూ విశాల్ ఇలా రాసుకొచ్చాడు. "ఎవరో ఒక మంత్రి గారితోనో, వారి సెక్రటరీతోనో నాకు ఫోన్ చేయించకండి. అలా చేస్తే మీరు నన్ను ఎప్పటికీ కలవలేరు. 'కాంటాక్ట్స్' ద్వారా పైకి రావాలనుకునే వారిపై నాకు అసలు గౌరవం ఉండదు. ఇప్పుడే ఒకరు అలా ప్రయత్నించారు.. ఆ మంత్రి గారిని, ఆ సింగర్ని ఇద్దరినీ బ్లాక్ చేసేశాను. మీరు ఎంత గొప్ప సింగర్ అయినా సరే.. ఇలాంటి సిఫార్సులతో వస్తే మాత్రం నేను మీతో పనిచేయను" అని స్పష్టం చేశాడు.
టాలెంట్ ఉంటే చాలు..
రాజకీయ పలుకుబడిని ఉపయోగించడం అంటే.. మీ టాలెంట్పై మీకే నమ్మకం లేనట్లు అని విశాల్ అభిప్రాయపడ్డాడు. "దయచేసి మీ ప్రతిభను నమ్ముకోండి. కష్టపడండి, ఓపికగా ఉండండి. మీరు మంచి సింగర్ అయితే మీ టైం కచ్చితంగా వస్తుంది. సిఫార్సుల పద్ధతి చాలా బోర్ కొట్టేస్తుంది. అది మీలో ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడాన్ని చూపిస్తుంది" అని విశాల్ అన్నాడు.
విశాల్ ఇటీవలి సినిమాలు
విశాల్ దద్లానీ ప్రస్తుతం సోనీ టీవీలో ప్రసారమవుతున్న 'ఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ 16' (Indian Idol Season 16)కు శ్రేయా ఘోషల్, బాద్షాలతో కలిసి జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. అలాగే ఇటీవల 'హనుమాన్కైండ్' (Hanumankind) అనే రాపర్తో కలిసి 'టేస్ట్ ది థండర్' అనే పాటను రూపొందించాడు.
తెలుగులోనూ విశాల్ తనదైన ముద్ర వేశాడు. ఈమధ్యే చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాలోని 'మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్', పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'లోని 'దేఖ్లేంగే సాలా' పాటలను అతడే పాడటం విశేషం.