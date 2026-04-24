Naga Babu: మీకు అసలు ఏమైనా సెన్స్ ఉందా.. పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా ఉన్నాడని ఒక్కరైనా అడిగారా: నాగబాబు సీరియస్
Naga Babu: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యంపై పార్టీ నాయకులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ నాగబాబు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కేవలం రాజకీయ ప్రసంగాలకే పరిమితం కాకుండా, నాయకుడి క్షేమం గురించి కనీస బాధ్యత ఉండాలని ఆయన హితవు పలికారు.
Naga Babu: జనసేన పార్టీలో ప్రస్తుతం అంతర్గత పరిణామాలు కాస్త వేడెక్కాయి. పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే నాయకుడి కష్టానికి తగినట్లుగా కింది స్థాయి నాయకత్వం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించడం లేదనే అసంతృప్తి పార్టీ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది. తాజాగా జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్యుడు, మెగా బ్రదర్ నాగబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద దుమారాన్నే రేపుతున్నాయి. పార్టీ నేతల తీరుపై ఆయన బహిరంగంగానే తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
"మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి.."
పార్టీ నాయకులు కేవలం మైకుల ముందు మాట్లాడటానికే పరిమితం అవుతున్నారని, క్షేత్రస్థాయిలో నాయకుడి పట్ల వారికి ఉండాల్సిన కనీస ఆత్మీయత లోపించిందని నాగబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం క్షీణించినా, వరుస పర్యటనలతో ఆయన అలసిపోతున్నా నాయకులు ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని ఆయన మండిపడ్డారు.
"మీరు చాలా మాట్లాడుతున్నారు.. మైకులు దొరికితే మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి. మీకు అసలు సెన్స్ ఉందా.. అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో ఎవరైనా ఒక్కరైనా అడిగారా? కనీసం ఆయన క్షేమ సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన మీకు ఉందా?" అని నాగబాబు పార్టీ నాయకులను సూటిగా నిలదీశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పార్టీ సోషల్ మీడియా గ్రూపుల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
బాధ్యత లేని మాటలకు అర్థం లేదు..
నాయకత్వం పట్ల విధేయత అంటే కేవలం జై కొట్టడం మాత్రమే కాదని, నాయకుడి శ్రేయస్సును కూడా కాంక్షించాలని నాగబాబు గట్టిగా చెప్పారు. "అసలు ఇందులో ఏమైనా అర్థం ఉందా? నాయకుడు మీ కోసం రాత్రింబవళ్లు కష్టపడుతుంటే, మీరు మాత్రం ఆయన ఆరోగ్యం గురించి కూడా ఆరా తీయకపోవడం విచారకరం," అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పవన్ కళ్యాణ్ గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్రమైన వెన్నునొప్పి, జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పటికీ, పార్టీ పనుల కోసం విశ్రాంతి లేకుండా తిరుగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో నాయకుల నుండి ఇలాంటి ఉదాసీనత ఎదురవ్వడం నాగబాబును కలిచివేసినట్లు కనిపిస్తోంది.
నాయకత్వానికి హెచ్చరిక..
జనసేన పార్టీలో క్రమశిక్షణ, బాధ్యత చాలా ముఖ్యమని నాగబాబు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. కేవలం పదవుల కోసం, గుర్తింపు కోసం పాకులాడే వారు కాకుండా, పార్టీ కోసం ప్రాణమిచ్చే నాయకుడి కష్టాన్ని గుర్తించే వారు కావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
మెగా బ్రదర్ చేసిన ఈ ఘాటు వ్యాఖ్యలు పార్టీలోని ద్వితీయ శ్రేణి నాయకత్వంలో ఎలాంటి మార్పు తీసుకువస్తాయో చూడాలి. ఏది ఏమైనా పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం, ఆయన భద్రత పట్ల పార్టీ నేతలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని నాగబాబు చేసిన ఈ హెచ్చరిక ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More