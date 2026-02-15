Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Janasena : జనసేన సభ్యత్వ నమోదు ప్రారంభం - రూ.2 కోట్లు విరాళం అందించిన పవన్, ఇకపై పార్టీలో వారికి కొత్త పేర్లు

    జనసేన నూతన సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది.  మంగళగిరిలోని  పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆదివారం ఉదయం పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నమోదు కార్యక్రమాన్ని  ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ బలోపేతం కోసం రూ. 2 కోట్ల భారీ విరాళాన్ని అందజేశారు. తొలి సభ్యత్వాన్ని స్వీకరించి కేడర్‌లో ఉత్తేజాన్ని నింపారు.

    Published on: Feb 15, 2026 12:47 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జనసేన నూతన సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆదివారం ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పార్టీ బలోపేతం కోసం రూ. 2 కోట్ల భారీ విరాళాన్ని అందజేశారు. నాదెండ్ల మనోహర్ చేతుల మీదుగా తొలి సభ్యత్వాన్ని తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన… పార్టీ భావజాలాన్ని అర్థం చేసుకొని, పార్టీ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేవారు మనకు ముఖ్యమన్నారు. అలాంటి వారే పార్టీకి అవసరమని స్పష్టం చేశారు.

    జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం
    జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం

    పార్టీ భావజాలాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకొని, పార్టీ సిద్ధాంతాలు, ఆశయాలు, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేసేందుకు ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకుంటారో వారిని “ఉద్యమి”గా పిలుస్తామని పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు. పార్టీ పోరాటానికి మరింత బలాన్ని అందించి, నవతరంలో ప్రేరణ కలిగించి పార్టీ సిద్ధాంతాలకి ఆకర్షితులను చేసి సభ్యత్వ నమోదు చేసేవారిని “సాధక్”గా వ్యవహరిస్తామని తెలిపారు.

    జనసేన పార్టీ చేస్తున్న ప్రజా, రాజకీయ పోరాటానికి పరోక్షంగా తమ వంతు సమయాన్ని, ఆర్థిక, సాంకేతిక, సేవా, మేథా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసేవారిని “ప్రదాత”గా పిలుస్తామని పేర్కొన్నారు.

    అలాంటి వారే పార్టీకి అవసరం - పవన్ కల్యాణ్

    “150 మందితో పార్టీని ప్రారంభించాం. 2021లో మొదటి విడత క్రియాశీలక సభ్యత్వం ప్రారంభించినప్పుడు 90 వేలు నమోదు చేశాం. ఎన్నికల ముందు ఆ సంఖ్య ఆరు లక్షలకు చేరింది. ఎన్నికల తర్వాత 12.98 లక్షల సభ్యత్వాలు సాధించాం. చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వారి నుంచి కూలి పనులు చేసుకునే వారు, చదువుకున్న వారు ఎంతో మంది ఈ ప్రక్రియలో భాగస్వాములయ్యారు. పార్టీ భావజాలాన్ని అర్థం చేసుకొని, పార్టీ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేవారు మనకు ముఖ్యం. అలాంటి వారే పార్టీకి అవసరం” అని జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ చెప్పుకొచ్చారు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/Janasena : జనసేన సభ్యత్వ నమోదు ప్రారంభం - రూ.2 కోట్లు విరాళం అందించిన పవన్, ఇకపై పార్టీలో వారికి కొత్త పేర్లు
    News/Andhra Pradesh/Janasena : జనసేన సభ్యత్వ నమోదు ప్రారంభం - రూ.2 కోట్లు విరాళం అందించిన పవన్, ఇకపై పార్టీలో వారికి కొత్త పేర్లు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes