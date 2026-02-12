ఓటీటీలోకి మూడు వారాల్లోనే వస్తున్న తెలుగు సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 7.9 రేటింగ్
విలక్షణ నటుడు నవీన్ చంద్ర నటించిన లేటెస్ట్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'హనీ' (Honey). ఫిబ్రవరి 6న సైలెంట్ గా థియేటర్లలో విడుదలై, అంతే సైలెంట్ గా వెళ్లిపోయిన ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. కరుణ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ వివరాలు, కథా విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కంటెంట్ ఆధారిత సినిమాలను ఎంచుకోవడంలో, విభిన్నమైన పాత్రలతో ప్రయోగాలు చేయడంలో నవీన్ చంద్రకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అతడు నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'హనీ' (Honey) ఈ నెల 6న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా ఎప్పుడు వచ్చిందో, ఎప్పుడు వెళ్లిందో కూడా చాలా మందికి తెలియదు. విడుదలైన మొదటి షో నుంచే సినిమాకు నెగటివ్ టాక్ వచ్చింది. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను తిరస్కరించడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోర పరాజయం పాలై, త్వరగానే థియేటర్ల నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యింది.
ఓటీటీలో ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన ఈ హనీ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికపై తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సన్ నెక్ట్స్ ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను ఫ్యాన్సీ రేటుకు దక్కించుకుంది.
ఫిబ్రవరి 27 నుంచి 'హనీ' సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సాధారణంగా కంటెంట్ బేస్డ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు థియేటర్ల కంటే ఓటీటీలోనే ఎక్కువ ఆదరణ పొందుతాయి. అందుకే నిర్మాతలు డిజిటల్ రిలీజ్ పైనే ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఐఎండీబీలో ఈ మూవీకి 7.9 రేటింగ్ నమోదైంది.
అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ కరుణ కుమార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించాడు. ఇదొక సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్. కరుణ కుమార్ గతంలో వరుణ్ తేజ్తో తీసిన మట్కా అనే సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది. ఇప్పుడు 'హనీ' విషయంలోనూ అదే జరిగింది. ఈ సినిమాను ఎలాంటి ప్రచార ఆర్భాటాలు లేకుండా సైలెంట్గా విడుదల చేయడం కూడా సినిమా పరాజయానికి ఒక కారణం.
హనీ కథేంటంటే..
ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే ఒక భార్యాభర్తల కథ ఇది. ఆనంద్ (నవీన్ చంద్ర)కు క్షుద్ర విద్యల పట్ల అవగాహన ఉంటుంది. డబ్బు సంపాదించడం కోసం అతను నైతికంగా తప్పు అని తెలిసినా, తన కూతురిని ఉపయోగించి ఒక రిస్క్ ప్లాన్ వేస్తాడు. కానీ ఆ ప్లాన్ బెడిసికొట్టి పరిస్థితులు అదుపు తప్పుతాయి. మూఢనమ్మకాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, మానసిక సంఘర్షణల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
దివ్యా పిళ్ళై, రాజా రవీంద్ర, దేవి ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు. అజయ్ ఆర్ సదా సంగీతం అందించారు. విమర్శకుల ప్రకారం నవీన్ చంద్ర ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్, దేవి నటన బాగున్నాయి. కానీ సినిమా మాత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద వర్కౌట్ కాలేదు. హీరోగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా నవీన్ చంద్ర బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నప్పటికీ.. సోలో హీరోగా మాత్రం అతనికి అదృష్టం కలిసి రావడం లేదు. మరి ఈ సినిమా ఓటీటీలోనైనా ఆదరణ పొందుతుందో లేదో చూడాలి.