హనీ రివ్యూ- పిల్లి మాయలో చీకటి మనుషుల కథ- నవీన్ చంద్ర, బిగ్ బాస్ దివి డార్క్ హారర్ థ్రిల్లర్ భయం పుట్టించిందా?
టాలీవుడ్ హీరో నవీన్ చంద్ర ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ తెలుగు సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ హనీ. బిగ్ బాస్ దివి, దివ్య పిళ్లై, రాజా రవీంద్ర నటించిన ఈ సినిమాకు కరుణ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇవాళ థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా ఉందో నేటి హనీ మూవీ రివ్యూ తెలుసుకుందాం.
హారర్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో వచ్చిన మరో టాలీవుడ్ సినిమానే హనీ. వెర్సటైల్ హీరో నవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై, బిగ్ బాస్ దివి వాద్యా, రాజా రవీంద్ర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాను సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్గా మలిచారు డైరెక్టర్ కరుణ కుమార్.
చీకటి ప్రయాణాన్ని
‘పలాస’తో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న దర్శకుడు కరుణ కుమార్ వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా 'హనీ' సినిమాతో ఓ చీకటి ప్రయాణాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చాడు. భయపెట్టే ఆత్మలు కాదు, భయపెట్టే మనుషులే ఈ కథకు కేంద్ర బిందువు అని, మూఢనమ్మకాలు మనిషిని ఎంత దూరం తీసుకెళ్తాయి? అనే ప్రశ్న ఆడియెన్స్ను భయపెడుతుందని మేకర్స్ చెబుతూ వచ్చారు.
ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో భయపెట్టిన హనీ మూవీ ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 6) థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది?, ప్రేక్షకుడికి ఎలాంటి అనుభూతిని ఇచ్చింది? వంటి అంశాలను నేటి హనీ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
కథ:
ఆనంద్ (నవీన్ చంద్ర) మూఢనమ్మకాలు, క్షుద్ర పూజలను బాగా నమ్ముతాడు. ఆ నమ్మకాల కారణంగానే ఉద్యోగం పోతుంది. ఆనంద్ భార్య లలిత (దివ్య పిళ్లై), కూతురు మీరా… ఇద్దరూ అతని భయంకరమైన ఆలోచనల మధ్య నలిగిపోతుంటారు.
ఈ క్రమంలోనే ఆనంద్ తన కుటుంబాన్ని ఊరికి దూరంగా ఉన్న ఓ ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు. అక్కడ తన పూజలు ఫలిస్తాయని, మీరా తన మాట వింటే అన్నీ బాగుపడతాయని చెబుతాడు. మొదట ఎదిరించిన లలిత కూడా ఆ తర్వాత పరిస్థితుల ముందు తలవంచుతుంది.
అనంతరం ఏం జరిగింది? అసలు ఆనంద్ మీరాతో ఏం చేయించాడు? అతని మూఢనమ్మకాలకు నిజంగానే ఫలితం దక్కిందా? ఆ ఇంట్లో తల్లి-కూతుళ్లు ఎదుర్కొన్న భయానక అనుభవాలు ఏంటీ? పిల్లి మాయ ఏంటీ? చీకటి మనుషుల కథ ఏంటీ? అనేది తెలియాలంటే ఈ హనీని చూడాల్సిందే.
విశ్లేషణ:
హనీ ఒక సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్. మదనపల్లె సహా పలు నిజ జీవిత క్షుద్ర పూజల సంఘటనల్ని ఆధారంగా తీసుకుని ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అందులో దర్శకుడు కరుణ కుమార్ సక్సెస్ సాధించారు. హనీ కథను నడిపిన విధానం చాలా డిస్టర్బింగ్గా ఉంటుంది.
ఎక్కడా అనవసరమైన భయపెట్టే సీన్స్ లేకుండా, సిచ్యుయేషన్స్ ద్వారానే టెన్షన్ క్రియేట్ చేయడం ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్. ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం ‘ఇంకేం జరుగుతుంది?’ అనే థ్రిల్లింగ్ ఇంట్రెస్ట్తో సాగుతుంది. సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం నెమ్మదించిన ఫీలింగ్ ఇచ్చినా, క్లైమాక్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఎమోషనల్ ప్లే ప్రేక్షకుడిని కుదిపేస్తుంది.
టెక్నికల్ అంశాలు:
సమజాంలో అక్కడక్కడ వినిపించే విషయాలను, అనుమానాలను ఇందులో బాగా చూపించారు. ఆ సీన్లకు అజయ్ అరసాడ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రాణం పోసింది. సైలెన్స్లోనూ భయాన్ని పుట్టించే మ్యూజిక్ ఇది. కెమెరా వర్క్ డార్క్ టోన్కు బాగా సరిపోయింది.
లైటింగ్, ఫ్రేమింగ్ అన్నీ కలిసి డార్క్ వాతావరణాన్ని ప్రేక్షకుడు ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తాయి. డైలాగ్స్ కథకు బలంగా నిలుస్తాయి. ఒక సీరియస్ థ్రిల్లర్ను బాగా ప్రజెంట్ చేయడంలో దర్శకుడు కరుణ కుమార్ తన మార్క్ని చూపించారు. ప్రతి సీన్ను ఆడియన్స్ లోతుగా ఆలోచింపజేసేలా మలిచిన విధానం మెచ్చుకునే అంశం.
నటీనటులు పర్ఫామెన్స్:
ఇక ఆనంద్ పాత్రలో నవీన్ చంద్ర అదరగొట్టాడు. ఆ పాత్రలో పూర్తిగా జీవించేశాడు. డిఫరెంట్ రోల్స్ సెలెక్షన్స్తోపాటు చేయడంలోనూ తాను బెస్ట్ అనిపించుకున్నాడు నవీన్ చంద్ర. అతని కళ్లలో కనిపించే భయం, పిచ్చి, నమ్మకం అన్నీ కలిసి పాత్రను బలంగా నిలబెట్టాయి.
అలాగే, లలిత పాత్రలో దివ్య పిళ్లై అద్భుతంగా నటించింది. ముఖ్యంగా చివరి భాగంలో ఆమె నటన గుండెను తాకుతుంది. మీరా పాత్రలో కనిపించిన చిన్నారి సహజ నటనతో ఆకట్టుకుంది. రమణగా బిగ్ బాస్ దివి చేసిన బోల్డ్ రోల్ సినిమాకు ఇంకో డార్క్ షేడ్ ఇచ్చింది. దివిలో ఎప్పుడు చూడని పర్ఫామెన్స్ కనిపిస్తుంది.
ఫైనల్గా చెప్పాలంటే
అలాగే, సారంగపాణిగా సీనియర్ నటుడు రాజా రవీంద్ర తనదైన ముద్ర వేశాడు. ఫైనల్గా చెప్పాలంటే థ్రిల్, భయం కంటే ఆలోచింజచేసే డార్క్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ హనీపై లుక్కేయొచ్చు.