    బరాబర్ ప్రేమిస్తా రివ్యూ- బుల్లితెర మెగాస్టార్ ప్రభాకర్ కుమారుడు చంద్రహాస్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ మెప్పించిందా?

    బుల్లితెర మెగాస్టార్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న ప్రభాకర్ కుమారుడు, యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటించిన మరో కొత్త సినిమా బరాబర్ ప్రేమిస్తా. తెలుగు విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీగా వచ్చిన ఈ సినిమా ఇవాళ రిలీజ్ అయింది. మరి ఈ మూవీ మెప్పించిందా లేదా అనేది నేటి బరాబర్ ప్రేమిస్తా రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Feb 06, 2026 5:57 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బుల్లితెర మెగాస్టార్‌గా ప్రభాకర్ ఎంతో పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నారు. ఆయన కుమారుడుగా సినిమాల్లోకి హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన చంద్రహాస్ యాటిట్యూడ్ స్టార్‌గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అలాంటి యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ బరాబర్ ప్రేమిస్తా.

    బరాబర్ ప్రేమిస్తా రివ్యూ- బుల్లితెర మెగాస్టార్ ప్రభాకర్ కుమారుడు చంద్రహాస్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ మెప్పించిందా?
    రొమాంటిక్ లవ్ కామెడీ స్టోరీ

    టాలీవుడ్ విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్ రొమాంటిక్ లవ్ కామెడీ స్టోరీగా తెరకెక్కిన బరాబర్ ప్రేమిస్తా సినిమాలో చంద్రహాస్‌కు జోడీగా మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్‌గా చేసింది. ఈ సినిమాకు సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వం వహించగా.. గేద చందు, గాయత్రి చిన్ని, వెంకటేశ్వేరరావు నిర్మించారు.

    అలాగే, బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీలో మురళిధర్ గౌడ్, లక్ష్మణ్ మీసాల, అర్జున్ మహి, అభయ్ నవీన్, సునిత మనోహర్, కీర్తి లత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. తాజాగా ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 6) థియేటర్లలో బరాబర్ ప్రేమిస్తా సినిమా విడుదల అయింది. మరి ఈ మూవీ ఎలా ఉందో నేటి బరాబర్ ప్రేమిస్తా రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

    కథ:

    ఇది ఒక గ్రామీణ ప్రేమకథ. ఊరిలో అందరితో సరదాగా ఉండే ఒక కుర్రాడు చందు (చంద్రహాస్), అదే ఊరిలోని ఒక అమ్మాయి బుజ్జమ్మ (మేఘన ముఖర్జీ)తో ప్రేమలో పడతాడు. అయితే, వీరి ప్రేమకు కులం, అంతస్తులు కాకుండా ఊరిలోని కొన్ని గొడవలు అడ్డంకిగా మారతాయి.

    ఆ సమస్యలను చందు ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు? తన ప్రేమికురాలిని ఎలా దక్కించుకున్నాడు? అసలు చందు, బుజ్జమ్మ ప్రేమతో ఊరికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటీ? అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.

    విశ్లేషణ:

    బరాబర్ ప్రేమిస్తా ఒక సింపుల్ విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్ లవ్ స్టోరీ సినిమా. దీనికి కామెడీ, యాక్షన్, బంధాలు, రొమాన్స్ వంటి అంశాలను యాడ్ చేశారు. చందు, బుజ్జమ్మ లవ్ ట్రాక్ అంతా రెగ్యులర్ ఫార్మాట్‌లోనే సాగుతుంది. సీన్లు పర్వాలేదనిపిస్తాయి. మరి డిఫరెంట్‌గా అయితే అనిపించవు.

    కానీ, అక్కడక్కడ వచ్చే కామెడీ ట్రాక్ పర్వాలేదనిపించేలా నవ్విస్తుంది. ఆ తర్వాత చందు, బుజ్జమ్మల ప్రేమ విషయం ఊరి వాళ్లకు తెలియడం, దాని వల్ల ఇద్దరు ఫేస్ చేసే ఇబ్బందులతో సినిమా సాగిన తీరు బాగానే ఉంది. అయితే, చందు, బుజ్జమ్మ ఫిజికల్ అవడం గురించి అబ్బాయి కులం వాళ్లు మాట్లాడుకోవడం, హీరోయిన్ లేచిపోవడం గురించి చెప్పినప్పుడు ఇతరులు మెచ్చుకోవడం వంటి సీన్స్ కాస్తా ఎబ్బెట్టుగా ఉన్నాయి.

    కొన్ని నాన్ సింక్ సీన్స్ పడ్డాయి. ఇక క్లైమాక్స్ పర్వాలేదు. సినిమాటోగ్రఫీ అక్కడక్కడ బాగుంది. కొన్ని చోట్ల షార్ట్ ఫిల్మ్ తరహాలో కనిపిస్తుంది. ఎడిటింగ్ బాగుంది. నిర్మాణ విలువల్లో ఇంకాస్తా కేర్ తీసుకోవాల్సింది. బీజీఎమ్ ఓకే. పాటలు అంతగా కనెక్ట్ కావు. కొన్ని చోట్ల డబ్బింగ్ సరిగా లేదనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.

    నటీనటుల ప్రతిభ

    చంద్రహాస్ యాక్టింగ్‌ పర్వాలేదు. డ్యాన్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌ బాగా చేశాడు. ఎమోషనల్ సీన్స్‌లో ఇంకాస్త పరిణతి సాధించాల్సి ఉంది. ఇక బుజ్జమ్మగా చేసిన కొత్త హీరోయిన్ మేఘన ముఖర్జీ నటనతో ఆకట్టుకుంది. గ్లామర్‌తో అలరించడంతోపాటు ప్రేమికురాలిగా న్యాయం చేసింది.

    ఫైనల్‌గా చెప్పాలంటే

    ఇతర పాత్రలు తమ పరిధి మేరకు ఆకట్టుకున్నాయి. ఫైనల్‌గా చెప్పాలంటే పక్కా రూరల్ లవ్ స్టోరీ సినిమా. చంద్రహాస్ యాక్టింగ్‌ ఎలా ఉందో చూడాలనుకునేవారు ఓ లుక్కేయొచ్చు.

    రేటింగ్ 2.75/5

    © 2026 HindustanTimes