మెదడు అంతా చీకటి ఉన్నా మనసుల మధ్య జరిగిన ఒక కథ, దానికంటే పెద్ద దెయ్యం లేదు.. డైరెక్టర్ కరుణ కుమార్ కామెంట్స్
టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ హీరో నవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై, బిగ్ బాస్ దివి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన లేటెస్ట్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ హనీ. ఫిబ్రవరి 6న విడుదల కానున్న హనీ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ కరుణ కుమార్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు పంచుకున్నారు. ఆ వివరాలపై లుక్కేద్దాం.
సైకాలజికల్ డెప్త్, సోషల్ రిలవెన్స్, హారర్ అంశాలతో రూపొందిన ‘హనీ’ సినిమా ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇక ఇటీవల హనీ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తూ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్లో దర్శకుడు కరుణ కుమార్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు పంచుకున్నారు.
డైరెక్టర్ కరుణ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. "అందరికి నమస్కారం. నా ప్రతి ప్రయత్నాన్ని ఆదరిస్తున్న మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు. ఈసారి కూడా ఒక కొత్త ప్రయత్నం చేశాను. సాహిత్యం కోసం చీకటి అనే కథ రాశాను. దాన్ని సినిమా తీద్దామని మా నిర్మాతలు వచ్చారు" అని అన్నారు.
పిల్లి మాయఅనే వస్తువు
"మదనపల్లి, పాతబస్తీ, ఒకే ఇంట్లో కొందరు ఉరి వేసుకోవడం ఇలాంటి ఘటనలు చూస్తుంటాం. హనీ సినిమాలో పిల్లి మాయ అనే ఒక వస్తువుని శోధించి సాధించే ఒక వ్యక్తి జీవితం చూపించాం. మెదడు అంతా చీకటి ఉన్నా మనసుల మధ్య జరిగిన ఒక కథ. నిజ జీవిత సంఘటన నుంచి స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది. మనిషి మెదడు కంటే పెద్ద దెయ్యం లేదనేది ఈ సినిమా సారాంశం" అని కరుణ కుమార్ తెలిపారు.
"ఇదొక ఫ్యామిలీ స్టోరీ. కొత్త కథలు చేయడానికి ఎప్పుడూ ముందుండే నవీన్ చంద్ర గారు ఈ సినిమా కథ చెప్పిన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. ఇందులో ఎప్పుడు చూడని నవీన్ చంద్ర గారిని చూడబోతున్నారు. అలాగే రాజా రవీందర్ గారి పాత్ర కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. అలాగే దివి, దివ్య అందరు కూడా ఒకరికి మించి ఒకరు చేశారు" అని పేర్కొన్నారు కరుణ కుమార్.
ఇండియన్ సినిమాలో రాలేదు
"మా టెక్నికల్ టీం కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసింది. ఇలాంటి సినిమాలు చాలా అరుదుగా వస్తాయి. ఇలాంటి కాన్సెప్టు ఇప్పటివరకు ఇండియన్ సినిమాలో రాలేదు. అది సైకలాజికల్ హారర్. ఈ సినిమా మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది. ఇది అందరికీ చెప్పాల్సిన కథ. సినిమా ఒకరి జీవితాన్ని మార్చలేదు, అలాగే సందేశాన్ని కూడా ఇవ్వలేదు. కానీ, ఒక తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని టార్చి వేసి చూపించగలదు. నేను కూడా అదే చేశానని నమ్ముతున్నాను" అని కరుణ కుమార్ చెప్పారు.
"మా డైరెక్షన్ టీమ్ అందరికీ థాంక్యూ. మా నిర్మాతలు ఈ సినిమాకి ఎంత కావాలో అంత బడ్జెట్ పెట్టడం జరిగింది. చాలా మంచి ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీతో చేశాం. ఈ సినిమాకి ప్రేక్షకులు ఊపిరి పోయాలని కోరుకుంటున్నాను" అని డైరెక్టర్ కరుణ కుమార్ కోరారు.