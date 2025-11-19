Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నయనతారకు రూ.10 కోట్ల రోల్స్ రాయిస్ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన భర్త విఘ్నేష్ శివన్.. ఫ్యామిలీతో కలిసి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్

    నయనతారకు రూ.10 కోట్ల రోల్స్ రాయిస్ కారును గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు భర్త విఘ్నేష్ శివన్. మంగళవారం (నవంబర్ 18) ఆమె తన 41వ పుట్టిన రోజు జరుపుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా ఫ్యామిలీతో కలిసి ఆమె సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

    Published on: Nov 19, 2025 2:57 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రముఖ నటి, లేడీ సూపర్ స్టార్ గా పేరుగాంచిన నయనతార తన 41వ పుట్టినరోజు వేడుకలను భర్త విఘ్నేష్ శివన్, కుమారులు ఉయిర్, ఉలగ్‌తో కలిసి జరుపుకుంది. ఈ సందర్భంగా విఘ్నేష్ ఆమెకు ఇచ్చిన ఖరీదైన బహుమతి, వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    నయనతారకు రూ.10 కోట్ల రోల్స్ రాయిస్ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన భర్త విఘ్నేష్ శివన్.. ఫ్యామిలీతో కలిసి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్
    నయనతారకు రూ.10 కోట్ల రోల్స్ రాయిస్ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన భర్త విఘ్నేష్ శివన్.. ఫ్యామిలీతో కలిసి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్

    నయనతారకు రూ. 10 కోట్ల ‘రోల్స్ రాయిస్ బ్లాక్ బ్యాడ్జ్ స్పెక్ట్రే’

    నటి నయనతార తన 41వ పుట్టినరోజును (నవంబర్ 18) భర్త విఘ్నేష్ శివన్, కవల కుమారులు ఉయిర్, ఉలగ్లతో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా విఘ్నేష్ ఆమెకు ప్రత్యేక బహుమతిని ఇచ్చాడు. తన ప్రియమైన భార్య పుట్టినరోజును చిరస్మరణీయం చేస్తూ.. విఘ్నేష్ దాదాపు రూ. 10 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన కొత్త రోల్స్ రాయిస్ బ్లాక్ బ్యాడ్జ్ స్పెక్ట్రే కారును బహుమతిగా ఇవ్వడం విశేషం.

    ఈ కారుతో ఉన్న ఫొటోలను విఘ్నేష్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకుంటూ.. తన ప్రియమైన నయనతారకు అందమైన శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. "నా అందం.. నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా, పిచ్చిగా, గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నాను. మీ ఉయిర్, ఉలగ్, పెద్ద ఉయిర్, మీ ప్రియమైన వారందరి నుండి ఈ శుభాకాంక్షలు. కృతజ్ఞత, ప్రేమతో నిండిన జీవితంతో.. ఎల్లప్పుడూ మాకు ఉత్తమమైన క్షణాలను అందించిన విశ్వానికి, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడికి ధన్యవాదాలు.." అని అన్నాడు.

    విఘ్నేష్ ఖరీదైన బహుమతులు

    విఘ్నేష్ తరచుగా నయనతారకు ఖరీదైన కార్లను బహుమతిగా ఇస్తుంటాడు. 2023లో నయనతారకు మెర్సిడెస్-మేబ్యాక్ కారును బహుమతిగా ఇచ్చాడు. దీని ధర రూ. 2.69 కోట్ల నుండి రూ. 3.40 కోట్ల మధ్య ఉంది. ఆ సమయంలో నయనతార ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో.. "హోమ్‌కి స్వాగతం ఓ అందమా. నా ప్రియమైన భర్త, చాలా మధురమైన పుట్టినరోజు బహుమతికి ధన్యవాదాలు. ఐ లవ్ యూ" అని రాసింది. ఇక గతేడాది విఘ్నేష్ శివన్ ఆమెకు మెర్సిడెస్-బెంజ్ మేబ్యాక్ GLS 600 కారును బహుమతిగా ఇచ్చాడు. దీని విలువ సుమారు రూ.5 కోట్లుగా ఉంది.

    నయనతార - విఘ్నేష్ బంధం

    నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ జూన్ 2022లో చెన్నైలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ ప్రైవేట్ వేడుకకు రజనీకాంత్, షారుఖ్ ఖాన్, అట్లీ వంటి సూపర్‌స్టార్‌లు హాజరయ్యారు. ఈ వివాహాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్ కోసం 'బియాండ్ ది ఫెయిరీటెయిల్' పేరుతో డాక్యుమెంట్ చేశారు. అదే సంవత్సరంలో ఈ జంట సరోగసీ ద్వారా కవల అబ్బాయిలను స్వాగతించారు.

    ఈ ఏడాది తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణతో నయనతార నటిస్తున్న రాబోయే మూవీ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో మోషన్ పోస్టర్‌ను పంచుకుంటూ.. "సముద్రాల ప్రశాంతతను, తుఫానుల కోపాన్ని మోస్తున్న రాణి.. నయనతార.. #NBK111 సామ్రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. టీమ్ నుండి హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. చారిత్రక గర్జన లోడింగ్.. త్వరలో భారీ అప్‌డేట్‌లతో.." అని రాశారు. ఈ మూవీని గోపీచంద్ మలినేని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

    News/Entertainment/నయనతారకు రూ.10 కోట్ల రోల్స్ రాయిస్ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన భర్త విఘ్నేష్ శివన్.. ఫ్యామిలీతో కలిసి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్
    News/Entertainment/నయనతారకు రూ.10 కోట్ల రోల్స్ రాయిస్ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన భర్త విఘ్నేష్ శివన్.. ఫ్యామిలీతో కలిసి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes