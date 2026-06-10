NBK 111 Glimpse: బాలకృష్ణ స్టైలిష్ లుక్.. ఎన్బీకే 111 గ్లింప్స్ 'ఎంట్రీ ఆఫ్ యాన్ ఎరా' వీడియో రిలీజ్..
NBK 111 Glimpse: నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన 111వ సినిమా (NBK111) స్పెషల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ అయింది. 'ఎంట్రీ ఆఫ్ యాన్ ఎరా' పేరుతో వచ్చిన ఈ వీడియోలో బాలయ్య స్టైలిష్ మాస్ అవతారంలో ముంబై మాఫియాను దంచికొడుతూ ఆడియన్స్ కు గూస్బంప్స్ తెప్పించారు.
NBK 111 Glimpse: నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు అంటే నందమూరి అభిమానులకు అదొక పెద్ద పండగ. ఈ ఏడాది బర్త్డే వేడుకల జోష్ ను మరింత పెంచుతూ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కతున్న 'NBK111' సినిమా నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చేసింది.
'ఎంట్రీ ఆఫ్ యాన్ ఎరా' (Entry of an Era) పేరుతో రిలీజ్ చేసిన స్పెషల్ గ్లింప్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. గతేడాది సంక్రాంతికి 'వీరసింహారెడ్డి' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టిన ఈ కాంబో.. మరోసారి సరికొత్త మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్తో బాక్సాఫీస్ దగ్గర దండయాత్రకు రెడీ అయింది.
God of Masses | ముంబై వీధుల్లో బాలయ్య విధ్వంసం!
తాజాగా బయటకు వచ్చిన 90 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియో అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించేలా సాగింది. ఇప్పటివరకు బాలకృష్ణను పక్కా ఫ్యాక్షన్ లేదా పల్లెటూరి మాస్ బ్యాక్డ్రాప్లలో చూసి ఎంజాయ్ చేసిన ఆడియన్స్ కు, ఈసారి డైరెక్టర్ సరికొత్త విజువల్ ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నారు. ఈ కథ అంతా ముంబై సిటీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగుతున్నట్లు విజువల్స్ చూస్తే ఇట్టే అర్థమవుతోంది.
స్టైలిష్ కోటు వేసుకుని, చేతిలో పవర్ఫుల్ వెపన్ తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన బాలయ్య.. రౌడీలను తనదైన స్వాగ్తో చిత్తు చేయడం థియేటర్లలో పక్కాగా విజిల్స్ వేయిస్తుంది. టాలెంటెడ్ కెమెరామెన్ అరవింద్ కశ్యప్ అందించిన రిచ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ను హాలీవుడ్ రేంజ్లో చూపించింది.
దీనికి తోడు మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ తమన్ ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) ప్రతి ఫ్రేమ్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు ఎలివేట్ చేసింది. బాలకృష్ణ మాస్ ఇమేజ్ను ముంబై అండర్వరల్డ్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఎవరూ ఊహించని స్టైలిష్ అవతారంలో చూపించబోతున్నామని మూవీ యూనిట్ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తోంది.
Manchu Manoj as Villain | విలన్గా మంచు మనోజ్..
ఈ సినిమాకు మెయిన్ అట్రాక్షన్ నటీనటులే. బాలయ్యకు జోడీగా చందమామ కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. అయితే అందరి దృష్టిని లాగేస్తున్న మరో క్రేజీ న్యూస్ ఏంటంటే.. టాలెంటెడ్ యాక్టర్ మంచు మనోజ్ ఈ సినిమాలో పవర్ఫుల్ విలన్ రోల్ లో నటిస్తున్నారు. బాలయ్య లాంటి భారీ మాస్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరోను ఢీకొట్టే నెగెటివ్ క్యారెక్టర్ లో మనోజ్ ఎలా కనిపిస్తారనే క్యూరియాసిటీ సినీ జనాల్లో నెలకొంది.
వీరితో పాటు కోలీవుడ్, టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటులు శరత్కుమార్, సముద్రఖని, అభిమన్యు సింగ్, ఉపేంద్ర లిమాయే, శ్వాసిక లాంటి భారీ తారాగణం కీ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై వెంకట సతీష్ కిలారు ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఫాస్ట్ గా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
People Also Ask (FAQs)
NBK111 సినిమా గ్లింప్స్ పేరు ఏంటి?
బాలకృష్ణ బర్త్డే సందర్భంగా రిలీజైన ఈ స్పెషల్ గ్లింప్స్కు 'ఎంట్రీ ఆఫ్ యాన్ ఎరా' (Entry of an Era) అని పవర్ ఫుల్ టైటిల్ పెట్టారు.
NBK111 చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఎవరు?
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కి మాస్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. గతంలో వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్లోనే సూపర్ హిట్ మూవీ 'వీరసింహారెడ్డి' వచ్చింది.
ఈ సినిమాలో విలన్ గా నటిస్తున్నది ఎవరు?
టాలెంటెడ్ యాక్టర్ మంచు మనోజ్ ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైమ్ పవర్ఫుల్ నెగెటివ్ (విలన్) షేడ్స్ ఉన్న రోల్ లో నటిస్తున్నారు.
NBK111 సినిమాను ఎవరు నిర్మిస్తున్నారు? సంగీతం ఎవరిది?
ఈ చిత్రాన్ని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తుండగా.. ఎస్.ఎస్. తమన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More