    నెట్‌ఫ్లిక్స్ కళ్లు చెదిరే డీల్.. ఏకంగా రూ.7.3 లక్షల కోట్లతో వార్నర్ బ్రదర్స్ కంపెనీని సొంతం చేసుకున్న సంస్థ

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓ భారీ డీల్ కుదుర్చుకుంది. వార్నర్ బ్రదర్స్ ని ఏకంగా 82.7 బిలియన్ డాలర్లు అంటే సుమారు రూ.7.37 లక్షల కోట్లకు దక్కించుకోవడం విశేషం. ఈ డీల్ ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

    Published on: Dec 05, 2025 8:42 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్‌లోనే అతిపెద్ద సంచలనం నమోదైంది. స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్.. హాలీవుడ్ ప్రముఖ స్టూడియో వార్నర్ బ్రదర్స్‌ను (Warner Bros.) కొనుగోలు చేసింది. ఈ ఒప్పందంలో వార్నర్ బ్రదర్స్ ఫిల్మ్, టెలివిజన్ స్టూడియోలతో పాటు హెచ్‌బీవో, హెచ్‌బీవో మ్యాక్స్ కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్ చేతికి వెళ్తున్నాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ద్వారా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ కళ్లు చెదిరే డీల్.. ఏకంగా రూ.7.3 లక్షల కోట్లతో వార్నర్ బ్రదర్స్ కంపెనీని సొంతం చేసుకున్న సంస్థ (AFP)
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ కళ్లు చెదిరే డీల్.. ఏకంగా రూ.7.3 లక్షల కోట్లతో వార్నర్ బ్రదర్స్ కంపెనీని సొంతం చేసుకున్న సంస్థ (AFP)

    టుడుమ్ (Tudum) రిపోర్టు ప్రకారం ఈ డీల్ విలువ మొత్తం 82.7 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 7.3 లక్షల కోట్లు). ఇది నగదు, స్టాక్ లావాదేవీల రూపంలో జరుగుతుంది. వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ (WBD) ఒక్కో షేరు విలువను 27.75 డాలర్లుగా నిర్ణయించారు.

    హ్యారీ పాటర్, స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ ఒకే గూటికి..

    ఈ భారీ కొనుగోలుపై నెట్‌ఫ్లిక్స్ కో-సీఈఓ టెడ్ సరండోస్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "ప్రపంచాన్ని అలరించడమే మా లక్ష్యం. వార్నర్ బ్రదర్స్ దగ్గర ఉన్న అద్భుతమైన లైబ్రరీ (కాసాబ్లాంకా, సిటిజన్ కేన్ వంటి క్లాసిక్స్ నుంచి.. హ్యారీ పాటర్, ఫ్రెండ్స్ వంటి మోడ్రన్ హిట్స్ వరకు) మా దగ్గర ఉన్న కల్చర్-డిఫైనింగ్ టైటిల్స్ (స్ట్రేంజర్ థింగ్స్, స్క్విడ్ గేమ్)తో కలవడం వల్ల మేము మా లక్ష్యాన్ని మరింత మెరుగ్గా చేరుకోగలము. మేము ప్రేక్షకులకు వారు కోరుకునే వినోదాన్ని మరింత ఎక్కువగా అందించగలం" అని టెడ్ పేర్కొన్నారు.

    వందేళ్ల చరిత్ర.. కొత్త మలుపు

    వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ డేవిడ్ జాస్లావ్ ఈ డీల్‌పై స్పందిస్తూ.. "ప్రపంచంలోనే రెండు గొప్ప కథలు చెప్పే సంస్థలు ఈ రోజు ఒక్కటయ్యాయి. వందేళ్లకు పైగా వార్నర్ బ్రదర్స్ ప్రేక్షకులను అలరించింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌తో కలవడం ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు రాబోయే తరాలకు కూడా మా కథలను ఆస్వాదిస్తూనే ఉంటారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం" అని తెలిపారు.

    డీల్ ముఖ్యాంశాలు

    ఈ లావాదేవీ వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ ఒక్కో షేరుకు 27.75 డాలర్ల విలువను కట్టింది. కంపెనీ మొత్తం ఈక్విటీ విలువ సుమారు 72.0 బిలియన్ డాలర్లు కాగా.. ఎంటర్‌ప్రైజ్ విలువ సుమారు 82.7 బిలియన్ డాలర్లు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీలోని ప్రతి వాటాదారునికి ఒక్కో షేరుకు 27.75 డాలర్లు లభిస్తుంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్, వార్నర్ బ్రదర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు ఇద్దరూ ఈ లావాదేవీని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. ఈ కలయికతో స్ట్రీమింగ్ రంగంలో నెట్‌ఫ్లిక్స్ గుత్తాధిపత్యం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. హ్యారీ పాటర్, బ్యాట్‌మ్యాన్ వంటి ఐకానిక్ పాత్రలు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్స్‌తో కలిస్తే వచ్చే వినోదం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.

