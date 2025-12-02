Edit Profile
    తెలుగు సినిమా ఏకంగా 30 భాషల్లో.. నేరుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వస్తున్న ఆనంద్ దేవరకొండ మూవీ సరికొత్త రికార్డు

    నేరుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి వస్తున్న ఓ తెలుగు సినిమా ఇప్పుడు ఏకంగా 30 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుండటం విశేషం. ఈ విషయాన్ని ఆ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీయే వెల్లడించాడు. ఎపిక్ మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ లాంచ్ సందర్భంగా అతడు చెప్పిన విషయం ఆసక్తి రేపుతోంది.

    Published on: Dec 02, 2025 5:27 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఆనంద్ దేవరకొండ నటిస్తున్న మూవీ తక్షకుడు. ఈ సినిమా నేరుగా ఓటీటీలోకి వస్తోంది. సుమారు రెండు నెలల కిందట నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ ఈ సినిమాకు సంబంధించి వెల్లడించిన ఓ విషయం ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.

    తెలుగు సినిమా ఏకంగా 30 భాషల్లో.. నేరుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వస్తున్న ఆనంద్ దేవరకొండ మూవీ సరికొత్త రికార్డు

    తక్షకుడు మూవీ 30 భాషల్లో..

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి నేరుగా వస్తున్న సినిమా తక్షకుడు. ఈ సినిమాలో ఆనంద్ దేవరకొండ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నాడు. అయితే ఈ మూవీని థియేటర్లలో కాకుండా నేరుగా ఓటీటీలోకి ఎందుకు తీసుకొస్తున్నామో వెల్లడించాడు ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ. తాను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ఎపిక్ మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ లాంచ్ సందర్భంగా అతడు మాట్లాడాడు.

    ఈ సినిమాను నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఏకంగా 30 భాషల్లో వివిధ దేశాల్లో స్ట్రీమింగ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తోందని, ఎక్కువ మంది ఆడియెన్స్ కు చేర్చేందుకు ఇలా చేశామని చెప్పాడు. కొన్ని సినిమాలు థియేట్రికల్ రిలీజ్ కోసం ఉంటే.. మరికొన్ని ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులకు చేరేందుకు ఓటీటీ బెస్ట్ అని అభిప్రాయపడ్డాడు. తక్షకుడు మూవీని 30 భాషల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే.. అందులో అంతలా ఏముంది? అసలు ఆ సినిమా స్టోరీ ఏంటన్నదానిపై చర్చ మొదలైంది.

    తక్షకుడు ఓటీటీ రిలీజ్

    ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు, నటుడు అయిన ఆనంద్ దేవరకొండ గతంలో మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ తో నేరుగా ఓటీటీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. ఇప్పుడు మరోసారి అతడు నటించిన తక్షకుడు కూడా ఓటీటీలోకే వస్తోంది. ఆ మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ అనే మూవీ తీసిన డైరెక్టర్ వినోద్ అనంతోజుతోనే ఆనంద్ ఈ సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి తక్షకుడు అనే ఓ డిఫరెంట్ టైటిల్ పెట్టారు. ఈ మూవీని త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు చెబుతూ గతంలోనే నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది.

    ఇందులో ఆనంద్ దేవరకొండ గతంలో ఎన్నడూ చూడని విధంగా ఓ ఇంటెన్స్ లుక్ లో కనిపిస్తున్నాడు. చేతిలో ఓ మండుతున్న గన్ ను పట్టుకొని కనిపించాడు. వేటగాని చరిత్రలో జింక పిల్లలే నేరస్థులు అనే క్యాప్షన్ ఈ పోస్టర్ పై చూడొచ్చు. ఈ మూవీ టైటిల్, పోస్టర్, స్టోరీ అన్నీ డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఇదో రివేంజ్ డ్రామాగా చెబుతున్నారు. త్వరలోనే నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి ఈ సినిమా రానుంది. ఆనంద్, వినోద్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ మూవీ ఇప్పటికే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

