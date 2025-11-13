Edit Profile
    అందరి ముందే కాబోయే భార్య రష్మిక చేతిపై ముద్దు పెట్టిన విజయ్ దేవరకొండ.. సిగ్గు పడ్డ నేషనల్ క్రష్.. వీడియో వైరల్

    హైదరాబాద్‌లో జరిగిన తన కాబోయే భార్య రష్మిక మందన్న కొత్త సినిమా 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' సక్సెస్ ఈవెంట్‌కు విజయ్ దేవరకొండ హాజరయ్యాడు. ఈ ఈవెంట్ సందర్భంగా రష్మిక చేతిపై ముద్దు పెట్టాడు విజయ్. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. 

    Published on: Nov 13, 2025 5:30 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    టాలీవుడ్ లో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారిన జంట.. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న. ఈ జోడీ ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. త్వరలో పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారు ఈ లవ్ బర్డ్స్. అయితే తమ రిలేషన్‌షిప్ గురించి మాత్రం చాలా గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో వీరి నిశ్చితార్థం ప్రైవేట్‌గా జరిగినప్పటికీ, ఆ విషయాన్ని బయటపెట్టలేదు. అయితే ఎట్టకేలకు వీళ్ల లవ్ ను పబ్లిక్ గా బయటపెట్టారు.

    రష్మిక చేతికి ముద్దు పెడుతున్న విజయ్ దేవరకొండ
    రష్మిక చేతికి ముద్దు పెడుతున్న విజయ్ దేవరకొండ

    రష్మికకు విజయ్ ముద్దు

    హైదరాబాద్‌లో జరిగిన రష్మిక మందన్న కొత్త సినిమా 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' సక్సెస్ ఈవెంట్‌లో వీరిద్దరి ప్రేమకు సంబంధించిన ఓ దృశ్యం అభిమానుల కంటపడింది. తన కాబోయే భార్య రష్మిక మందన్న కోసం విజయ్ దేవరకొండ 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' ఈవెంట్‌కు వచ్చాడు. ఈ సందర్భంగా రష్మిక చేతిని పట్టుకుని విజయ్ ముద్దు పెట్టాడు.

    కెమెరాలో

    బహిరంగంగా వారి ప్రేమను ఇలా ప్రదర్శించడం ఇదే మొదటిసారి. విజయ్ ప్రేమగా చూస్తూ ముద్దు పెట్టడంతో రష్మిక సిగ్గుతో ముఖం దాచుకోలేకపోయింది. చుట్టూ ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్లు, అభిమానుల కెమెరా ఫ్లాష్‌లు మెరవగా ఆ అద్భుతమైన సినిమాటిక్ క్షణం కెమెరాలకు చిక్కింది.

    సోషల్ మీడియాలో వైరల్

    రష్మిక చేతిపై విజయ్ ముద్దుపెట్టిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో అభిమానులు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతున్నారు. "అతని నిజ జీవిత #గర్ల్‌ఫ్రెండ్" అని ఒక అభిమాని కామెంట్ చేయగా, "అబ్బా, ఫైనల్లీ!" అని మరొకరు రాశారు. "అయ్యో కొండన్నా" అని ఇంకొక అభిమాని రాయగా.. చాలా మంది హార్ట్, హార్ట్ ఐస్ ఎమోజీలతో కామెంట్లు పెట్టారు. ఆ క్షణం చాలా చిన్నదే అయినా, ఈవెంట్‌లో ఉన్న అభిమానులు అది చూసిన వెంటనే గట్టిగా అరుస్తూ కేరింతలు కొట్టారు.

    రష్మిక, విజయ్ పెళ్లి

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి త్వరలోనే జరగబోతోంది. వివాహ వేదిక కోసం రష్మిక ఇటీవల ఉదయ్ పూర్ వెళ్లి చూసి వచ్చిందనే వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ఇప్పుడేమో ఈ కిస్ తో త్వరలోనే వారు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనడానికి ఇదే ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ అని భావిస్తున్నారు.

    లవ్ స్టోరీ

    2018లో వచ్చిన 'గీత గోవిందం', 2019లో వచ్చిన 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమాలలో నటించినప్పటి నుంచి విజయ్, రష్మిక అభిమానుల ఫేవరెట్ జంటగా మారిపోయారు. 2018లో రష్మిక కన్నడ నటుడు రక్షిత్ శెట్టితో తన నిశ్చితార్థాన్ని అభిప్రాయ భేదాల కారణంగా రద్దు చేసుకుంది.

    ఇన్నేళ్లలో విజయ్ పేరు ఇతరులతో ముడిపడి ఉన్నా, రష్మిక మాత్రం తాము మంచి స్నేహితులమని చెబుతూ వచ్చింది. వీరి స్నేహం ఎప్పుడు ప్రేమగా మారిందో తెలియదు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో విజయ్, రష్మికల నిశ్చితార్థం జరిగిందని విజయ్ టీమ్ హిందూస్థాన్ టైమ్స్ కు ధృవీకరించింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఈ జంట పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని కూడా వారు ధృవీకరించారు.

