Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నాకు అందుకే షోస్‌కి వెళ్లాలంటే భయం.. నేను ఒకటి చెబితే ఇంకోలా అర్థం చేసుకుంటారు: రష్మిక మందన్న కామెంట్స్

    రష్మిక మందన్న తాను షోలకు, ఇంటర్వ్యూలకు ఎందుకు వెళ్లనో చెప్పింది. వాటిలో తాను చెప్పేది ఒకటి.. అందరూ అర్థం చేసుకునేది మరొకటని ఆమె ట్వీట్ చేసింది. ఈ మధ్యే ఆమె జగపతి బాబు షోకి వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే.

    Published on: Nov 12, 2025 7:40 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రష్మిక మందన్న ఈమధ్య ఒక టెలివిజన్ టాక్ షోలో పీరియడ్స్‌కు సంబంధించి చేసిన కామెంట్స్ పెద్ద వివాదానికి దారితీశాయి. పురుషులు కూడా ఆ బాధను అనుభవించాలని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దీనిపై ఆమె తాజాగా స్పందిస్తూ.. షోలకు వెళ్లడానికి తనకు భయం వేస్తుందని వ్యాఖ్యానించింది.

    నాకు అందుకే షోస్‌కి వెళ్లాలంటే భయం.. నేను ఒకటి చెబితే ఇంకోలా అర్థం చేసుకుంటారు: రష్మిక మందన్న కామెంట్స్
    నాకు అందుకే షోస్‌కి వెళ్లాలంటే భయం.. నేను ఒకటి చెబితే ఇంకోలా అర్థం చేసుకుంటారు: రష్మిక మందన్న కామెంట్స్

    "పీరియడ్స్ బాధ అనుభవించాలని అన్నాను, కానీ..."

    నటుడు జగపతి బాబు హోస్ట్ చేస్తున్న జీ5 టాక్ షో ‘జయమ్ము నిశ్చయమ్ము రా’లో రష్మిక మందన్న మాట్లాడింది. మహిళలు ప్రతి నెలా అనుభవించే పీరియడ్స్ నొప్పిని పురుషులు కూడా అనుభవించాలని ఆమె కామెంట్ చేసింది. ఈ కామెంట్ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారం సృష్టించింది. పురుషులు కూడా సమాజంలో పడే కష్టాల గురించి పోల్చుతూ నెటిజన్లు రష్మికను విమర్శించారు. ఈ విమర్శల నేపథ్యంలో.. తాను షోలకు వెళ్లడానికి భయపడుతున్నానని నటి సోషల్ మీడియాలో తెలిపింది.

    షోలకు వెళ్లాలంటే భయం వేస్తోంది: రష్మిక

    తన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో.. రష్మికకు మద్దతిచ్చే ఒక అభిమాని ఆమె క్లిప్‌ను ఎక్స్ లో షేర్ చేసి.. ఆమె చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని వివరించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ పోస్ట్‌కు రష్మిక స్పందిస్తూ.. తన మాటలను చాలా తరచుగా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పింది.

    "దీని గురించి ఎవరూ మాట్లాడరు.. షోలు, ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లడానికి నాకు భయం వేయడానికి ఇదే కారణం. నేను ఒక ఉద్దేశంతో ఏదైనా చెబితే, అది పూర్తిగా వేరే విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు.." అని రష్మిక ట్వీట్ చేసింది. అనేక మంది అభిమానులు ఆమెకు మద్దతుగా కామెంట్ చేశారు. ఆమె కామెంట్స్ ను సందర్భానుసారంగా అర్థం చేసుకోవాలని అన్నారు.

    పీరియడ్స్ గురించి రష్మిక ఏమన్నదంటే?

    ఈ షోలో జగపతి బాబు పురుషులు కూడా పీరియడ్స్‌ను అనుభవించాలని ఆమె నిజంగా నమ్ముతున్నారా అని అడిగాడు. రష్మిక దాన్ని అంగీకరిస్తూ ఇలా అన్నది. “అవును. ఆ నొప్పి, బాధ తెలియడానికి వారు కనీసం ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్‌ను అనుభవించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. హార్మోన్ల అసమతుల్యత కారణంగా, మాకు అర్థం కాని భావోద్వేగాలు కలుగుతాయి. ఆ ఒత్తిడిని పురుషులపై చూపించలేము. ఎందుకంటే మీరు ఎంత వివరించినా వారికి ఆ అది అర్థం కాదు. అందుకే పురుషులకు ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ వస్తే, పీరియడ్ నొప్పి ఎలా ఉంటుందో వారు అర్థం చేసుకుంటారు”

    తన సొంత అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ రష్మిక ఇలా చెప్పింది. “నాకు భయంకరమైన పీరియడ్ నొప్పి వస్తుంది. దానితో నేను ఒక్కసారి స్పృహ తప్పి పడిపోయాను కూడా. నేను అనేక పరీక్షలు చేయించుకున్నాను. వైద్యులను సంప్రదించాను. కానీ అది ఎందుకు జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు.

    ప్రతి నెలా నేను దేవుడా.. నన్ను ఎందుకు ఇంతలా హింసిస్తున్నావు అని అనుకుంటాను. ఎవరైనా దాన్ని అనుభవించినప్పుడే అర్థం చేసుకోగలరని నేను భావిస్తున్నాను. అందుకే పురుషులకు కనీసం ఒక్కసారైనా పీరియడ్స్ రావాలని నేను అనుకుంటున్నాను” అని రష్మిక అన్నది.

    News/Entertainment/నాకు అందుకే షోస్‌కి వెళ్లాలంటే భయం.. నేను ఒకటి చెబితే ఇంకోలా అర్థం చేసుకుంటారు: రష్మిక మందన్న కామెంట్స్
    News/Entertainment/నాకు అందుకే షోస్‌కి వెళ్లాలంటే భయం.. నేను ఒకటి చెబితే ఇంకోలా అర్థం చేసుకుంటారు: రష్మిక మందన్న కామెంట్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes