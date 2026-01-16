తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ హిందీలో చేసిన మూవీ తేరే ఇష్క్ మే. గతేడాది నవంబర్ 28న థియేటర్లలో రిలీజై బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. కృతి సనన్ హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ కు సిద్ధమైంది. జనవరి 23 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ మూవీని స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది.
తేరే ఇష్క్ మే ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
బాలీవుడ డైరెక్టర్ ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ డైరెక్ట్ చేసిన తేరే ఇష్క్ మే (Tere Ishq Mein) సుమారు రెండున్నర నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. గతేడాది నవంబర్ 28న థియేటర్లలోకి రాగా.. జనవరి 23 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆ ప్లాట్ఫామ్ లోకి వెళ్లి మూవీని సెర్చ్ చేయగా.. ఆ డేట్ చూపిస్తోంది. ఈ సినిమా తెలుగులో అమర కావ్యంగా వచ్చింది. ఈ వెర్షన్ కూడా అదే రోజు నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది.
తేరే ఇష్క్ మే మూవీ విశేషాలు
ధనుష్, కృతి సనన్ జంటగా నటించిన తేరే ఇష్క్ మే మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డు వసూళ్లు సాధించింది. రూ.95 కోట్లతో తెరకెక్కగా.. రూ.150 కోట్ల వరకు వసూలు చేసింది. ధురంధర్ మూవీ సునామీని తట్టుకొని మరీ ఈ సినిమా వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. వీటిలో హిందీ వెర్షన్ నుంచే చాలా వరకు వసూళ్లు వచ్చాయి. తెలుగు, తమిళ వెర్షన్లలో పెద్దగా సక్సెస్ కాలేదు.
తన ప్రవర్తన కారణంగా సస్పెండైన ఓ ఎయిర్ఫోర్స్ పైలట్, అతన్ని చక్కదిద్దడానికి ప్రయత్నించే ఓ సైకాలజిస్ట్ స్టూడెంట్ లవ్ స్టోరీయే ఈ తేరే ఇష్క్ మే మూవీ. ఈ సినిమాలో ధనుష్ నటనకు మంచి మార్కులు పడినా.. ఓవరాల్ గా సినిమాకు అంతగా పాజిటివ్ రివ్యూలు రాలేదు. అయితే ఐఎండీబీలో మాత్రం 7.5 రేటింగ్ నమోదైంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి సక్సెస్ సాధించిన ఈ సినిమా జనవరి 23 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో మిస్ అయితే ఈ మూవీని ఓటీటీలో చూసేయండి.