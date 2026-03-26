Netflix Movie: కంజూస్ మొగుడు.. రూ.5 వేల టోస్టర్.. నెట్ఫ్లిక్స్లోకి నేరుగా వస్తున్న సూపర్ ఫన్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ ఆరోజే
Netflix Movie: నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి ఓ సూపర్ ఫన్ మూవీ వస్తోంది. ఈ సినిమా పేరు టోస్టర్. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 15 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నట్లు చెబుతూ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓ ఫన్నీ డేట్ అనౌన్స్మెంట్ వీడియోను రిలీజ్ చేసింది.
పెళ్లిళ్లకు వెళ్లినప్పుడు సరదాగా బహుమతులు ఇచ్చి రావడం మనందరికీ అలవాటే. కానీ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పెళ్లి కాస్తా ఆగిపోతే.. ఆ ఇచ్చిన బహుమతిని ఎలాగైనా వెనక్కి తెచ్చుకోవాలని ఎవరైనా పట్టుబడితే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికే చాలా క్రేజీగా ఉంది కదా. సరిగ్గా ఇదే కాన్సెప్ట్తో నెట్ఫ్లిక్స్ మన ముందుకు 'టోస్టర్' అనే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డార్క్ కామెడీ సినిమాను తీసుకురాబోతోంది. ఏప్రిల్ 15, 2026న స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న ఈ సినిమాలో.. మనం రోజూ ఇంట్లో వాడే ఒక చిన్న వస్తువు చుట్టూ ఎలాంటి ఊహించని సంఘటనలు జరిగాయన్నది చాలా ఫన్నీగా చూపించబోతున్నారు.
టోస్టర్ సినిమా ఓటీటీ వివరాలు ఇవే
సినిమా పేరు: టోస్టర్
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: నెట్ఫ్లిక్స్
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: ఏప్రిల్ 15, 2026
దర్శకుడు: వివేక్ దాస్ చౌదరి
నటీనటులు: రాజ్కుమార్ రావ్, సాన్యా మల్హోత్రా, అర్చన పూరన్ సింగ్, అభిషేక్ బెనర్జీ, ఫరా ఖాన్, సీమా పహ్వా తదితరులు.
టోస్టర్.. అసలు ఈ మహా కంజూస్ కథేంటి?
ఈ టోస్టర్ సినిమాలో రమాకాంత్ అనే ఒక మహా పిసినారి (కంజూస్) క్యారెక్టర్లో రాజ్కుమార్ రావ్ నటిస్తున్నాడు. ఈ పిసినారితనం అనేది కేవలం అతని క్యారెక్టర్లో ఒక చిన్న లక్షణం మాత్రమే కాదు, అతని జీవితాన్ని నడిపించే మెయిన్ ఫోర్స్. ఒక పెళ్లికి వెళ్లిన రమాకాంత్, సాన్యా మల్హోత్రాలు కొత్త జంటకు రూ.5 వేలు విలువ చేసే ఒక టోస్టర్ బహుమతిగా ఇస్తారు.
అయితే ఆ పెళ్లి ఆగిపోవడంతో తను ఇచ్చిన టోస్టర్ను ఎలాగైనా తిరిగి లాక్కోవాలని రమాకాంత్ పడే ఆరాటం అంతా ఇంతా కాదు. ఆ చిన్న వస్తువు కోసం అతను చేసే ప్రయత్నాలు చివరికి ఊహించని మర్డర్ మిస్టరీలు, ప్రమాదాలు, దాగి ఉన్న రహస్యాలు బయటపడే స్థాయికి వెళ్తాయి.
ప్రోమో వీడియోలో రాజ్కుమార్ రావ్ మ్యాజిక్..
మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ వీడియోలో రాజ్కుమార్ రావ్ తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో అదరగొట్టాడు. కెమెరా వంక చూస్తూ.. బాబోయ్ నాకు ఈ పెద్ద పెద్ద మోనోలాగ్స్ (పొడవైన డైలాగులు) చెప్పి చెప్పి బాగా విసుగొచ్చేసింది అని అంటాడు.
అంతేకాదు తాను మోనోలాగ్స్ చెప్పనని మొండికేస్తూనే సినిమా పేరు, నటీనటులు, ఏప్రిల్ 15న నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అనే డీటెయిల్స్ అన్నీ ఆడియన్స్కు చెప్పేస్తాడు. ఇందులో తన క్యారెక్టర్ పేరు ఆర్కే.. అంటే రాజ్కుమార్ కాదు, రమాకాంత్ అని చాలా ఫన్నీగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు.
నిర్మాతగా మారుతున్న నటి పత్రలేఖ..
ఈ ప్రాజెక్టుకు ఇంకో స్పెషాలిటీ కూడా ఉంది. రాజ్కుమార్ రావ్ భార్య, నటి పత్రలేఖ ఈ సినిమాతోనే నిర్మాతగా మారుతోంది. కంపా ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఆమె ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. కథలో ఉన్న ఆ ఊహించని కామెడీ తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని, అందుకే ఈ సినిమాతో నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెడుతున్నానని ఆమె సంతోషంగా చెప్పింది.
లూడో, హిట్ ద ఫస్ట్ కేస్ లాంటి సినిమాల తర్వాత రాజ్కుమార్, సాన్యా మల్హోత్రా మళ్లీ ఈ సినిమా కోసం జతకట్టారు. వివేక్ దాస్ చౌదరి డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమాలో అర్చన పూరన్ సింగ్, ఫరా ఖాన్ లాంటి సీనియర్లు తమదైన టైమింగ్తో నవ్వించబోతున్నారు. స్త్రీ సినిమాలో రాజ్కుమార్తో కలిసి అదరగొట్టిన అభిషేక్ బెనర్జీ కూడా ఇందులో ఒక స్పెషల్ క్యామియో చేస్తున్నాడు. మొత్తానికి ఏప్రిల్ 15న నెట్ఫ్లిక్స్లోకి రాబోతున్న ఈ డార్క్ కామెడీ మర్డర్ మిస్టరీ కచ్చితంగా ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.