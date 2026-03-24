    Raakaasa: ముందుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ కోసం కథ అనుకున్నాం, అందులోనే తేడా ఉంటుంది.. రాకాస డైరెక్టర్ మానస శర్మ కామెంట్స్

    Director Manasa Sharma On Raakaasa Movie And Netflix OTT: సంగీత్ శోభన్ సోలో హీరోగా వస్తున్న తెలుగు సినిమా రాకాస. హారర్ కామెడీ ఫాంటసీ సినిమాగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీకి ఓటీటీ డైరెక్టర్ మానస శర్మ దర్శకత్వం వహించారు. కొణిదెల నిహారిక నిర్మాతగా చేసిన రాకాస విశేషాలను మానస శర్మ పంచుకున్నారు.

    Mar 24, 2026, 19:56:21 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    మ్యాడ్ ఫేమ్ సంగీత్ శోభన్ సోలో హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ తెలుగు సినిమా రాకాస. హారర్ కామెడీ ఫాంటసీ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఓటీటీ సిరీస్ డైరెక్టర్ మానస శర్మ దర్శకత్వం వహించారు. రాకాసలో సంగీత్ శోభన్‌కు జోడీగా హీరోయిన్ నయన్ సారిక నటించింది.

    ముందుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ కోసం కథ అనుకున్నాం, అందులోనే తేడా ఉంటుంది.. రాకాస డైరెక్టర్ మానస శర్మ కామెంట్స్
    ముందుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ కోసం కథ అనుకున్నాం, అందులోనే తేడా ఉంటుంది.. రాకాస డైరెక్టర్ మానస శర్మ కామెంట్స్

    మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల

    పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల, ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్ నిర్మాతలగా నిర్మించిన రాకాస సినిమా ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా రాకాస సినీ ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను డైరెక్టర్ మానస శర్మ పంచుకున్నారు.

    మీ నేపథ్యం గురించి చెప్పండి?

    మానస శర్మ : మాది శ్రీకాకుళం. నేను మొదటగా యూట్యూబ్‌లో ‘మ్యాడ్ హౌస్’ చేశాను. ఆ తరువాత ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ ‘ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ’కి క్రియేటర్, రైటర్‌గా పని చేశాను. ఆ తరువాత మరో ‘బెంచ్ లైఫ్’ అనే ఓటీటీ సిరీస్‌ని చేశాను. ఇది నాకు నాలుగో ప్రాజెక్ట్. ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్‌లతో తీసిన ‘రాకాస’ చాలా కొత్తగా ఉండబోతుంది.

    ‘రాకాస’లో ప్రధాన అంశం ఏంటి?

    మానస శర్మ : ‘రాకాస’ని ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్, కామెడీ జోనర్‌లో తీశాం. ఇప్పటికే అందరూ మా టీజర్‌ని చూసి ఉంటారు. త్వరలోనే రాకాస ట్రైలర్ రానుంది. అప్పుడు మా సినిమా గురించి ఇంకా చాలా క్లియర్‌గా తెలుస్తుంది. కామెడీని ప్రధాన అంశంగా, కొద్దిగా హారర్ ఎలిమెంట్స్‌తో పూర్తి ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్‌గా ఈ మూవీని తీశాం.

    సంగీత్ శోభన్ ఈ కథలోకి ఎలా వచ్చారు?

    మానస శర్మ : ‘రాకాస’ కథని ముందుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ సిరీస్ కోసం చెప్పాను. ఆ టైంలోనే ఈ కథను సంగీత్ విన్నారు. ఆయనకి కూడా కథ చాలా నచ్చింది. అలా ఈ ప్రాజెక్ట్‌లోకి సంగీత్ వచ్చారు. సంగీత్ అద్భుతమైన నటుడు. మంచి వ్యక్తి. అతని కామెడీ టైమింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.

    ‘రాకాస’ చిత్రీకరణలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి?

    మానస శర్మ : ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్‌కి, సినిమాకి ఒకే రకమైన ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. మేకింగ్ ఒకేలా ఉంటుంది.. కానీ, రైటింగ్‌లోనే తేడా ఉంటుంది. షూటింగ్ పరంగా, చిత్రీకరణ సమయంలో ఎలాంటి తేడాలుండవు. ఈ సినిమా అవుట్ పుట్ నిహారిక గారికి నచ్చాలని నేను మరింత బాధ్యతగా పని చేశాను. ఈ కథని పదిహేను నిమిషాలు నెరేట్ చేసిన తరువాత నిహారిక గారికి చాలా కాన్పిడెంట్ వచ్చేసి ఓకే చెప్పారు.

    News/Entertainment/Raakaasa: ముందుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ కోసం కథ అనుకున్నాం, అందులోనే తేడా ఉంటుంది.. రాకాస డైరెక్టర్ మానస శర్మ కామెంట్స్
    News/Entertainment/Raakaasa: ముందుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ కోసం కథ అనుకున్నాం, అందులోనే తేడా ఉంటుంది.. రాకాస డైరెక్టర్ మానస శర్మ కామెంట్స్
