Raakaasa Rapapa Rapappa Song Release: సంగీత్ శోభన్ సోలో హీరోగా నటించిన ఫాంటసీ హారర్ కామెడీ మూవీ రాకాస నుంచి తాజాగా రపప్పా.. రపప్పా సాంగ్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రెండీ పదాలతో ఆకట్టుకునే మ్యూజిక్తో ఈ పాట సాగింది. ముఖ్యంగా రామ్ మిర్యాల గాత్రం పాటకు హైలెట్గా నిలిచింది.
టాలీవుడ్లోకి హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మెగా డాటర్ నిహరిక కొణిదెల ఇప్పుడు నిర్మాతగా మారి కాన్సెప్ట్ సినిమాలను రూపొందిస్తోంది. ఇదివరకు కమిటీ కుర్రోళ్లు సినిమాతో నిర్మాతగా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమాతో అవార్డులు కూడా అందుకున్నారు.
జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో
కమిటీ కుర్రోళ్లు సినిమా తర్వాత నిహారిక కొణిదెల ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ నుంచి వస్తున్న మరో తెలుగు సినిమా రాకాస. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో నిర్మాత ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్తో కలిసి ఈ ‘రాకాస’ మూవీని నిర్మించారు నిహారిక కొణిదెల.
ఫాంటసీ హారర్ కామెడీగా
ఓటీటీ సిరీస్తో డైరెక్టర్గా మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న మానస శర్మ రాకాస సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఫాంటసీ హారర్ కామెడీగా తెరకెక్కిన రాకాస సినిమాలో సంగీత్ శోభన్ హీరోగా నయన్ సారిక హీరోయిన్గా నటించారు. రాకాసా సినిమా ఏప్రిల్ 3న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కానుంది.
రాకాస మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్
ఈ క్రమంలో రిలీజ్ చేసిన ‘రాకాస’ గ్లింప్స్, టీజర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇంత వరకు చేసిన ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలు ఆడియెన్స్ని అలరించాయి. ఇక ఈ టీమ్ మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్ని స్టార్ట్ చేసింది. తాజాగా రాకాస నుంచి ‘రపప్పా.. రపప్పా’ పాటను విడుదల చేశారు.
హీరోయిన్ పట్ల హీరోకి ప్రేమ
హీరోయిన్ పట్ల హీరోకి ఉన్న ప్రేమ, తనకి బదులుగా వేరే వాడ్ని పెళ్లి చేసుకుంటోన్న తరుణంలో హీరోయిన్ గురించి హీరో చెప్పడం, తన బాధను వివరించడం ఈ పాటలో కనిపిస్తోంది. ఆ బాధని కూడా ట్రెండీ పదాలతో, చాలా ఫన్నీగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.
స్పెషల్గా రామ్ మిర్యాల గాత్రం
అనుదీప్ దేవ్ అందించిన బాణీ, రఘురాం సాహిత్యం, రామ్ మిర్యాల గాత్రం ఈ పాటను మరింత స్పెషల్గా మార్చేశాయి. ప్రస్తుతం ఈ పాట మ్యూజికల్ లవర్స్ని ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. ఈ చిత్రానికి రాజు ఎదురోలు సినిమాటోగ్రఫర్గా, ఎడిటర్గా అన్వర్ అలీ పని చేశారు.
ఓవర్సీస్లో రిలీజ్
రాకాస మూవీ ఆడియో హక్కుల్ని సరిగమ సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమాని ఓవర్సీస్లో అథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్, కెనడాలో ప్రత్యంగిరా సినిమాస్ భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయనున్నారు.
రాకాస నటీనటులు
ఇక రాకాస సినిమాలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారికతోపాటు వెన్నెల కిషోర్, బ్రహ్మాజీ, తనికెళ్ల భరణి, ఆశిష్ విద్యార్థి, గెటప్ శ్రీను, సుక్విందర్ సింగ్, అన్నపూర్ణ, అమన్, అనూప్ సింగ్ ఠాకూర్, రమణ భార్గవ్, వాసు ఇంటూరి, రోహిణి (బజర్దస్త్), రోహన్ (నైంటీస్) తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.