OTT Crime Thriller: నెట్ఫ్లిక్స్లో రచ్చ లేపుతున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. బీహార్ షెల్టర్ హోమ్ దారుణాలు.. మస్ట్ వాచ్
OTT Crime Thriller: నిజ జీవిత క్రైమ్ ఆధారంగా రూపొంది, ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో 7.2 ఐఎండీబీ రేటింగ్తో సంచలనం సృష్టిస్తున్న హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘భక్షక్’ (Bhakshak). భూమి పెడ్నేకర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా స్టోరీ ఏంటి? ఎందుకు చూడాలో తెలుసుకోండి.
OTT Crime Thriller: ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కామెడీ, యాక్షన్, హారర్ సినిమాల కంటే సమాజంలో జరిగిన దారుణాలను కళ్లకు కట్టే రియలిస్టిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లకు ప్రత్యేక అభిమానులు ఉంటారు. అలాంటి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కావాలనుకుంటే నెట్ఫ్లిక్స్ లోని భక్షక్ మూవీ చూడండి. ఓ దారుణమైన క్రైమ్, ఆ లోతుల్లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించే ఓ జర్నలిస్ట్ చుట్టూ తిరిగే ఈ సినిమా నేరుగా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచే సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.
ఈ సినిమాకు దర్శకుడు పుల్కిత్ దర్శకత్వం వహించగా, వర్సటైల్ నటి భూమి పెడ్నేకర్, సీనియర్ నటుడు సంజయ్ మిశ్రా ప్రధాన పాత్రల్లో అద్భుతంగా నటించారు.
బీహార్ ముజఫర్పూర్ షెల్టర్ హోమ్ ఘటన ఆధారంగా..
ఈ భక్షక్ సినిమా కథ బీహార్ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంది. 2018లో బీహార్లోని ముజఫర్పూర్ (Muzaffarpur Shelter Home Case) గర్ల్స్ షెల్టర్ హోమ్లో అనాథ, మైనర్ బాలికలపై జరిగిన దారుణమైన శారీరక, లైంగిక వేధింపుల ఉదంతం దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ దారుణమైన సంఘటననే దర్శకుడు పుల్కిత్ వెండితెరపై 'భక్షక్' పేరుతో ఆవిష్కరించారు. సినిమాలో ముజఫర్పూర్ స్థానంలో 'మునవ్వర్పూర్' అనే ఊరి పేరును ఉపయోగించారు.
కథేంటి? ఒక జర్నలిస్ట్.. ఒక కొండంత వ్యవస్థతో పోరాటం
'కోషిష్ న్యూస్' అనే ఒక చిన్న స్థానిక ఛానెల్లో పనిచేసే ధైర్యవంతురాలైన జర్నలిస్ట్ వైశాలి సింగ్ (భూమి పెడ్నేకర్), ఆమె కెమెరామెన్ భాస్కర్ సిన్హా (సంజయ్ మిశ్రా) చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
మునవ్వర్పూర్ లోని స్థానిక బాలికల సంరక్షణాలయంలో మైనర్ బాలికలపై నిత్యం దారుణమైన లైంగిక వేధింపులు, చిత్రహింసలు జరుగుతున్నాయనే విషయం వైశాలి దృష్టికి వస్తుంది. ఆ షెల్టర్ హోమ్ను బన్సీ సాహు అనే రాజకీయంగా ఎంతో ప్రాబల్యం ఉన్న వ్యక్తి నడుపుతుంటాడు. తన రౌడీయిజం, డబ్బు, ప్రభుత్వ అధికారులతో ఉన్న పరిచయాలతో ఆ అకృత్యాలపై ఎవరూ మాట్లాడకుండా తొక్కిపెడుతుంటాడు.
సొంత కుటుంబం నుంచి వచ్చే ఇబ్బందులు, మరోవైపు ప్రాణాలు తీస్తామన్న బెదిరింపులు ఎదురవుతున్నా వైశాలి వెనక్కి తగ్గదు. ఆ షెల్టర్ హోమ్లో పనిచేసే వంట మనిషి సుధ ఇచ్చే ఆధారాలు, ఒక నిజాయితీగల పోలీస్ అధికారి (జస్మీత్ గౌర్) సహాయంతో ఆ రాక్షసుల అసలు స్వరూపాన్ని సమాజం ముందు ఎలా ఉంచింది? అనాథ బాలికలను ఎలా కాపాడిందనేదే ఈ సినిమా కథ.
భూమి పెడ్నేకర్ పవర్ఫుల్ యాక్టింగ్
'భక్షక్' సినిమాకు ప్రధానమైన ప్లస్ పాయింట్ భూమి పెడ్నేకర్ నటన. ఎక్కడా మాస్ బిల్డప్లు లేకుండా, భయపడుతూనే సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉన్న ఒక సాదాసీదా మహిళా జర్నలిస్ట్గా ఆమె జీవించారు. క్లైమాక్స్ ముందు మీడియా వ్యవస్థను, ఇలాంటి వాటిని చూస్తూ సైలెంట్ గా ఉన్న సమాజాన్ని ప్రశ్నిస్తూ భూమి చెప్పే డైలాగ్లు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తాయి. అలాగే కెమెరామెన్గా సంజయ్ మిశ్రా పండించిన భయం, సహజమైన నటన సినిమాకు మరింత బలాన్నిచ్చాయి.
సినిమా చూస్తున్నంత సేపు కొన్ని సీన్లు మిమ్మల్ని తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతికి, ఆగ్రహానికి గురిచేస్తాయి. నిజమైన నేరాలను ఎత్తిచూపుతూ తెరకెక్కించిన ఈ సీట్-ఎడ్జ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను మిస్ కాకుండా నెట్ఫ్లిక్స్లో మీ వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More