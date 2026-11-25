హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Netflix Horror Thrillers: నెట్ఫ్లిక్స్లోని టాప్ 16 హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే.. ఒంటరిగా చూడగలరా?
Netflix Horror Thrillers: హారర్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జానర్లను ఇష్టపడే ఓటీటీ ప్రేక్షకుల కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా 16 అత్యుత్తమ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఇందులో హాలీవుడ్ కల్ట్ ఫ్రాంచైజీలతో పాటు కొరియన్, స్పానిష్, తైవానీస్, బాలీవుడ్ కంటెంట్ ఉన్నాయి.
Netflix Horror Thrillers: చీకటి గదిలో ఒంటరిగా కూర్చుని హారర్ సినిమాలు చూడటంలో ఉండే కిక్కే వేరు. ప్రేక్షకుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించే హారర్, సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ కంటెంట్కు ఓటీటీ వేదికలపై ఎప్పుడూ భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో హారర్ ప్రియుల కోసం ప్రముఖ స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో 16 అత్యుత్తమ హారర్, థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల ప్రత్యేక వాచ్లిస్ట్ను విడుదల చేసింది.
హాలీవుడ్, కొరియన్, స్పానిష్, తైవానీస్, బాలీవుడ్ భాషల్లో అత్యధిక ఐఎండీబీ (IMDb) రేటింగ్స్ సాధించిన ఆ 16 భయానక చిత్రాల జాబితాను ఇప్పుడు చూద్దాం.
హాలీవుడ్ కల్ట్ హారర్ ఫ్రాంచైజీలు, కొత్త రిలీజెస్
1. ఇట్ (IT – 2017) | IMDb రేటింగ్: 7.3: చిన్నపిల్లలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వేటాడే 'పెన్నీవైజ్' అనే భయంకరమైన జోకర్ చుట్టూ సాగే సూపర్ నేచురల్ హారర్ చిత్రమిది.
2. ది కంజూరింగ్ (The Conjuring – 2013) | IMDb రేటింగ్: 7.5: ఒక పాత ఫామ్హౌస్లోకి కొత్తగా అడుగుపెట్టిన పెరాన్ కుటుంబాన్ని అక్కడి దుష్టశక్తులు ఎలా వేధించాయనే నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందింది.
3. ఫైనల్ డెస్టినేషన్ 6: బ్లడ్లైన్స్ (Final Destination: Bloodlines – 2025) | IMDb రేటింగ్: 6.7: మృత్యువు నుంచి తప్పించుకోవడం అసాధ్యమని నిరూపించే ఈ ప్రముఖ ఫ్రాంచైజీలో ఆరో భాగంగా వచ్చిన ఈ చిత్రం, గత ఐదు భాగాలకు ప్రీక్వెల్గా ఉత్కంఠ రేపుతుంది.
4. ది నన్ (The Nun – 2018) | IMDb రేటింగ్: 5.4: 1952 నాటి రొమేనియాలోని కార్టా మఠంలో జరిగే వింత, భయానక సంఘటనలు, 'వలాక్' అనే దెయ్యం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది.
5. లైట్స్ అవుట్ (Lights Out – 2016) | IMDb రేటింగ్: 6.3: లైట్లు ఆపేసిన ప్రతిసారీ చీకట్లో ప్రత్యక్షమయ్యే ఒక వింత ఆకారం ఒక కుటుంబాన్ని ఎలా భయపెట్టిందనేది ఇందులో ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా చూపించారు.
6. ఈవిల్ డెడ్ బర్న్ (Evil Dead Burn – 2026) | IMDb రేటింగ్: 6.2: ప్రఖ్యాత 'ఈవిల్ డెడ్' హారర్ ఫ్రాంచైజీలో ఆరో చిత్రంగా 2026లో విడుదలైన ఈ అమెరికన్ హారర్ మూవీ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త భయాన్ని పరిచయం చేస్తోంది.
7. ఎ క్వైట్ ప్లేస్ (A Quiet Place – 2018) | IMDb రేటింగ్: 7.5: చిన్న శబ్దం వినిపించినా దాడి చేసి చంపే వింత గ్రహాంతర జీవుల మధ్య, ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా బతకడానికి ఒక కుటుంబం చేసే పోరాటమే ఈ సైన్స్-ఫిక్షన్ హారర్ చిత్రం.
వణుకు పుట్టించే వెబ్ సిరీస్లు
8. ది హాంటింగ్ ఆఫ్ హిల్ హౌస్ (The Haunting of Hill House – 2018) | IMDb రేటింగ్: 8.5: 10 ఎపిసోడ్లతో సాగే ఈ అమెరికన్ హారర్ సిరీస్కు అత్యధిక రేటింగ్ ఉంది. ఒక దెయ్యాల భవంతిలో పెరిగిన ఐదుగురు తోబుట్టువులను పెద్దయ్యాక కూడా ఆ గతం ఎలా వెంటాడిందనేది హృదయాన్ని హత్తుకుంటూనే భయపెడుతుంది.
9. ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ డెడ్ (All of Us Are Dead) | IMDb రేటింగ్: 7.6: ఒక హైస్కూల్లో జాంబీ వైరస్ వ్యాపించడంతో, ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి విద్యార్థులు చేసే పోరాటమే ఈ కొరియన్ జాంబీ థ్రిల్లర్. త్వరలోనే దీని సీజన్ 2 కూడా రాబోతోంది.
10. చక్కీ (Chucky) | IMDb రేటింగ్: 7.2: చార్లెస్ లీ రే అనే సీరియల్ కిల్లర్ తాను చనిపోయే ముందు క్షుద్రవిద్యల ద్వారా తన ఆత్మను ఒక 'గుడ్ గై' బొమ్మలోకి ప్రవేశపెడతాడు. ఆ బొమ్మ సృష్టించే మారణహోమమే ఈ సిరీస్.
11. ఇఫ్ విషెస్ కుడ్ కిల్ (If Wishes Could Kill) | IMDb రేటింగ్: 7.0: కొరియన్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ (క్షుద్ర పూజలు), కోరికల వెనుక దాగి ఉన్న భయానక పరిణామాల చుట్టూ సాగే కొరియన్ హారర్ సిరీస్ ఇది.
అంతర్జాతీయ, బాలీవుడ్ హారర్ హిట్స్
12. హెల్హోల్ (Hellhole) | IMDb రేటింగ్: 5.8: 1987 నాటి పోలాండ్ నేపథ్యంలో, సైతాన్ ఆరాధనలు జరిగే ఒక రహస్య ఆశ్రమంలోకి వెళ్లిన వ్యక్తికి ఎదురైన భయానక అనుభవాలే ఈ సినిమా.
13. వెరోనికా (Veronica – 2017) | IMDb రేటింగ్: 6.2: 1991లో స్పెయిన్లో జరిగిన నిజమైన 'వల్లెకాస్' (Vallecas) పారానార్మల్ సంఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కిన స్పానిష్ హారర్ చిత్రమిది.
14. ఇన్కాంటేషన్ (Incantation – 2022) | IMDb రేటింగ్: 6.3: 2005లో తైవాన్లోని కౌహ్సియుంగ్లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ప్రేరణతో, ఒక శాపం నుంచి తన కూతురిని కాపాడుకునే తల్లి కథగా రూపొందిన తైవానీస్ హారర్ మూవీ.
15. భూల్ భులయ్యా (Bhool Bhulaiyaa – 2007) | IMDb రేటింగ్: 7.5: అక్షయ్ కుమార్, విద్యా బాలన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ బాలీవుడ్ కల్ట్ హారర్ కామెడీ చిత్రం ఒకవైపు నవ్విస్తూనే, 'మంజులిక' పాత్రతో భయపెడుతుంది.
16. కాల్ (Kaal – 2005) | IMDb రేటింగ్: 4.8: సోహమ్ షా దర్శకత్వంలో జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అడవుల్లో జరిగే మిస్టీరియస్ మరణాల చుట్టూ సాగే బాలీవుడ్ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ ఇది.
ఈ వీకెండ్లో థ్రిల్ కోరుకునే వారు నెట్ఫ్లిక్స్ అందించిన ఈ 16 చిత్రాల జాబితాలో మీకు నచ్చిన వాటిని వెంటనే వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోండి.