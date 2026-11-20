Sameera Reddy: బాలీవుడ్ కంటే సౌత్ సినిమాలే నాకు ఎక్కువ డబ్బు, గౌరవం, స్టార్డమ్ ఇచ్చాయి: సమీరా రెడ్డి
Sameera Reddy: ఒకప్పుడు తెలుగు, తమిళ, హిందీ చిత్రాల్లో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన సమీరా రెడ్డి.. తాజాగా హిందుస్తాన్ టైమ్స్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో సౌత్ ఇండస్ట్రీపై తనకున్న ప్రేమను చాటుకున్నారు. బాలీవుడ్ కంటే సౌత్ సినిమాలే తనకు ఎక్కువ గౌరవం, స్టార్డమ్ను అందించాయని సమీరా స్పష్టం చేశారు.
Sameera Reddy: 'నరసింహుడు', 'జై చిరంజీవ', 'అశోక్', 'సూర్య సన్నాఫ్ కృష్ణన్' వంటి చిత్రాలతో తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన అందాల తార సమీరా రెడ్డి. పెళ్లి, పిల్లల బాధ్యతల కోసం దాదాపు దశాబ్ద కాలం పాటు సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఆమె.. ఇటీవలే బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సంజయ్ దత్ నటించిన 'ఆఖ్రీ సవాల్' (Aakhri Sawal) చిత్రంతో రీఎంట్రీ ఇచ్చారు.
మేఘనగానే గుర్తు పెట్టుకున్నారు
తాజాగా హిందుస్తాన్ టైమ్స్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో సమీరా రెడ్డి తన సినీ ప్రయాణం, కొత్తగా అమ్మలైన నటీమణుల పని గంటల చర్చ, బాలీవుడ్ వర్సెస్ సౌత్ సినిమా అనుభవాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిరంజీవి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, సూర్య, అజిత్, మోహన్లాల్ వంటి అగ్ర హీరోలతో పనిచేసిన అనుభవాలు అద్భుతమని, ఇప్పటికీ దక్షిణాది అభిమానులు తనను 'సూర్య సన్నాఫ్ కృష్ణన్'లోని మేఘనగానే గుర్తుపెట్టుకుని ఆదరిస్తున్నారని ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
"నేను ఎప్పటికీ సౌత్ ఇండియన్ నటినే": సమీరా రెడ్డి
ఇటీవల నటి రాధిక ఆప్టే దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో పితృస్వామ్యం, అందం ప్రమాణాలపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో, రెండు పరిశ్రమల్లోనూ పనిచేసిన సమీరా రెడ్డిని తన అనుభవం గురించి ప్రశ్నించగా ఆమె ఎంతో హుందాగా సమాధానమిచ్చారు:
"నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో నాకు అద్భుతమైన అనుభవం ఎదురైంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళంలో చిరంజీవి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, సూర్య, అజిత్, మోహన్లాల్ వంటి అగ్ర తారలతో కలిసి నటించాను. బాలీవుడ్లో నా ప్రయాణంతో పోలిస్తే సౌత్ సినిమాలే నాకు ఎక్కువ గౌరవం, కళాత్మక విలువ, డబ్బు, స్టార్డమ్ను ఇచ్చాయి"* అని సమీరా తేల్చిచెప్పారు.
"సినిమాలకు దూరమై 18 ఏళ్లు గడిచినా, దక్షిణాది అభిమానులు నాపై చూపించే ప్రేమ వెలకట్టలేనిది. బాలీవుడ్లో ఎవరైనా చూస్తే 'ఓహ్.. ఒకప్పుడు సమీరా రెడ్డి ఉండేది కదా' అంటారు. కానీ సౌత్లో మాత్రం ఇప్పటికీ 'మేము నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాం.. నువ్వు మా వారణం ఆయిరం (సూర్య సన్నాఫ్ కృష్ణన్) మేఘనవి' అంటూ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు. నా మనసులో సౌత్ సినిమాలకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. నన్ను నేను ఎప్పుడూ ముందుగా ఒక సౌత్ ఇండియన్ నటిగానే భావిస్తాను"* అని ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
పని గంటల చర్చపై సమీరా స్పందన
ఇటీవల దీపికా పదుకోన్ చేసిన కామెంట్స్ తర్వాత, ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా తల్లయిన హీరోయిన్ల పని గంటలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. దీనిపై సమీరా స్పందిస్తూ.. "నేను గోవాలో ఉంటూ నా ఇద్దరు పిల్లలను చూసుకుంటున్నాను. అందుకే సంజయ్ దత్ నా కోసం కేవలం వీకెండ్స్లో మాత్రమే షూటింగ్ పెట్టారు. కొత్త తల్లులపై పాలివ్వడం, హార్మోన్ల మార్పులు, పని ఒత్తిడి వంటి ఎన్నో సవాళ్లు ఉంటాయి. నిర్మాతలు అర్థం చేసుకుని సర్దుబాటు చేయగలిగితే చాలా మంచిది. కానీ అదే సమయంలో, సినిమా సెట్పై ప్రతిరోజూ భారీగా డబ్బు ఖర్చవుతుందనే నిర్మాతల కోణాన్ని కూడా నటీనటులు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదొక టూ-వే స్ట్రీట్, ఏకపక్షంగా చూడకూడదు"* అని సమతూకంతో కూడిన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
"నెరిసిన జుట్టు, స్ట్రెచ్ మార్క్స్ దాచకపోవడమే నాకు ప్రశాంతత"
సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి ఫిల్టర్లు, మేకప్ లేకుండా తన సహజ రూపాన్ని చూపిస్తూ మహిళలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న సమీరా రెడ్డి.. దీనిని ఒక బాధ్యతగా కాకుండా తన మానసిక ప్రశాంతతగా భావిస్తానని చెప్పారు.
“నా నెరిసిన జుట్టు, స్ట్రెచ్ మార్క్స్, బరువు పెరగడం వంటి సహజ మార్పులను దాచుకోకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఉండటం వల్ల నాకు ఎంతో రిలీఫ్గా ఉంటుంది. వచ్చే నెలలో నాకు 48 ఏళ్లు నిండుతున్నాయి. ఆ వయసును కూడా ఎంతో గర్వంగా, సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను” అని సమీరా రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More