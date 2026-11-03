Radhika Apte Legend: ఆ సీన్స్ అసహ్యంగా ఉన్నాయి.. అంత పెద్ద వ్యక్తితో రొమాన్సా: బాలకృష్ణ లెజెండ్పై రాధిక సంచలన కామెంట్స్
Radhika Apte Legend: నందమూరి బాలకృష్ణ సూపర్ హిట్ మూవీ 'లెజెండ్'పై నటి రాధికా ఆప్టే షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. ఆ సినిమాలో పాతకాలం నాటి పితృస్వామ్య ధోరణి, తన కంటే వయసులో చాలా పెద్దవారైన హీరోతో రొమాన్స్ చేయడం, మావయ్యను పెళ్లి చేసుకునే సీన్స్ తనకు తీవ్ర అసహనాన్ని కలిగించాయని ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొంది.
Radhika Apte Legend: బాలీవుడ్, సౌత్ ఇండస్ట్రీలలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి రాధికా ఆప్టే ఎప్పుడూ బోల్డ్ వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. ఇటీవల తన కొత్త వెబ్ సిరీస్ 'అక్క' (Akka) ప్రమోషన్స్ సందర్భంగా నెట్ఫ్లిక్స్, జూమ్ (Zoom) ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆమె.. తన కెరీర్లోనే అత్యంత కష్టమైన, అసంతృప్తిని కలిగించిన పాత్ర గురించి సంచలన నిజాలను బయటపెట్టింది.
ఆ తెలుగు సినిమా అంటూ..
సహ నటి కీర్తి సురేష్తో కలిసి పాల్గొన్న ఈ ఇంటర్వ్యూలో "మీ కెరీర్లో మీకు బాగా సవాలుగా అనిపించిన పాత్ర ఏది?" అని అడగ్గా, రాధికా ఆప్టే షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది.
“నేను ఒక తెలుగు సినిమా చేశాను. అందులో నా కంటే వయసులో చాలా పెద్దవారైన నటుడితో రొమాన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అందులో మావయ్యను పెళ్లి చేసుకునే సన్నివేశం ఉంటుంది. నిజానికి ఆ సినిమాలో ప్రతి ఒక్క సీన్, ప్రతీ సందర్భం నాకు తీవ్ర అసహ్యం కలిగించింది. ఆ పితృస్వామ్య వాతావరణంలో నటించడం నాకు అత్యంత కష్టమైన విషయంగా మారింది” అని రాధికా చెప్పింది.
పేరు చెప్పకపోయినా గురి చూసి కొట్టిన రాధిక: అది 'లెజెండ్' సినిమానేనా?
రాధికా ఆప్టే నేరుగా సినిమా పేరు గానీ, హీరో పేరు గానీ చెప్పనప్పటికీ ఆమె ఇచ్చిన వివరణ ఆధారంగా అది బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'లెజెండ్' (Legend - 2014) చిత్రమేనని స్పష్టమవుతోంది.
'లెజెండ్' విడుదలైన సమయంలో నందమూరి బాలకృష్ణ వయస్సు 54 సంవత్సరాలు కాగా, రాధికా ఆప్టే వయస్సు కేవలం 29 సంవత్సరాలు.
ఇక ఈ సినిమాలో రాధికా పాత్ర తన బావ వరుసయ్యే వ్యక్తిని ప్రేమించే క్రమంలో సాగుతుంది.
ఇంటర్వ్యూలో రాధిక మాట్లాడుతూ.. “సినిమా మధ్యలోనే నా పాత్ర చనిపోతుంది. హీరో నన్ను భుజాలపై వేసుకుని విసిరేసి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేస్తాడు. అసలు నేను ఎప్పుడు చనిపోతానా అని ఎదురుచూశాను” అని నవ్వుతూనే తన చేదు అనుభవాన్ని పంచుకుంది.
ఈ వ్యాఖ్యలు విన్న కీర్తి సురేష్ మొదట ఆశ్చర్యపోయినా, ఆ తర్వాత సౌత్ సినిమాల్లో మావయ్యను లేదా బావను పెళ్లి చేసుకోవడం అనే సాంప్రదాయం సాధారణమేనని హోస్ట్కు వివరించే ప్రయత్నం చేసింది.
సౌత్ ఇండస్ట్రీలో పక్షపాతం, కలరిజంపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు
సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీపై రాధికా ఆప్టే విమర్శలు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో 'గలాటా' (Galatta) ఇంటర్వ్యూలోనూ ఆమె సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కలరిజం (Colorism), పురుషాధిక్యతపై సంచలన కామెంట్స్ చేసింది.
“సౌత్ సినిమాల్లో నార్త్ ఇండియన్ హీరోయిన్లను ఎందుకు ఎక్కువగా తీసుకుంటారో తెలుసా? కేవలం తెల్లటి చర్మం ఉందనే ఒకే ఒక్క కారణంతో! ఇది నిజంగా అసహ్యకరమైన విషయం. కేవలం నా పాత్రకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉండి, నన్నే ఎంచుకోవడానికి బలమైన కారణం ఉంటే తప్ప నేను మళ్లీ సౌత్ సినిమాల్లో నటించను” అని ఆమె తేల్చి చెప్పింది.
రాధికా ఆప్టే తెలుగు సినీ ప్రయాణం
తెలుగులో రాధికా ఆప్టే చాలా తక్కువ సినిమాల్లోనే నటించింది.
2010లో వచ్చిన రక్త చరిత్ర (2010) మొదటిది. రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమాతో తెలుగులోకి అడుగుపెట్టింది.
ఇక 2012లో వచ్చిన ధోనీ రెండోది. ప్రకాష్ రాజ్ దర్శకత్వంలో తమిళం, తెలుగులో రూపొందిన చిత్రంలో నటించింది.
ఆ తర్వాత 2014లో లెజెండ్ మూవీలో నటించింది. నందమూరి బాలకృష్ణతో కలిసి చేసిన మొదటి సినిమా.
మరుసటి ఏడాది లయన్ మూవీలోనూ కనిపించింది. సత్యదేవ్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ సరసన నటించిన 'లయన్' ఆమె చివరి తెలుగు చిత్రం.
2015 తర్వాత ఆమె మరే తెలుగు చిత్రంలోనూ నటించలేదు. ప్రస్తుతం ఆమె నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ‘లస్ట్ స్టోరీస్ 3’, ‘అక్క’ వెబ్ సిరీస్లతో బిజీగా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More