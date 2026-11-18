Chiru leaks: మళ్లీ చిరు లీక్స్.. వద్దు వద్దు అనుకుంటూనే కాకాలో అనస్వర క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పేసిన చిరంజీవి
Chiru leaks Anaswara Rajan: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఏదైనా మూవీ ఈవెంట్ కు అటెండ్ అయితే తన సినిమాల గురించి ఏం లీక్ చేస్తారా అని చూడటం అలవాటుగా మారింది. చిరు కూడా ‘చిరు లీక్స్’ పేరుతో తన సినిమాల విషయాలు బయటపెడుతుంటారు. తాజాగా కాకా సినిమాలో అనస్వర రాజన్ క్యారెక్టర్ గురించి చిరు లీక్ చేసేశారు.
Chiru leaks Anaswara Rajan: మెగాస్టార్ హీరోగా నటిస్తున్న అప్ కమింగ్ మూవీ ‘కాకా’. బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం 2027 సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ చిత్రంలో మలయాళ కుట్టీ అనస్వర రాజన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. తాజాగా అనస్వర రాజన్ క్యారెక్టర్ ను చిరు లీక్ చేశారు.
అమ్ములు పాప
కాకా సినిమాలో అనస్వర రాజన్ అమ్ములు పాప క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ క్యారెక్టర్ సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ సినిమాలో చిరంజీవి కూతురిగా అనస్వర నటిస్తుంది. దీంతో చిరంజీవి, అనస్వర మధ్య సీన్లు ఎలా ఉంటాయి? వీళ్ల ఎమోషన్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
చిరు లీక్
అనస్వర రాజన్, అనీష్ జంటగా నటించిన ఇట్లు అర్జున సినిమా ఇటీవల రిలీజైంది. ఈ మూవీ సక్సెస్ మీట్ ను మంగళవారం (నవంబర్ 17) రాత్రి నిర్వహించారు. ఈ సక్సెస్ మీట్ కు చీఫ్ గెస్ట్ గా వెళ్లిన చిరంజీవి మరోసారి చిరు లీక్స్ తో అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు.
మాటలు రావు
కాకా మూవీ నుంచి ఏ విషయం లీక్ చేయొద్దని, వద్దు వద్దు అనుకుంటూనే అనస్వర రాజన్ క్యారెక్టర్ గురించి చిరు హింట్ ఇచ్చారు. అక్కడే ఉన్న యాంకర్ స్రవంతిని ఉద్దేశిస్తూ.. ‘‘నువ్వు ఏం అడగొద్దు అమ్మాయి. ఏం లీక్ చేస్తానోనని టెన్షన్ గా ఉంది. వద్దు వద్దు నువ్వు కాస్త దూరంగా ఉండు’’ అని చిరు అన్నారు.
‘‘అనస్వర నువ్వేమైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నావా? ఆమె మాట్లాడలేదు. ఆమె మాట్లాడాలనుకోవడం లేదు. మీరు ఇంటికి వెళ్లాక ఈ వీడియోను మళ్లీ చూడండి. అప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది’’ అని చిరంజీవి నవ్వేశారు. దీంతో లీక్ చేసేశారన్నట్లు అనస్వర రాజన్ ఎక్స్ ప్రెషన్ ఇచ్చింది.
సినిమాలో మూగమ్మాయిగా
చిరంజీవి మాటలను బట్టి చూస్తే కాకా సినిమాలో అనస్వర రాజన్ మూగమ్మాయిగా నటిస్తుందని అర్థమవుతుంది. నెటిజన్లు కూడా ఇదే విషయంపై డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేశారు. అయితే రీసెంట్ గా వచ్చిన ఇట్లు అర్జున సినిమాలో హీరో మూగవాడిగా నటించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇక బాబీ కొల్లి, చిరు కాంబినేషన్లో వస్తున్న కాకాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం జనవరి 13న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో మెగాస్టార్ రెండు డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్న లుక్స్ లో కనిపిస్తారని టాక్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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