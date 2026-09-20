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Chiranjeevi Leaks: మరోసారి చిరు లీక్స్..కాకా సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ పేరు చెప్పేసిన మెగాస్టార్.. ఆ యాంకర్ ఊరి పేరే అంటూ!

Chiranjeevi Leaks: మరోసారి మెగాస్టార్ చిరు లీక్స్ వైరల్ గా మారింది. తన అప్ కమింగ్ మూవీ ‘కాకా’లో తన క్యారెక్టర్ పేరును చిరు లీక్ చేసేశారు. యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు ఊరి పేరునే పెట్టుకున్నానంటూ ఆయన అసలు పేరు చెప్పేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. 

Published on: Sep 20, 2026, 15:40:21 IST
By Chandu Shanigarapu
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Chiranjeevi Leaks: మూవీ ఈవెంట్లలో తన సినిమాల గురించి లీక్స్ ఇవ్వడం చిరంజీవికి అలవాటే. ఆయన తాజాగా తన అప్ కమింగ్ మూవీ ‘కాకా’ గురించి ఓ అదిరిపోయే లీక్ ఇచ్చారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కలయికలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'కాకా'.

మరోసారి చిరు లీక్స్..కాకా సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ పేరు చెప్పేసిన మెగాస్టార్.. ఆ యాంకర్ ఊరి పేరే అంటూ!
మరోసారి చిరు లీక్స్..కాకా సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ పేరు చెప్పేసిన మెగాస్టార్.. ఆ యాంకర్ ఊరి పేరే అంటూ!

చిరు లీక్స్

ప్రముఖ కన్నడ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (KVN Productions) తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతూ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో కాకా చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. 2027 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాకా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఓ ఈవెంట్లో కాకా సినిమాలోనే తన క్యారెక్టర్ పేరును చిరంజీవి చెప్పేశారు.

యాంకర్ ఊరి పేరు

తాజాగా జరిగిన ఓ మూవీ ఈవెంట్‌లో స్టార్ యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపుతో చిరంజీవి సరదాగా సంభాషించారు. ఈ సందర్భంగా తన 'కాకా' చిత్రంలోని పాత్ర పేరు 'కదిరి కాళిదాస్' అని లీక్ చేశారు. ఆ యాంకర్ స్రవంతి సొంత ఊరు కదిరి కావడం, ఆ పేరుతో తన క్యారెక్టర్ నేమ్ కనెక్ట్ అయి ఉండటంతో చిరు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు నెట్టింట క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.

పీరియాడిక్ యాక్షన్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే ఈ కాకా సినిమాలో 'కదిరి కాళిదాస్'గా చిరంజీవి వింటేజ్ మాస్, పవర్‌ఫుల్ శైలిలో కనిపించనున్నారని స్పష్టమవుతోంది.

వీళ్లు కూడా

కాకా చిత్రంలో చిరంజీవితో పాటు మలయాళ హీరోయిన్ అనస్వర రాజన్, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. తమన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఇప్పటికే చిత్రీకరించిన సన్నివేశాల రష్‌లు అద్భుతంగా వచ్చాయని టాక్. ఇటీవల రిలీజైన టైటిల్ టీజర్ తో కాకాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి.

రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్

చిరంజీవి తన పాత్ర పేరు 'కదిరి కాళిదాస్' అని బయటపెట్టడం కేవలం ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రకటన కాదని, ఈ సినిమాలోని రాయలసీమ/కదిరి రీజినల్ నెటివిటీని ఇది సూచిస్తోందని చెప్పొచ్చు. 'వాల్తేరు వీరయ్య'లో విశాఖపట్నం మాస్ మేనరిజమ్స్‌ను పండించిన దర్శకుడు బాబీ.. ఇప్పుడు 'కదిరి కాళిదాస్' పేరు ద్వారా రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లోని వింటేజ్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్‌ను టచ్ చేయబోతున్నారని టాక్.

సంక్రాంతి రిలీజ్

కన్నడలో టాప్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ అయిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ కాకా మూవీతో టాలీవుడ్‌ లొకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఈ సినిమా సంక్రాంతి రేసులో దిగనుంది. 2027 సంక్రాంతి సీజన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని జనవరి 13 విడుదల తేదీని ముందే లాక్ చేశారు. 2026లో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీతో సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న చిరంజీవి.. 2027లో అదే కాకాతో మ్యాజిక్ రిపీట్ చేస్తారేమో చూడాలి.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Chiranjeevi Leaks: మరోసారి చిరు లీక్స్..కాకా సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ పేరు చెప్పేసిన మెగాస్టార్.. ఆ యాంకర్ ఊరి పేరే అంటూ!
Home/Entertainment/Chiranjeevi Leaks: మరోసారి చిరు లీక్స్..కాకా సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ పేరు చెప్పేసిన మెగాస్టార్.. ఆ యాంకర్ ఊరి పేరే అంటూ!
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