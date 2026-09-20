Chiranjeevi Leaks: మరోసారి చిరు లీక్స్..కాకా సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ పేరు చెప్పేసిన మెగాస్టార్.. ఆ యాంకర్ ఊరి పేరే అంటూ!
Chiranjeevi Leaks: మరోసారి మెగాస్టార్ చిరు లీక్స్ వైరల్ గా మారింది. తన అప్ కమింగ్ మూవీ ‘కాకా’లో తన క్యారెక్టర్ పేరును చిరు లీక్ చేసేశారు. యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు ఊరి పేరునే పెట్టుకున్నానంటూ ఆయన అసలు పేరు చెప్పేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
Chiranjeevi Leaks: మూవీ ఈవెంట్లలో తన సినిమాల గురించి లీక్స్ ఇవ్వడం చిరంజీవికి అలవాటే. ఆయన తాజాగా తన అప్ కమింగ్ మూవీ ‘కాకా’ గురించి ఓ అదిరిపోయే లీక్ ఇచ్చారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కలయికలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'కాకా'.
చిరు లీక్స్
ప్రముఖ కన్నడ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (KVN Productions) తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతూ అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో కాకా చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. 2027 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాకా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఓ ఈవెంట్లో కాకా సినిమాలోనే తన క్యారెక్టర్ పేరును చిరంజీవి చెప్పేశారు.
యాంకర్ ఊరి పేరు
తాజాగా జరిగిన ఓ మూవీ ఈవెంట్లో స్టార్ యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపుతో చిరంజీవి సరదాగా సంభాషించారు. ఈ సందర్భంగా తన 'కాకా' చిత్రంలోని పాత్ర పేరు 'కదిరి కాళిదాస్' అని లీక్ చేశారు. ఆ యాంకర్ స్రవంతి సొంత ఊరు కదిరి కావడం, ఆ పేరుతో తన క్యారెక్టర్ నేమ్ కనెక్ట్ అయి ఉండటంతో చిరు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు నెట్టింట క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.
పీరియాడిక్ యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఈ కాకా సినిమాలో 'కదిరి కాళిదాస్'గా చిరంజీవి వింటేజ్ మాస్, పవర్ఫుల్ శైలిలో కనిపించనున్నారని స్పష్టమవుతోంది.
వీళ్లు కూడా
కాకా చిత్రంలో చిరంజీవితో పాటు మలయాళ హీరోయిన్ అనస్వర రాజన్, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. తమన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఇప్పటికే చిత్రీకరించిన సన్నివేశాల రష్లు అద్భుతంగా వచ్చాయని టాక్. ఇటీవల రిలీజైన టైటిల్ టీజర్ తో కాకాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి.
రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్
చిరంజీవి తన పాత్ర పేరు 'కదిరి కాళిదాస్' అని బయటపెట్టడం కేవలం ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రకటన కాదని, ఈ సినిమాలోని రాయలసీమ/కదిరి రీజినల్ నెటివిటీని ఇది సూచిస్తోందని చెప్పొచ్చు. 'వాల్తేరు వీరయ్య'లో విశాఖపట్నం మాస్ మేనరిజమ్స్ను పండించిన దర్శకుడు బాబీ.. ఇప్పుడు 'కదిరి కాళిదాస్' పేరు ద్వారా రాయలసీమ బ్యాక్డ్రాప్లోని వింటేజ్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ను టచ్ చేయబోతున్నారని టాక్.
సంక్రాంతి రిలీజ్
కన్నడలో టాప్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ అయిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ కాకా మూవీతో టాలీవుడ్ లొకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఈ సినిమా సంక్రాంతి రేసులో దిగనుంది. 2027 సంక్రాంతి సీజన్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని జనవరి 13 విడుదల తేదీని ముందే లాక్ చేశారు. 2026లో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీతో సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న చిరంజీవి.. 2027లో అదే కాకాతో మ్యాజిక్ రిపీట్ చేస్తారేమో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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